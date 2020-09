FCSB. Acesta va fi staff-ul lui FCSB la meciul cu Backa Topola! Cine vine la echipă + vestea de la UEFA 16.09.2020

16.09.2020 FCSB. Acesta va fi staff-ul lui FCSB la meciul cu Backa Topola! Cine vine la echipă + vestea de la UEFA Conducerea FCSB a stabilit cum va arăta staff-ul tehnic pentru meciul cu Backa Topola, de joi, din Europa League. Fundașul central Andrei Miron, Anton Petrea (Antrenor principal), Thomas Neubert (Preparator fizic), Horea Codorean (Preparator



FCSB. Acesta va fi staff-ul lui FCSB la meciul cu Backa Topola! Cine vine la echipă + vestea de la UEFA

Conducerea FCSB a stabilit cum va arăta staff-ul tehnic pentru meciul cu Backa Topola, de joi, din Europa League. Fundașul central Andrei Miron, Anton Petrea (Antrenor principal), Thomas Neubert (Preparator fizic), Horea Codorean (Preparator fizic), Sorin Cristof (Kinetoterapeut), Bogdan Stoica (Analist video) și Marius Ianuli (Team Manager) au fost confirmați cu Covid-19;Backa Topola - FCSB (turul doi preliminar Europa League) este programat joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP. ...

FCSB. Acesta va fi staff-ul lui FCSB la meciul cu Backa Topola! Cine vine la echipă + vestea de la UEFA

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Cu o avere estimată la 1.1 milarde de dolari, miliardarul Ion Ţiriac conduce detaşat în clasamentul celor mai bogati tenismeni din

Asociaţia Eu şi Endometrioza a organizat pe 20 septembrie, la Timişoara, prima conferinţă internaţională din România dedicată endometriozei, o afecţiune diagnosticată tot mai des şi care netratată duce la

Falimentul Thomas Cook, cea mai veche companie de turism din Europa, a afectat circa 600.000 de turişti din înreaga lume, majoritatea britanici. Oficialii de la Bucureşti încearcă să afle dacă printre ei se află şi români, cerându-le să

Un bărbat de 37 de ani este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe după ce poliţiştii rutieri constatat că acesta consumase droguri înainte de a se urca la

Decizia companiei imobiliare WeWork de a renunţa la listare ar putea anunţa sfârşitul unei „perioade de glorie“ pentru companiile private bine finanţare cu valorizări foarte mari în condiţiile în care investitorii le analizează situaţiile

Şi indicele energetic BET-NG se află la maxim istoric ♦ Accelerare pe final de şedinţă cu acţiunile Fondul Proprietatea: plus

Compania Netflix trece printr-o perioadă dificilă în contextul în care acţiunile au scăzut pe Nasdaq cu peste 46% de la începutul anului, pe fondul unei pierderi neaşteptate de

Poliţiştii de imigrări din Călăraşi, în urma unei acţiuni pentru preveniriea combatererea şederii ilegale a străinilor, au depistat un bărbat din

Un bărbat de 48 ani din Bihor, care s-a certat cu prietenul său la o beţie, a rătăcit vreme de 2 zile în Munţii Codru Moma până să fie salvat, luni seara, de jandarmii montani. Bihoreanul a fost găsit în stare avansată de epuizare fizică

România a cheltuit pentru sport în 2017 490 mil. euro, echivalent a 0,9% din cheltuielile UE de 52 mld.

Cerul va fi noros în toată țara și va ploua în vest, centru, nord și sud-vest și cu totul izolat în restul zonelor. Vântul va sufla slab până la moderat în Moldova și în Dobrogea și mai mult slab în

FC U Craiova și U Cluj vor juca azi, de la 21:30, în „șaisprezecimile” Cupei României. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus. Acesta este primul meci pe care echipa lui Adrian

Nou înfiinţata competiţie europeană la nivel de cluburi, care va debuta din sezonul 2021-2022, naşte polemici aprinse în fotbalul

Clienţii proiectelor de lux alocă şi 25% din preţul apartamentului pentru a-l mobila, a declarat Rafaela Nebreda, Owner and Managing Partner at Imoteca, The Residential

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că ministrul de finanţe Eugen Teodorovici a semnat luni la New York un acord de împrumut cu Banca Mondială care vizează „creşterea accesului cetăţenilor români la servicii de asistenţă medicală”.

Crassula ovata (planta cu bani), Aeonium arboreum (trandafirul irlandez), Echeveria… Chiar dacă numele acestea nu-ţi sunt familiare, e foarte posibil să ai cel puţin o plantă suculentă în casă. O recunoşti

Elvis Truşcă, profesorul de la Liceul Tehnologic Ţicleni, judeţul Gorj, care predă Educaţie Fizică şi Instruire Practică, a recunoscut că a fost condamnat în tinereţe la

„Am avut o apreciere de curs care a coexistat cu deteriorarea balanţei comerciale, ceea ce, combinat cu creşterea salariilor şi stagnarea productivităţii, mă face să cred că putem spune că avem un curs

Dan Petrescu, 51 de ani, tehnicianul celor de la CFR Cluj, rămâne suspendat și pentru partida cu Gaz Metan Mediaș de duminică, din etapa a 11-a a Ligii 1. Antrenorul campioanei a depus memoriu pentru ca suspendarea de 4 meciuri dictată

Poliţia cere ajutorul populaţiei pentru a prinde un bărbat care a agresat o tânără în Capitală marţi şi este suspectat că ar fi hărţuit şi o a două victimă, găsită căzută pe stradă, în aceeaşi