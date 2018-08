FCSB ÎN PLAY-OFF EUROPA LEAGUE // Viena, următoarea oprire: FCSB - Rapid » Andrei Ivan joacă iarăși împotriva rivalilor 17.08.2018

17.08.2018 FCSB ÎN PLAY-OFF EUROPA LEAGUE // Viena, următoarea oprire: FCSB - Rapid » Andrei Ivan joacă iarăși împotriva rivalilor După ce a trecut de Hajduk Split (Detalii AICI), FCSB va juca în play-off-ul Europa League cu Rapid Viena. Meciurile vor avea loc pe 23 și 30 august. Rapid Viena a eliminat-o pe Slovan Bratislava. După 1-2 în Slovenia, austriecii au jucat



FCSB ÎN PLAY-OFF EUROPA LEAGUE // Viena, următoarea oprire: FCSB - Rapid » Andrei Ivan joacă iarăși împotriva rivalilor

După ce a trecut de Hajduk Split (Detalii AICI), FCSB va juca în play-off-ul Europa League cu Rapid Viena. Meciurile vor avea loc pe 23 și 30 august. Rapid Viena a eliminat-o pe Slovan Bratislava. După 1-2 în Slovenia, austriecii au jucat perfect pe teren propriu și au câștigat cu 4-0. Christoph Knasmullner a dat trei goluri și o pasă de gol. ...

FCSB ÎN PLAY-OFF EUROPA LEAGUE // Viena, următoarea oprire: FCSB - Rapid » Andrei Ivan joacă iarăși împotriva rivalilor

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Fiecare femeie s-a întrebat, cel puţin o dată, dacă bărbatul de lângă ea are sentimente reale pentru ea. Din fericire, există mici amănunte la care poţi fi atentă pentru a vedea dacă ceea ce simte pentru tine este real.

Un ONG spaniol acuză Paza de Coastă a Libiei că abandonează imigranţi pe mare, acuzaţia survenind după găsirea a două trupuri neînsufleţite şi a unei femei în apele

Astăzi, 17 iulie, are loc deschiderea oficială a Taberei Naţionale de Teatru „Florin Zamfirescu”, aflată la a X-a ediţie şi a Taberei de Arte Vizuale „Vlaicu Ionescu”, aflată la a XII-a în oraşul staţiune Călimăneşti - Căciulata din

Ţările din estul Europei caută soluţii pentru a-şi dezvolta şi interconecta infrastructura de transport, astfel încât să faciliteze comerţul între nord şi sud, iar aceste proiecte ambiţioase includ şi

Juriul selecţiei Festivalului Cerbul de Aur 2018 a ales 18 candidaţi din 15 ţări pentru a concura pentru marele trofeu al evenimentului, care va avea loc în perioada 29 august - 2 septembrie, în Piaţa Sfatului din Braşov, potrivit

Răzvan Raţ nu va mai juca fotbal, fostul internaţional anunţând că a hotărât să se retragă din fotbal în această

Formaţia suedeză Malmo FF va fi adversara campioanei României, CFR Cluj, în turul al doilea preliminar al Ligii

Cher a anunţat că va lansa un album cu coveruri ABBA, idee care i-a venit în urma rolului primit în sequel-ul „Mamma Mia! Here We Go Again“, musical inspirat de celebra formaţie suedeză, informează AFP

Un bărbat de 34 ani din Galaţi a fost reţinut pe bază de ordonanţă, după ce a provocat marţi o încăierare în plină stradă pentru că nu a fost lăsat să intre peste rând la tuns într-o frizerie,

Tenismena Sorana Cârstea a donat, miercuri, un incubator Spitalului Judeţean Târgovişte, valoarea aparatului necesar secţiei Maternitate fiind de 75.000 de euro. "Mă bucur enorm să pot fi

Mai multe localităţi din judeţele Bacău şi Vrancea se află, miercuri seara, sub Cod portocaliu de furtuni. Potrivit atenţionării emise de Administraţia naţională de Meteorologie, până la ora 18:15,

Cea de-a patra etapă din Campionatul Național de Drift va avea loc în acest weekend pe una dintre cele mai spectaculoase șosele din România, TransRarău, acolo unde și-au anunțat prezența piloți din trei țări, informează Romanian

Spania a construit un submarin gigantic care nu poate intra în port din cauza dimensiunii sale, scrie El Pais. Nava ale cărei costuri au ajuns să fie duble față de cât s-a estimat la început a fost proiectată odată greșit, refăcută ulterior

Horoscopul zilei de 19 iulie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 19 iulie 2018 vine cu sfaturi pentru toate

Un tânăr de 22 de ani şi-a găsit tatăl decedat, marţi, 17 iulie, pe un câmp aflat în apropierea DJ 103B, care face legătura între comuna Teliu, judeţul Braşov, şi satul Dobârlău, judeţul

Ţările din estul Europei caută soluţii pentru a-şi dezvolta şi interconecta infrastructura de transport, astfel încât să faciliteze comerţul între nord şi sud, iar aceste proiecte ambiţioase includ şi

Fostul copreşedinte PNL Vasile Blaga a declarat miercuri, la finalul unei şedinţe care a avut loc la sediul central al PNL cu foştii membri PDL, printre care primarul Clujului, Emil Boc, şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe

Preşedintele american Donald Trump a cerut în opt rânduri o reuniune cu omologul său iranian Hassan Rohani, în marja lucrărilor Adunării Generale a ONU, toamna trecută, a declarat miercuri directorul cabinetului şefului statului iranian,

Inundaţiile din această vară au distrus pe lângă case, culturi şi o serie de drumuri, din judeţul Vâlcea. Cele mai afectate sunt cele din comunele Nicolae Bălcescu, din Vaideeni şi Bărbăteşti, care au fost închise circulaţiei. În urma

Doi cunoscuţi farsori ruşi i-au păcălit pe preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi pe şefa externelor UE, Federica Mogherini. Cei doi oficiali au crezut că stau de vorbă cu noul premier al Armeniei, fapt ce a ridicat mai multe