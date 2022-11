Faza dubioasă din care Messi a marcat primul lui gol în Qatar + Recordul atins de starul lui PSG 22.11.2022

22.11.2022 Faza dubioasă din care Messi a marcat primul lui gol în Qatar + Recordul atins de starul lui PSG Argentina - Arabia Saudită 1-2 | Leo Messi (35 de ani) a deschis scorul în minutul 10, după un penalty ușor acordat. Argentina a început tare prima partidă de la Campionatul Mondial și avea să înscrie în urma unei decizii controversate de



Faza dubioasă din care Messi a marcat primul lui gol în Qatar + Recordul atins de starul lui PSG

Argentina - Arabia Saudită 1-2 | Leo Messi (35 de ani) a deschis scorul în minutul 10, după un penalty ușor acordat. Argentina a început tare prima partidă de la Campionatul Mondial și avea să înscrie în urma unei decizii controversate de arbitraj. Argentina - Arabia Saudită | Leo Messi, gol după un penalty controversat În minutul 8, la un corner al naționalei lui Scaloni, Paredes a căzut în urma unui duel cu Hamid. ...

Faza dubioasă din care Messi a marcat primul lui gol în Qatar + Recordul atins de starul lui PSG

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

35.549 de conturi au fost create în platforma de localizare a pasagerilor. În plus, 14.212 persoane au generat formulare digitale de intrare în

Potrivit datelor furnizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, de la lansarea aplicaţiei https://plf.gov.ro şi până în această seară la ora 18:00, 71.352 persoane au generat formulare digitale de intrare în România

Nyrstar, un important producător de zinc la nivel mondial, deţinut de Trafigura Group, va suspenda producţia de la o unitate din Franţa în prima săptămână a lunii ianuarie din cauza creşterii puternice a preţurilor energiei, relatează

FCU Craiova a remizat acasă, scor 0-0, cu CS Mioveni, în ultima etapă a anului. Fiecare a oferit ieri, cu mici excepții, fotografia a ceea ce a arătase până acum de-a lungul sezonului. Oltenii, cu probleme la creație, Mioveniul, la

Două noi cazuri cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate în România, a anunţat luni Grupul de Comunicare

În loc să ne gândim să le dăm drept de vot tinerilor de la 16 ani, poate mai util ar fi să-i ajutăm să învețe cât mai mult și cât mai bine, astfel încât ei să devină cetățeni responsabili. Actuala coaliție de guvernare, incapabilă

Peste 180.000 de certificate COVID false au fost descoperite în ultimele 6 luni în Franța! Țara a anunţat luni că a descoperit cel puțin 182.000 de certificate sanitare falsificate începând din iunie, de când au […] The post Peste 180.000

Autorităţile sanitare din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord au anunţat duminică încă 12.133 de cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron confirmate în ultimele 24 de ore, al căror total ajunge astfel în această ţară la

Marţi vom avea cea mai scurtă zi din an, de doar de 8 ore şi 50 de minute, în timp ce noaptea va fi şi mai lungă, de 15 ore şi 10

Casa de avocatură Filip & Company a acordat consultanţă juridică societăţii Roca Industry, un holding de materiale de construcţii, care reuneşte toate companiile din portofoliul ROCA Investments din acest domeniu de activitate, în legătură cu

Adela Popescu este o gurmandă declarată! Vedeta a dezvăluit care este preparatul favorit, la care nu poate renunța sub nicio formă, în prag de sărbători. Masa de Crăciun reprezintă momentul în care stăm alături de […] The post Adela

În orice gospodărie, maşina de spălat rufe ajunge să ducă inevitabil la controverse atunci când vine vorba de ampla­sare. Unde e cel mai bine să-şi găsească locul? În baie, în bu­cătărie sau pe hol? De

Produsul Intern Brut al Uniunii Europene a fost, în 2020, de aproximativ 13.400 miliarde de euro la preţuri curente, iar în termeni reali PIB-ul UE a fost anul trecut cu 17% mai mare decât în 2010, arată datele publicate luni de Oficiul European de

"Mai mult de o treime din totalul infectărilor (cu COVID-19, n.r.) par să fie asociate variantei Omicron" la Paris în urma testelor efectuate, a spus marţi purtătorul de cuvânt al Guvernului francez, Gabriel Attal, citat de

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, miercuri, că au fost înregistrate 826 cazuri noi de coronavirus în România, în ultimele 24 de ore. Raportul detaliat va fi făcut public la ora 13:00. Până astăzi, 21 […] The post Coronavirus

Furnizorul Gaz Vest din Bihor a primit o amendă de 50.000 din partea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pentru că nu a aplicat schema de compensare a facturilor pentru abonații săi, a anunțat, miercuri, ministrul

Mihai Trăistariu a făcut un bilanţ al anului 2021. Artistul a dezvăluit câte concerte a avut în toată această perioadă. Mai mult, acesta s-a declarat dezamăgit de situaţia în care se află din cauza pandemiei […] The post Mihai

Medicii din Africa de Sud au descoperit că persoanele infectate cu Omicron se confruntă cu un simptom diferit fata de cele observate la celelalte variante care au circulat până

Proiectul de lege privind Certificatul COVID, care a împărţit Coaliţia de guvernare în două, va fi aprobat până la finalul lui 2021, însă în procedură de urgenţă în Parlament, aşa cum au cerut PNL şi Nicolae Ciucă, în formula dorită

Medicul Octavian Jurma a declarat, miercuri, la Antena3, cand vom putea identifica debutul valului Omicron in Romania si ce am putea face pentru a limita raspandirea in scoli si la locul de