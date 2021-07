Fără limită de persoane la masă, la terase. Noi reguli pentru români 22.07.2021

22.07.2021 Fără limită de persoane la masă, la terase. Noi reguli pentru români Guvernul a prelungit starea de alertă cu 30 de zile, însă au fost aduse unele modificări restricțiilor de până acum. Anunțul a fost făcut de șeful DSU, Raed Arafat. Astfel, cei care au trecut prin […] The post Fără limită de persoane



Fără limită de persoane la masă, la terase. Noi reguli pentru români

Guvernul a prelungit starea de alertă cu 30 de zile, însă au fost aduse unele modificări restricțiilor de până acum. Anunțul a fost făcut de șeful DSU, Raed Arafat. Astfel, cei care au trecut prin […] The post Fără limită de persoane la masă, la terase. Noi reguli pentru români appeared first on Cancan.

Fără limită de persoane la masă, la terase. Noi reguli pentru români

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Conform noilor prevederi transmise vineri de Ministerul Afacerilor Externe din România, din 20 august, tranzitul persoanelor care călătoresc din România, Bulgaria, Croația sau Macedonia de Nord, care nu depășește o durata de 12 ore, este permis

Doctorul Poenaru a făcut istorie în Bărăganul interbelic, după ce a înfiinţat spitalul din Ţăndărei şi a alinat suferinţele oamenilor. Personalitatea sa fascinantă a ajuns şi pe marile ecrane, în interpretarea lui Victor

Barcelona l-ar fi oferit pe Luis Suarez, plus 20 de milioane de euro pentru Donny van de Beek, mijlocașul olandez de la Ajax. Ronald Koeman vrea să schimbe "coloana vertebrală" a Barcelonei (cu excepția lui Messi), iar Luis Suárez este unul dintre

Coronavirus România, 23 august. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat și numărul persoanelor care și-au pierdut viața din cauza coronavirusului, în ultimele 24 de ore. Astfel, nu mai puțin de 39 de oameni au fost răpuși de COVID-19. Iar

Regulile sunt făcute pentru a fi încălcate! Și nu se învață nimic din situația petrecută recent la club. Petrolul Ploiești a făcut multiple transferuri în ultimele zile, pentru ca noul antrenor, Viorel Moldovan, să nu mai rateze promovarea

Cel mai mare partid din România în ultimele trei decenii, PSD, e sâmbătă la primul congres care nu umple sălile sau stadioanele. PSD își alege astăzi președintele, favorit absolut fiind Marcel Ciolacu, actualul lider. Un număr de câteva zeci

Liberalii au transferat de la PSD aproape 100 de primari în ultima lună, susţin surse social-democrate pentru Adevărul. Pe de altă parte, şi PSD a racolat 40 de primari de la PNL şi de la alte partide, deci pierderea netă a

Câteva sfaturi simple legate de cum putem dezvolta un proces de recrutare echitabil care să permită o evaluarea mai obiectivă a candidaţilor competenţi din grupurile care nu sunt bine reprezentate în poziţii de leadership (de exemplu, persoane cu

Cancelarul german Angela Merkel şi preşedintele francez Emmanuel Macron au declarat că nu vor accepta atacuri asupra suveranităţii statelor membre ale UE pe fondul unei escaladări a tensiunilor între ţări care explorează după petrol şi gaze

Barcelona nu va renunța ușor la Lionel Messi (33 de ani). Cluburile care vor dori să îl aducă pe starul argentinian în această vară vor avea o misiune imposibilă. Pe fondul nemulțumirilor lui Lionel Messi, care a lăsat de înțeles că ar

Sunt cele mai surprinzătoare imagini ale verii, de pe litoralul românesc! Văduva celui supranumit ”Regele imobiliarelor”, afaceristul care a murit, lovit de tren, în urmă cu șapte ani, a „răvășit” plaja milionarilor din Mamaia.

Doi gospodari au asistat neputincioşi la propagarea flăcărilor care le-au distrus în totalitate locuinţele, intervenţiile pompierilor doar limitând extinderea incendiilor la alte

Kai Havertz va plecă de la Bayer Leverkusen la Chelsea pentru 80 de milioane de euro plus 20 bonusuri. Atacantul de 21 de ani semnează până în 2025, pe un salariu stagional de 20 de milioane. Chelsea continuă spectaculoasa campanie de achiziții a

Magistrații Tribunalului București au admis, la sfârșitul săptămânii trecute, apelul făcut de Organizația Sector 5 a PSD, iar Marian Vanghelie a rămas fără lista pentru Consiliul Local la Sectorul 5.

România a confirmat în ultimele 24 de ore 825 de cazuri noi de COVID-19, fiind înregistrate 6.491 de teste. Totodată, potrivit bilanțului Grupului de Comunicare Strategică, alte 37 de persoane și-au pierdut viața din cauza virusului. România se

Academicianul Emilian Popescu a murit, astăzi, la vârsta de 92 de ani, potrivit Agenției Basilica. Acesta s-a născut în data de 20 februarie 1928, în localitatea Orleşti, Vâlcea. El a urmat

Actorul Allan Rich s-a stins din viață la vârsta de 94 de ani. A lăsat în spate o carieră vastă. Acesta chiar și-a dezvoltat propria tehnică de actorie, detaliată în cartea sa „A Leap From the Method”. Potrivit Variety, el era internat la

Românii au luat în luna iunie credite ipotecare noi în lei în valoare de 0,91 mld. lei, cel mai mic volum din primul semestru (S1) din 2020, după ce în fiecare din primele cinci luni ale anului ni­velul a depăşit 1 mld. lei. Volumul

Concivia Brăila (simbol bursier COKJ), companie de construcţii cu 12,3 milioane lei capitalizare, a încheiat primul semestru al anului 2020 cu un profit net de 5,85 milioane de lei, în creştere cu 107,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a făcut spectacol într-o conferință de presă organizată înainte de super meciul cu Dinamo Zagreb, din turul doi preliminar al Ligii Campionilor. CFR Cluj – Dinamo Zagreb se joacă miercuri, 26 august,