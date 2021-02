Fanii au criticat-o dur pe Andreea Bălan, după ultima postare făcută de George Burcea cu Viviana Sposub: ”Asta e femeie adevărată” 22.02.2021

Fanii au criticat-o dur pe Andreea Bălan, după ultima postare făcută de George Burcea cu Viviana Sposub. În imaginea publicată pe Instagram, iubita și bunica actorului apar împreună, iar acest lucru a stârnit un val

Un cercetator rus care trebuia sa sustina o conferinta in Romania a fost oprit pe aeroport si trimis inapoi. Acestuia i s-a refuzat intrarea in tara

Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a semnat săptămâna trecută contractul-cadru pentru achiziţia a 35 de termoscanere și a precizat că furnizorul este o companie din Irlanda. Primele vor ajunge în țara noastră zilele acestea,

Blue Air a anulat zborurile spre şi dinspre Milano, doar pentru 8 şi 9 martie. Compania va lua şi alte măsuri după evaluarea situaţiei. Zborurile au fost anulate deoarece nordul Italiei a intrat în carantină

Primul caz de infecție cu coronavirus din Republica Moldova a fost depistat, sâmbătă, la o femeie în vârstă de 48 de ani. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale informează despre primul caz confirmat de infectare cu coronavirus

Cerul va fi mai mult noros luni, exceptând sud-estul teritoriului, unde înnorãrile vor fi temporare. Va ploua şi sub formã de aversã, în Oltenia, Transilvania, în cea mai mare parte a Banatului şi Moldovei,

Gigantul german BASF, compania rusă Norilsk Nickel şi Fortum din Finlanda au semnat un acord privind construirea unui centru de reciclare de baterii în Finlanda care va deservi piaţa autovehiculelor electrice, relatează Financial

Răspunsul la această întrebare depinde în foarte mare măsură de zonele din locuință pe care intenționezi să le izolezi folosind polistiren. Deși denumirile sunt apropiate, vorbim de două materiale cu caracteristici diferite, care le

Bursa de la Bucureşti a deschis luni în cădere liberă, preluând prăbuşirile preţului petrolului şi ale pieţelor bursiere externe. Pieţele internaţionale au scăzut puternic după ce petrolul s-a prăbuşit cu 30% într-o singură

FCSB - CRAIOVA 4-1 // FCSB a preluat conducerea în disputa cu CS Universitatea Craiova în minutul 57, când Răzvan Oaidă a reușit „dubla”. Imediat, oltenii au fost la un pas de egalare. Alb-albaștrii au încercat să se replieze rapid

Simona Halep este în continuare numărul 2 mondial în clasamentul WTA, cu 6076 de puncte. Podiumul este completat de Ashleigh Barty şi de Karolina Pliskova. România mai are patru sportive în top 100 WTA:

Florin Cîțu a cerut astăzi parlamentarilor să nu respingă ordonanța care prevede amânarea dublării alocațiilor, deoarece România are nevoie de stabilitate financiară, scrie Antena 3. Premierul

Salariul mediu din comerţ – indi­ferent de tipul lui – a ajuns la fina­lul anului trecut la 2.841 de lei, cu 22% peste nivelul din 2018 şi de aproape trei ori mai mare decât în urmă cu un

În semn de respect și pentru aducere aminte, Teatrul Bulandra organizează luni, 9 martie, de la ora 19.00, la Sala Liviu Ciulei, expoziția ”Gina Patrichi – o stea în galeria Teatrului Bulandra”. La

Cele mai mari zece spitale ju­deţene din cei mai importanţi poli economici ai României şi-au dublat în 2019 cheltuielile faţă de acum cinci ani, arată calculele făcute de ZF pe ba­za datelor pu­blicate de uni­tăţile medicale pe site-urile

Tot mai multe fete sunt implicate în gamingul profesionist. Asta este o veste bună mai ales că în ultimii ani fetele au devenit tot mai pasionate de esports și au arătat că se pricep foarte bine. Cei de la FIFA au dat și câteva exemple tocmai

Parlamentul a luat mai multe măsuri pentru combaterea coronavirusului. Birourile reunite ale celor două Camere au analizat riscurile şi au decis să interzică evenimentele cu peste o mie de persoane, dar şi vizitele turistice, în clădirea

După panica iscată de epidemia coronavirus, agenţiile de turism iau măsuri pentru susţinerea pasagerilor. Vola.ro anunţă că asistă pasagerii să anuleze sau, după caz, să reprogrameze

Autorităţile israeliene au decis, luni, plasarea în carantină timp de 14 zile a tuturor persoanelor care ajung în Israel sau repatrierea străinilor care nu au spaţiu de carantină pe

Antonia și Alex Velea formeză de ceva timp unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din shwobiz-ul românesc. Artiștii au o familie frumoasă și au împreună doi copii, Dominic și Achim. Antonia este considerată una dintre cele mai frumoase femeie

Pe Alex l-am cunoscut când avea 8 ani, în 2009. Era mic rău pentru vârsta lui, ca mai toți copiii din ghetou. Atenție nu avea mai deloc și era foarte agitat. Venea de fiecare dată la sport, dar nu se omora cu temele. Atletic, talentat, dar lipsit