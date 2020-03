Farmacista Valentina Călin a dus lanţul de farmacii Minifarm din Dobrogea la 174 milioane de lei în 2019, plus 20%, cu 71 de unităţi: Am avut un an bun, am mai deschis câteva farmacii în rural 12.03.2020

12.03.2020 Farmacista Valentina Călin a dus lanţul de farmacii Minifarm din Dobrogea la 174 milioane de lei în 2019, plus 20%, cu 71 de unităţi: Am avut un an bun, am mai deschis câteva farmacii în rural Minifarm, lanţul regional de farmacii dezvoltat de antreprenoarea Valentina Călin, de profesie farmacistă, şi-a majorat afacerile cu 20% în 2019, ceea ce a dus reţeaua de 71 de farmacii la afaceri de 174 mil. lei anul trecut, potrivit calcului



Farmacista Valentina Călin a dus lanţul de farmacii Minifarm din Dobrogea la 174 milioane de lei în 2019, plus 20%, cu 71 de unităţi: Am avut un an bun, am mai deschis câteva farmacii în rural

Minifarm, lanţul regional de farmacii dezvoltat de antreprenoarea Valentina Călin, de profesie farmacistă, şi-a majorat afacerile cu 20% în 2019, ceea ce a dus reţeaua de 71 de farmacii la afaceri de 174 mil. lei anul trecut, potrivit calcului ZF.

Farmacista Valentina Călin a dus lanţul de farmacii Minifarm din Dobrogea la 174 milioane de lei în 2019, plus 20%, cu 71 de unităţi: Am avut un an bun, am mai deschis câteva farmacii în rural

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

După ce șeful de partid a dat semnalul că Tudorel Toader este indezirabil la ministerul Justiției, unul dintre miniștrii PSD cu rol-cheie în Guvern sare să puncteze la capitolul imagine și face declarație critică împotriva

FC Barcelona a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, pe Atletico Madrid, într-un meci din etapa a 31-a a campionatului

Cartofii ţărăneşti, care pot fi serviţi ca garnitură sau ca fel de mâncare de sine stătător, se prepară rapid şi sunt deosebit de gustoşi. Reţeta poate fi găsită în lucrarea „Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti“, aparţinând

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, precizează că, atunci când se gândeşte la interesul economic al României, înţelege să fie şi agresiv, dar nu poate fi vorba de o îngrădire a „drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”.

„Împreună pentru o comunitate mai sigură!” este noua campanie de prevenire a criminalităţii în mediul rural, derulată de poliţiştii

Caroline Wozniacki a reuşit primul rezultat notabl din acest an, reuşind să se califice în finala turneului de la

A fost scandal mare, duminică dimineaţă, la un cunoscut club buzoian de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. În altercaţie au fost implicate persoane din altă localitate şi există suspiciuni că o persoană ar fi avut asupra sa o

Cazul a fost descoperit de poliţiştii de la frontieră, în urma unui control de rutină. În urma verificărilor, aceştia a aflat, cu mirare, că gălăţeanul Marius S. circula de mai bine de doi ani având la maşină cu un număr de înmatriculare

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat sâmbătă că prevede anexarea coloniilor israeliene din Cisiordania, în cazul realegerii după alegerile parlamentare de la 9 aprilie, relatează AFP. "Voi

Guvernul României şi-a asumat în mod responsabil obligaţiile care revin în cadrul NATO, a declarat duminică premierul Viorica Dăncilă cu prilejul participării la o ceremonie militară organizată la

Așteptarea fanilor “Temptation Island – Insula Iubirii” a luat sfârșit! Producătorii de la Antena 1 au spus data în care începe cel de-al cincilea sezon “Insula Iubirii”, prezentat de sigur de Radu Vâlcan. Anul acesta show-ul

O biserică veche de peste 260 de ani a fost salvată, week-end-ul acesta, de voluntari. Este vorba de biserica din lemn din Dragomirești, comuna Știuca, județul Timiș, care risca să se distrugă fatal, până să intervină și să o repare

Călin Popescu Tăriceanu a reacționat în urma declarațiilor de aseară făcute la un post de televiziune de către Traian Băsescu şi îi mulţumeşte, ironic, pentru

Accesul este interzis pe porţiunea dintre strada Poşta Veche şi strada Anul Revoluţiei 1848. Nu se ştie cât va dura restricţia de circulaţie. În ultimele zile, oraşul Galaţi a fost afectat de mai multe surpări, dintre care trei foarte grave.

Zeci de mii de persoane au participat sâmbătă la marşuri de protest în mai multe oraşe din Germania precum München, Koln, Frankfurt şi Berlin faţă de creşterea agresivă a chiriilor, informează

Turneul mondial al trupei Spice Girls va fi anulat în urma dezvăluirilor făcute de Mel B, potrivit cărora ar fi avut o aventură sexuală cu Geri Horner, scrie presa

Un tânăr de 15 ani a fost împuşcat în Iaşi în seara zilei de sâmbătă, 6 aprilie, după ce a încercat să spargă o casă împreună cu alţi patru

Într-un material pubicat de Tennis Head, Simona Halep a vorbit despre momentele foarte grele prin care a trecut după finala extenuantă de la Australian Open

Candidatul Partidului Naţional Liberal pentru alegerile europarlamentare Rareş Bogdan i-a transmis duminică, la mitingul de la Braşov, un mesaj ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, să nu blocheze votul diasporei ca să nu îşi

De o săptămână, peste 60 de pompieri au acţionat în zona localităţii Eşelniţa cu 50 de saci stingători, ATV-uri prevăzute cu instalaţii de stingere, destinate intervenţiei în zone greu accesibile, 10 autospeciale de intervenţie şi alte