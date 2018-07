FCSB a scos la vânzare biletele pentru meciul cu Rudar Velenje! Cel mai ieftin e 20 de lei 31.07.2018

31.07.2018 FCSB a scos la vânzare biletele pentru meciul cu Rudar Velenje! Cel mai ieftin e 20 de lei FCSB a anunțat prețurile biletelor pentru meciul din turul 2 preliminar al Europa League cu Rudar Velenje. Partida e joi, de la 21:30, în direct la ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. În tur, roș-albaștrii s-au impus cu 2-0. Cel mai ieftin



FCSB a scos la vânzare biletele pentru meciul cu Rudar Velenje! Cel mai ieftin e 20 de lei

FCSB a anunțat prețurile biletelor pentru meciul din turul 2 preliminar al Europa League cu Rudar Velenje. Partida e joi, de la 21:30, în direct la ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. În tur, roș-albaștrii s-au impus cu 2-0. Cel mai ieftin bilet costă 20 de lei, la peluză, iar cel mai scump este 200 de lei, la VIP 1. ...

FCSB a scos la vânzare biletele pentru meciul cu Rudar Velenje! Cel mai ieftin e 20 de lei

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

O platformă online canadiană a realizat un clasament al unor ingrediente sau substanţe surprinzătoare pe care lumea nu se aşteaptă să le găsească în

Religia ortodoxă impune celor care doresc să se căsătorească o serie de reguli pe care aceştia trebuie să le respecte pentru a putea fi „cununaţi religios”. O astfel de regulă este ca data fixată pentru nuntă să nu fie într-o

Proiectul de modificare a Codului penal va fi votat, marţi, în plenul Senatului, în calitate de primă cameră sesizată. Votul final va fi dat de Camera

Aici suntem. Într-un moment în care să ne întrebăm dacă n-ar fi mai bine să nu respectăm legile date de un parlament transformat în GIO (grup infracţional organizat). După masacrarea Codurilor penale, borfaşii de toate categoriile pot fura

In cadrul a proiectului "India 2.0", estimat la un miliard de euro si lansat de firma mamă Volkswagen cu scopul de a revitaliza vânzările pe una dintre pieţele auto cu cel mai rapid ritm de creştere, grupul

Subsidiara Renault din Rusia a iniţiat oferta publică de preluare obligatorie a titlurilor deţinute de acţionarii minoritari ai celui mai mare producător auto rus - Avtovaz , a anunţat grupul

Mijlocaşul Petre Daniel Ivanovici a ajuns la un acord cu echipa de fotbal Concordia Chiajna, cu care a semnat un contract pe două sezoane, a anunţat clubul ilfovean pe site-ul său oficial. Fotbalistul de 28

Gala Absolvenţilor, departamentului Modă – Design Vestimentar, va avea loc joi, de la ora 19.00, în Grădina Atelierelor Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative şi Design (Calea Griviţei, nr.

În calculatorul bărbatului s-au găsit peste 1000 de fişiere de tip fotografii şi videoclipuri care prezentau minori în ipostaze sexuale

Nissan şi Italdesign prezintă fructul primei colaborări - prototipul GT-R50. Având la bază versiunea 2018 Nissan GT-R Nismo, prototipul aniversează 50 de ani de exitenţă, atât pentru gT-R cât şi pentru studioul de

Un tânăr din Alexandria a postat pe contul său de Facebook fotografii cu el la volanul unei maşini de poliţie din comuna teleormăneană Brânceni. Acesta avea un pahar de bere în

Un bărbat în vâstă de 37 de ani, prins de poliţişti la volanul unei maşini deşi nu avea permis de conducere, a încercat să scape de ancheta penală cu o mie de euro. Banii au fost promişi agentului de la rutieră pentru ca acesta să scrie în

Japonia elimină regimul de vize pentru deţinătorii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu moldoveneşti. Anunţul a fost făcut de ministrul afacerilor externe al Japoniei, Taro Kono, în cadrul întrevederii, la Tokyo, cu omologul său din

Bucureştenii pot depune solicitări de abonamente cu tarif preferenţial între 80 şi 120 de lei pe lună pentru riverani, pentru locurile de parcare publice, la sediul Administaţiei Străzilor, informează Primăria

Un efectiv de 80 de jandarmi şi 60 de poliţişti va asigura securitatea celor 615 participanţi la Olimpiada Internaţională de Matematică din Cluj-Napoca. Printre aceştia se va număra şi fiul preşedintelui Siriei, Hafez

Patronii companiei Procema SA, soţii Sorin şi Marilena Simona Creţeanu, au divizat parţial, recent, societatea şi au înfiinţat o altă firmă, căreia i-au transferat dreptul de proprietate asupra mai

In pofida unei stari generale bune, astazi sunt posibile accese de panica, mai mult sau mai putin reale, legate de sanatate. In realitate insa nu sunt motive de ingrijorare. Berbec. Protejati-va vederea.

Unii cred in semne, altii in vise. Multi se amuza pe seama superstitiosilor, dar in adancul sufletului lor urmaresc cu atentie tot ce se intampla in jur, cautand ceva care sa le

Cele mai multe dispozitive inteligente sunt vulnerabile la diverse atacuri informatice, cea mai frecventă cauză fiind chiar sistemul de operare care conţine erori încă din faza de producţie, arată

Un Rolls-Royce 4x4 pentru offroad? Era un concept de negândit în urmă cu 20 de ani sau chiar acum un deceniu. Dar piaţa auto, clienţii şi preferinţele acestora s-au schimbat