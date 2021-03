Familia Ciurtin investeşte 10 mil. euro într-un centru de evenimente şi un hotel de cinci stele la Cluj. Proiectul a fost demarat şi ar urma să fie gata în a doua parte din 2022 25.03.2021

25.03.2021 Familia Ciurtin investeşte 10 mil. euro într-un centru de evenimente şi un hotel de cinci stele la Cluj. Proiectul a fost demarat şi ar urma să fie gata în a doua parte din 2022 Compania Apulum Turism, con­tro­lată indirect de familia lui Raul Ciurtin, creatorul brandului Zuzu şi im­plicat în mai multe businessuri de pro­ducţie din sectorul alimentar, in­vesteşte 10 mil. euro într-un proiect ce va angaja 77 de oameni,



Familia Ciurtin investeşte 10 mil. euro într-un centru de evenimente şi un hotel de cinci stele la Cluj. Proiectul a fost demarat şi ar urma să fie gata în a doua parte din 2022

Compania Apulum Turism, con­tro­lată indirect de familia lui Raul Ciurtin, creatorul brandului Zuzu şi im­plicat în mai multe businessuri de pro­ducţie din sectorul alimentar, in­vesteşte 10 mil. euro într-un proiect ce va angaja 77 de oameni, arată da­tele publice.

Familia Ciurtin investeşte 10 mil. euro într-un centru de evenimente şi un hotel de cinci stele la Cluj. Proiectul a fost demarat şi ar urma să fie gata în a doua parte din 2022

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Într-o perioadă în care sporturile „de masă” lipsesc, din cauza coronavirusului Covid-19, pariorii din întreaga lume revin la „origini”. Da, la cursele de cai, unele dintre primele competiții din lume la care s-au făcut pariuri, încă din

631 de cetăţeni români aflaţi în străinătate au fost confirmaţi cu noul coronavirus. Cele mai multe cazuri au fost raportate în Italia, acolo unde sunt 400 de români pentru care a fost

Trei cazuri au fost confirmate cu noul Covid-19 într-un sat din județul Vaslui, după mai multe întruniri organizate de membrii cultului penticostal din localitate. „Acum avem 3 persoane depistate pozitiv,

Se pare că pandemia de coronavirus nu este singura problemă cu care se confruntă România. În următoarea perioadă ar putea intra în vigoare starea de calamitate, din cauza unei anomalii meteorologice ce produce secetă. Potrivit ultimelor

Se dovedește că atât pentru spectatorii noştri din București, din țară, dar și pentru românii de pe toate meridianele lumii, vizionarea online a spectacolelor Teatrului Bulandra – pe pagina oficială

Piaţa tranzacţiilor imobiliare s-a situat anul trecut la 608 milioane euro, în scădere cu 41% faţă de anul anterior, iar în contextul pandemiei de Covid19 un scenariu optimist legat de 2020 indică un volum total al investiţiilor de 750 milioane

Comisia Europeană şi Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe, Josep Borrell, au prezentat, miercuri, planuri pentru ajutarea ţărilor partenere să combată pandemia de coronavirus. "Comisia Europeană

Compania germană care comer­cia­lizează accesorii pentru mobilă Ostermann şi cea irlandeză specializată în inteligenţă artificială Everseen au închiriat 40% din clădirea de 7.500 de metri pătraţi pe care dezvoltatorul elveţian Artemis o

Ultima persoană diagnosticată cu COVID-19 este un medic rezident care activează la Galaţi. Primele două persoane infectate cu coronavirus din judeţul Brăila s-au vindecat şi au fost

Citigroup Global Markets Limited, ING Bank şi Erste Group Bank au fost în 2019 pe podium în clasamentul dealerilor programului de finanţare externă pe termen mediu MTN (me­dium term notes), fiind urmate de BNP Paribas şi UniCredit Bank, con­form

Tribunalul specializat din Slovacia l-a condamnat luni pe Miroslav Marcek, fost militar, la 23 de ani de închisoare pentru uciderea prin împuşcare a jurnalistului de investigaţie Jan Kuciak şi a logodnicei sale Martina Kusnirova, în februarie 2018,

Compania poloneză de rafinare PJN Orlen şi-a deschis prima benzinărie sub brandul Orlen din Germania, relatează The First

Cântăreţul John Prine, o legendă muzicii country-folk americane, a murit marţi, la vârsta de 73 de ani, din cauza unor complicaţii asociate noului coronavirus, a confirmat pentru AFP agentul său, în numele familiei artistului, potrivit Agerpres.

Multipla campioană la gimnastică Larisa Iordache s-a arătat deranjată de comentarii vulgare şi jignitoare postate la anunţul său, lângă o fotografie îmbrăcată în uniformă de Poliţie, publicat,

Toate cluburile din Premier League vor primi în această perioadă un avans în valoare de câteva milioane de lire sterline, pentru a se putea descurca în această perioadă, în care pandemia de COVID-19 a dus la suspendarea campionatului. Toate cele

Dezinfecţie generală în municipiile Deva şi Hunedoara. Autorităţile le recomandă oamenilro câteva măsuri de

Ministerul Finanţelor a împrumutat ieri de pe piaţa internă 885 mil. lei, printr-o emisiune de obligaţiuni cu o valoare nominală de 500 mil. lei, scadenţa în 2025 şi o dobândă de 4,02%. La licitaţie au participat şapte dealeri

Un bărbat din Blaj, revenit acasă dintr-un centru de carantină, a fost amendat de jandarmi cu 20.000 de lei pentru că nu avea declaraţie pe propria

Românii care pleacă în aceste zile la muncă în Germania au semnat contracte în care apar mai multe clauze ilegale și umilitoare pentru aceștia. În afară de faptul că aceștia au semnat documentele

Cristiano Ronaldo s-a mutat din Funchal și a ieșit să se antreneze pe terenul lui Nacional, fără ca autoritățile să fie deranjate că a rupt carantina. Până să revină la Torino, unde antrenorul Maurizio Sarri îl așteaptă luni, alături de