FC Voluntari are un nou antrenor » S-a ținut de glume la conferință: "Situația e foarte nasoală" + "Vom săpa niște tranșee pe teren" 25.08.2018

25.08.2018 FC Voluntari are un nou antrenor » S-a ținut de glume la conferință: "Situația e foarte nasoală" + "Vom săpa niște tranșee pe teren" Rămasă fără antrenor după ce Daniel Oprița și-a dat demisia, FC Voluntari a anunțat astăzi numele noului tehnician. Este vorba despre Dinu Todoran, 39 de ani, care se află la cea de-a doua experiență pe banca formației ilfovene. Acesta a



FC Voluntari are un nou antrenor » S-a ținut de glume la conferință: "Situația e foarte nasoală" + "Vom săpa niște tranșee pe teren"

Rămasă fără antrenor după ce Daniel Oprița și-a dat demisia, FC Voluntari a anunțat astăzi numele noului tehnician. Este vorba despre Dinu Todoran, 39 de ani, care se află la cea de-a doua experiență pe banca formației ilfovene. Acesta a vorbit într-o conferință de presă despre obiectivul echipei din perioada următoare, prefațând și duelul de luni cu U Craiova. "Sunt a doua oară antrenor principal. Prima oară am făcut lotul cu Florin Marin. ...

FC Voluntari are un nou antrenor » S-a ținut de glume la conferință: "Situația e foarte nasoală" + "Vom săpa niște tranșee pe teren"

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Liverpool s-ar fi înțeles cu Domagoj Vida (29 de ani). Fundașul croat urmează să semneze cu un contract valabil pentru următoarele două sezoane, cu posibilitate de prelungire pentru încă unul. Beșiktaș ar urma să primească 25 de

O filmare emoţionată cu fiul regretatatei Tatiana Stepa, cântând una dintre cele mai cunoscute piese ale mamei sale, face furori pe reţelele de socializare. Citește mai

Dacă sunteți în căutare de electrocasnice în această perioadă, iată câteva produse pe care să le căutați în oferta unuia dintre cele mai mari magazine online din România, Cel.ro.

FCSB intră în acest sezon în cupele europene cu un meci în Slovenia, cu Rudar Velenje, în turul 2 preliminar din Europa League. Meciul a început la 18.30. Citește mai

Avionul în care se afla ministrul Agriculturii din Paraguay, Luis Gneiting, s-a prăbuşit, la scurt timp după decolare, însă nu se ştie dacă există supravieţuitori, a declarat, joi, un oficial al autorităţii aeronautice din

Viitorul a încheiat la egalitate cu echipa olandeză Vitesse Arnhem, scor 2-2 (1-0), meciul care a avut loc joi, pe Stadionul Central al Academiei Hagi din Ovidiu, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Europa League.

Autorităţile germane le-au transmis locuitorilor unui sat situat în apropierea Berlinului să se pregătească de o posibilă evacuare din cauza unui incendiu dintr-o pădure apropiată, scrie New York Times, citând The Associated

Hotărârea de Guvern privind studiul de prefezabilitate pentru realizarea autostrăzii Comarnic-Braşov în parteneriat public-privat (PPP) ar putea fi adoptată în prima şedinţă de Guvern, a declarat, joi

Comandantul echipajului aeronavei C-27 J Spartan, căpitan-comandorul Florin Ianculescu, care participă la misiunile de stingere a incendiilor din Grecia, s-a declarat surprins de amploarea evenimentelor

Gigi Becali a făcut declarații imediat după victoria echipei în Slovenia. "Dacă te impui 2-0, nu ai ce spune. Ești calificat, ăsta era scopul. E adevărat, nu a fost un meci extraordinar, dar adversara

Ionel Burtea, un tânăr de 22 de ani din Ţicleni, judeţul Gorj, care în urmă cu trei ani şi-a convins familia să investească într-o plantaţie de mure şi zmeură, speră să ajungă la afaceri de 200.000 de euro în 2018 cu Abund Berry, o

O nouă decizie a edilului sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, stârneşte controverse. După ce le-a deschis rol fiscal copiilor ca să-i factureze la gunoi, Daniel Băluţă declară război şi proprietarilor de maşini. Citește

Copil de 4 ani lovit de o mașină la volanul căreia se afla nepoata lui Bercea Mondialul. Femeia era băută și a și fugit de la locul accidentului, potrivit realitateadecraiova.net. Citește mai

Ca să ai o inimă sănătoasă, nu trebuie să faci ceva complicat, ci doar să ții cont de câteva reguli care s-au demonstrat că au un impact semnificativ asupra sistemului cardiovascular. Citește mai

Fostul preşedinte Traian Băsescu s-a dezlănţuit contra ministrului Agriculturii Petre Daea, după ce acesta a comparat operaţiunea de sacrificare a porcilor bolnavi de peste africană cu exterminarea evreilor în lagărele naziste.

Toată lumea aplaudă, unii chiar bucuroși, alții înghițind în sec, sosirea noului Ambasador al Statelor Unite în România, domnul Adrian Zuckerman. Bun, rău, vom vedea, dar în mod cert altceva. Sloganul ”Go home, Klemm” a devenit, în

IOHANNIS a dat legea care OBLIGĂ ROMÂNII SĂ PLĂTEASCĂ pentru apa de

România devine tot mai interesantă pentru străini. Se cheltuiesc sume

Cerealcom Dolj, unul dintre cei mai mari producători agricoli şi traderi de cereale din România, un business deţinut de antreprenorul Mihai Anghel, a încheiat anul 2017 cu afaceri de circa 738 mil. lei (162 mil. euro), în scădere cu 16% faţă de

Noile clădiri de birouri asigură spaţii suficiente pentru expan­siunea companiilor, relocarea din mai multe sedii sau intrarea pe piaţa locală a unor noi jucători, însă livrarea la timp depinde de vreme, capacitatea constructorului de a mobiliza