Fată de 13 ani din Cluj, căsătorită cu un italian de 75 de ani! Cine a dăruit-o pe Livia lui Franco 22.02.2022

22.02.2022 Fată de 13 ani din Cluj, căsătorită cu un italian de 75 de ani! Cine a dăruit-o pe Livia lui Franco O clujeancă în vârstă de doar 13 ani, are o relație cu un bărbat italian de 75 de ani. Fratele Liviei este cel care a dus-o pe tânără în casa lui Franco, cel care îi […] The post Fată de 13 ani din Cluj, căsătorită cu un italian de



Fată de 13 ani din Cluj, căsătorită cu un italian de 75 de ani! Cine a dăruit-o pe Livia lui Franco

O clujeancă în vârstă de doar 13 ani, are o relație cu un bărbat italian de 75 de ani. Fratele Liviei este cel care a dus-o pe tânără în casa lui Franco, cel care îi […] The post Fată de 13 ani din Cluj, căsătorită cu un italian de 75 de ani! Cine a dăruit-o pe Livia lui Franco appeared first on Cancan.

Fată de 13 ani din Cluj, căsătorită cu un italian de 75 de ani! Cine a dăruit-o pe Livia lui Franco

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Alin Stoica, prefectul Bucureștiului, a declarat, joi, că un ghid de bune practici pentru evitarea aglomerării, realizat împreună cu organizaţiile retailerilor, va fi disponibil pentru magazine. Demnitarul a precizat că acest ghid este necesar

Primul pacient cu COVID a fost adus, sâmbătă după-amiază, de la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Bucureşti, potrivit unei informări transmise de Ministerul Sănătăţii. Decizia de transfer aparţine Centrului Naţional de Conducere şi

„Având în vedere specificul industriei, este foarte greu să estimăm o piaţă totală ca valoare, cu atât mai mult în aceste condiţii speciale de pande­mie. Totuşi, există certi­tudini cu privire la valoarea pieţei de retail, estimată la

Lionel Messi (33 de ani) nu a influențat cu nimic duelul pierdut și în retur cu Real Madrid. Afectat și de potopul din Madrid, căpitanul Barcelonei ar putea pleca la vară fără niciun trofeu! De când Ronaldo s-a transferat la Juventus, El

GCS a dat publicității noile informații cu privire la bilanțul actualizat al infectărilor din ultimele 24 de ore, de pe teritoriul României. De la ultima informare, 3.302 persoane au fost testate pozitiv. În urma testelor […] The post

„Creştere“ a fost cuvântul care a definit, pentru cele mai multe companii din domeniul producţiei de materiale de construcţii, anul 2020, chiar dacă mare parte a economiei a avut de suferit din cauza pandemiei de

Cătălina, fiica fostului realizator TV Emanuel Isopescu, a încetat din viață, la doar 49 de ani. Celebră în anii \"90, când a lucrat pentru mari case de modă, Cătălina s-a stins din viață la nici șapte luni după tatăl

Birourile Naționale ale USR și PLUS au decis duminică, 11 aprilie, să sprijine candidatura lui Liviu Popescu pentru postul de director interimar al Societății Române de Radiodifuziune, în locul lui Georgică Severin, potrivit unui comunicat al

Nora Al-Matrooshi face istorie în Emiratele Arabe Unite. Este prima femeie astronaut din ţară. Ea şi Mohammed Al-Mulla au fost selectaţi din peste 4.000 de candidaţi. Alături de Mohammed Al-Mulla (32 de

Mihai Solomei, director general al Agricost, cea mai mare fermă din România după suprafaţa cultivată, care exploatează 56.000 de hectare în Insula Mare a Brăilei, spune că anul 2021 va avea un impact pozitiv în agrobusiness, pentru că vremea,

Artistul american DMX, pe numele său adevărat Earl Simmons, a decedat la doar 50 ani. El s-a făcut remarcat pe scena din New York la mijlocul anilor ’90. DMX fusese spitalizat pe 2 aprilie la clinica White Plans din New York, după ce suferise un

Oamenii de ştiinţă de la Pentagon care lucrează în interiorul unei unităţi secrete, înfiinţate în timpul Războiului Rece, au creat un microcip care introdus sub piele va detecta infecţia COVID-19, înainte de a prezenta

Artistul Victor Socaciu este internat în stare gravă, într-un spital din București, după ce a fost infectat cu COVID-19. Acesta are plămânii afectați și are nevoie de oxigen suplimentar, potrivit Antena

Pandemia a schimbat compor­tamentul de consum al românilor când vine vorba despre achiziţiile de bunuri de larg consum, dar nu a descurajat retailerii din comerţul alimentar să continue să investească, semn că loc de dezvoltare există

„Dezbaterea Zilei" pune sub lupă duelul care se va da în play-off pentru câștigarea campionatului în România. Întrebarea zilei este: „Cine este favorită la câștigarea campionatului în Liga 1? FCSB, CFR Cluj sau Craiova” Ce reprezintă

Numărul cazurilor de COVID înregistrate pe teritoriul României a ajuns ieri la 1.008.490. De asemenea, sunt 1.529 de pacienți internați la ATI, cu doi mai puțini față de ziua precedentă, când autoritățile au tras un semnal de alarmă că în

Csikszereda și FC U Craiova 1948 se întâlnesc marți, de la ora 16:30, în runda cu numărul 3 a play-off-ului din Liga 2. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+.

Arestarea unui individ care a abuzat şi şantajat trei minore din Buzău readuce în actualitate un caz cutremurător de viol, încheiat cu sinuciderea victimei. Suspectul este Costel Ghiţă, un bărbat care a ispăşit 11 ani de închisoare pentru un

Cântăreţul Victor Socaciu se află în stare gravă la spital după ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus, la scurt timp după ce a participat la un festival organizat chiar de către

Jandarmeria Capitalei anunţă că, în cursul zilei de miercuri, sunt anunţate mai multe adunări publice de protest, organizate de Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, Confederaţia