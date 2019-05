Farmexim sub nemţi: plus 12% la vânzări, minus 41 de angajaţi, dar profit mai mic de patru ori 31.05.2019

31.05.2019 Farmexim sub nemţi: plus 12% la vânzări, minus 41 de angajaţi, dar profit mai mic de patru ori Grupul Farmexim, care include distribuitorul de medicamente cu acelaşi nume şi lanţul de far­macii Help Net, ambii jucători ocupând locul patru în pieţele de profil, a raportat afaceri totale de 2,7 mld. lei în 2018, o creştere de 125 faţă de



Farmexim sub nemţi: plus 12% la vânzări, minus 41 de angajaţi, dar profit mai mic de patru ori

Grupul Farmexim, care include distribuitorul de medicamente cu acelaşi nume şi lanţul de far­macii Help Net, ambii jucători ocupând locul patru în pieţele de profil, a raportat afaceri totale de 2,7 mld. lei în 2018, o creştere de 125 faţă de anul anterior.

Farmexim sub nemţi: plus 12% la vânzări, minus 41 de angajaţi, dar profit mai mic de patru ori

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 2 ATP, s-a retras de la turneul de la Indian Wells, sâmbătă, înaintea semifinalei cu Roger Federer, numărul 4 mondial, astfel că elveţianul va juca finala. Nadal a acuzat o accidentare la

Aurelian Bădulescu (40 de ani) este singurul criminalist al Poliţiei Române care poate reconstitui un chip uman în lut, având drept model doar un craniu. Arta reconstituirii faciale este esenţială într-o anchetă poliţienească, mai ales atunci

Un jurnalist mexican care relata despre infracţiuni şi grupările de traficanţi de droguri în nordul statului Sonora a murit vineri noaptea după ce a fost împuşcat mortal în casa sa din apropierea graniţei cu SUA, au informat autorităţile

Jerika Loren, o tânără din SUA, munceşte voluntar la cel mai mare adăpost de câini din Hunedoara şi i-a uimit pe români prin exemplul

Magazine jefuite şi incendiate pe bulevardul Champs-Elysées, pietre de pavaj aruncate împotriva forţelor de ordine, o sută de persoane reţinute, aşa arată bilanţul unei noi izbucniri de violenţă care a

Echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (43 de ani), Al Wasl, a părăsit Presidents Cup după o înfrângere drastică în semifinalele competiției, scor 1-5, în fața lui Al-Ahli Dubai. Al Wasl a deschis scorul,

Prima repriză a meciului Viitorul - CFR Cluj a adus două ocazii importante la poarta campioanei en-titre, ambele purtând semnătura lui Denis Drăguș. Campioana en-titre s-a impus cu 1-0. Mai întâi, Arlauskis și întreaga

Real Madrid a învins-o sâmbătă după-amiaza pe Celta Vigo, scor 2-0, la primul meci de la revenirea pe bancă a lui Zinedine Zidane. Francezul de 46 de ani a aliniat o formulă complet surprinzătoare, în care s-au regăsit

Marian Alecu, omul care a pus bazele renumitului lanț de fast-food McDonald’s în România, precum și ale grupului City Grill, este un împătimit al mașinilor de epocă. După ce, în toamna anului trecut, omul de afaceri a făcut senzație pe

Un bărbat susține că a găsit o nouă înregistrare video care ar arăta că R. Kelly “abuza sexual fete afro-americane minore”. Citește mai

Un nou protest al miscarii "Vestele galbene" a avut loc la Paris, sambata, manifestarea fiind marcata de confruntari violente intre protestatari si fortele de ordine. Mai multe persoane au fost ranite dupa ce manifestantii au dat foc unui

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de duminica, 17 martie 2019. Citește mai

Viitorul lui Gică Hagi a pierdut meciul cu CFR Cluj, acasă, în play-off-ul Ligii I. Ardelenii s-au impus cu 1-0, datorită golului marcat de Alex Păun. Citește mai

59.622 de bilete la tratament balnear vor fi acordate în acest an prin unităţile deţinute de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), actul normativ fiind deja publicat în Monitorul Oficial. Citește mai

Tânăra şi-a transformat pasiunea pentru lucrul de mână şi dragostea pentru copii într-o afacere creativă, care s-a dezvoltat prin intermediul reţelelor de

Un puternic incendiu a izbucnit sâmbătă noaptea, în Târgu Mureş, la terasa unui restaurant din incinta Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul”, focul cuprinzând întreaga clădire. Pompierii au intervenit cinci ore pentru stingerea

Salvamontiştii din Buşteni au plecat duminică dimineaţă pentru a recupera un cadavrul găsit întâmplător de un grup de turişti. Salvatorii montani bănuiesc că este vorba despre trupul angajatului de la ISU

Săptămâna trecută s-au împlinit 52 de ani de la premiera lungmetrajului lui Lucian Bratu, pe un scenariu de Radu Cosaşu, cu Margareta Pâslaru, Ştefan Iordache, Marin Moraru şi Emmerich Schäffer în distribuţie, care a fost scos de pe ecrane

CFR Cluj a învins-o pe FC Viitorul cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, în deplasare, la Ovidiu, într-un meci din etapa a doua a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Campioana s-a impus prin golul marcat

Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs duminică dimineaţa, la ora locală 4:47, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru