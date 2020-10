Familia Marcu a vândut 350 de echipamente pentru construcţii în 2019 şi a ajuns la afaceri de 36 mil. euro 31.10.2020

Marcom, o companie care distribuie echipamente de construcţii, spune că faptul că şantierele au continuat să funcţioneze chiar şi în timpul pandemiei a fost un avantaj pentru propriul business.

Sunt unele companii din domeniul construcţiilor care au reuşit să-şi ducă businessurile la un asemenea nivel încât brandul aproape că a ajuns să se confunde cu

„Eu pot vinde orice business pe care îl am. Nu am făcut afacerile cu scopul de a le vinde, dar pentru orice există un preţ. Dacă ar fi să îmi evaluez toate businessurile, aş zice că valorează 30-40 de milioane de euro dat fiind că am şi 10

