FC VOLUNTARI - CS U CRAIOVA 1-5 // Devis Mangia, pus pe ironii: "Ca să fac o glumă, s-a văzut că am jucat în deplasare" :D 28.08.2018

CS U Craiova a trecut de FC Voluntari, scor 5-1. Devis Mangia, antrenorul oltenilor, e încântat de prestația elevilor săi și ironizează calitatea gazonului de pe stadionul "Ion Oblemenco". "Mă simt bine. Am făcut un meci bun, în repriza secundă nu am păstrat ritmul, dar am menținut posesia mingii. Echipa a avut prestații bune în fiecare etapă din acest sezon, chiar dacă rezultatele nu o arată. ...

