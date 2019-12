Fanii o cer pe Mara Bănică, după ce s-a zvonit că e gravidă! Revine show-ul care a făcut furori la Antena 1 14.12.2019

După trei ani de pauză, Antena 1 reinventează emisiunea "Mireasă pentru fiul meu". Firește, țintele producătorilor sunt nume sonore din lumea showbiz-ului. Iar aceștia țin cont de cerințele celor care le aduc audiența. Fanii o cer pe Mara Bănică! „Surpriză pe plan profesional? Să ghicesc…O să prezentați emisiunea «Mireasă pentru fiul meu?»", a întrebat o […]

New York City, echipa lui Alex Mitriță, 24 de ani, a fost învinsă categoric de Toronto FC, scor 0-4, în etapa a patra din Conferința de Est din MLS. Cu Alexandru Mitriță integralist, New York City nu a putut face față celor de la

La o lună după ce și-au unit destinele, Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda se vor bucura și de o petrecere grandioasă. Citește mai

Reacţii surprinzătoare privind preţul benzinei şi motorinei de la pompă începând din luna aprilie, în urma unui anunţ oficial

Poliţia din oraşul american Vallejo, California, a făcut publice imaginile cu momentul în care Willie McCoy, un rapper în vârstă de 20 de ani, a fost împuşcat mortal de 6 poliţişti, în timp de dormea în maşina sa parcată lângă un

Din Sydney la Dubai, din Rio de Janeiro la Ciudad de Mexico, marile obiective îşi sting luminile sâmbătă, între orele locale 20.30-21.30, urmând o tradiţie destinată salvării vieţii lansată acum 13 ani la iniţiativa organizaţiei planetare

Candidatul PNL aflat pe prima poziţie pe lista pentru alegerile europarlamentare, Rareş Bogdan, a transmis, de la Timişoara, un mesaj de mobilizare la vot şi a criticat PSD, spunând că "România este tristă". "Vom câştiga alegerile

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a făcut un control inopinat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, a găsit mai multe nereguli şi a cerut demisia

Horoscop zilnic Berbec. Fii foarte atent la ideea de afaceri care îţi vine azi, pentru că ar putea avea efecte dintre cele mai profitabile. Ce-i drept, ţi se cere un dram de curaj de a pune în practică

Luminile vor fi stinse, sâmbătă, la Palatul Victoria, între orele 20.30 şi 21.30, Guvernul alăturându-se, astfel, şi anul acesta, instituţiilor şi organizaţiilor care celebrează Ora

Juventus - Empoli se joacă azi de la ora 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport și TV Digi Sport 3. Juventus - Espanyol, LIVE + statistici AICI Echipe probabile: Juventus: Szczesny - Cancelo, Rugani, Chiellini,

Reda Jaadi, mijlocașul de 24 de ani al lui Dinamo, nu s-a regăsit aseară în lotul lui Mircea Rednic pentru meciul câștigat cu Hermannstadt, scor 2-0. Decizia i-a surprins pe fanii „câinilor”, care se așteptau să

O tânără de 21 de ani din comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu, a fost găsită spânzurată, de căte mama ei, în locuinţă. Tânăra a lăsat un bilet de adio, în care a explicat să suferea din dragoste. Potrivit unor surse judiciare,

Vali Crăciunescu, ”trăsnitul cu acordeon” care a apărut în showbiz în Spitalul de Urgență, ne demonstrează că până și cei mai rebeli bărbați pot fi cumințiți. Intrat în rândul purtătorilor de verighete acum doi ani, când avea 44

CFR Călători va trece la ora oficială de vară începând cu data de duminică 31 martie 2019, ora 03.00 devenind ora 04.00. Trecerea la ora de vară nu modifică mersul trenurilor în vigoare, circulaţia urmând a se efectua conform orarului

„Vestele galbene“ s-au mobilizat din nou, pentru a 20-a sâmbătă de proteste, în ciuda interdicţiilor dictate de teama unor noi violenţe, relatează

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat sâmbătă, la Slatina, că nu va merge să voteze la referendumul pentru Justiţie, pentru că i se pare o greşeală, şi că ar perturba atenţia oamenilor de la alegerile

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, sâmbătă, că PSD este un partid capturat de un grup infracţional organizat şi că, dacă partidul său va avea un rezultat bun pe 26 mai, atunci mulţi parlamentari ai PSD vor trece la Pro

Solidaritatea cadrelor didactice a fost declanşată de demiterea unei profesoare ce a postat pe Instagram o fotografie în care apărea în costum de baie. Aceasta a fost considerată inadecvată de administraţia şcolii, profesoara fiind

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat sâmbătă, la Târgu-Jiu, că doreşte scurtarea timpilor pentru obţinerea avizelor de mediu, astfel încât să nu mai dureze un an, ci 90 de zile. "Faptul

Preşedintele PMP Bistriţa-Năsăud, deputatul Ionuţ Simionca, a declarat sâmbătă, în cadrul unei conferinţe de presă, că a iniţiat un proiect de lege denumit "Adoptă o autostradă", prin care românii