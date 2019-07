Falsa dilemă a PSD: reducerea cheltuielilor bugetare sau alegerile prezidenţiale? 18.07.2019

18.07.2019 Falsa dilemă a PSD: reducerea cheltuielilor bugetare sau alegerile prezidenţiale? O dilemă falsă, pentru că profitorii care beneficiază de actualele cheltuieli bugetare, exagerate, sunt mult mai puţini în comparaţie cu cei care ar saluta o astfel de măsură. Înţeleg că Dăncilă este prizoniera „nobililor” locali, dar



Falsa dilemă a PSD: reducerea cheltuielilor bugetare sau alegerile prezidenţiale?

O dilemă falsă, pentru că profitorii care beneficiază de actualele cheltuieli bugetare, exagerate, sunt mult mai puţini în comparaţie cu cei care ar saluta o astfel de măsură. Înţeleg că Dăncilă este prizoniera „nobililor” locali, dar aceştia şi rudele, amantele, toţi cei care profită din banii bugetului reprezintă o cantitate neglijabilă din numărul total de alegători.

Falsa dilemă a PSD: reducerea cheltuielilor bugetare sau alegerile prezidenţiale?

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Urzicile au valoare nutritiva ridicată, benefică pentru vitaminizare şi mineralizare după sezonul rece. Conţin foarte multe vitamine şi sunt recomandate de specialişti pentru beneficiile care le aduc

Irina Begu şi Bianca Andreescu trebuiau să se întâlnească în runda inaugurală a turneului de la Miami, meciul fiind programat în această

Complexul Naţional Muzeal “Curtea Domnească” Târgovişte şi Parohia Gheboaia organizează vineri, 22 martie 2019, începând cu ora 14.00 la Muzeul de Artă din Târgovişte, vernisajul expoziţiei „Trecutul care mă

Percheziţiile au loc în dimineaţa zilei de joi, 21 martie, la 197 de adrese din 19 judeţe şi municipiul

Digitalizarea a ajuns la ordi­nea zilei şi în companiile locale, care fo­losesc roboţi software prin care au auto­matizat diverse procese sau sar­cini repetitive, iar multe locuri de mun­că au dispărut, iar angajaţii s-au re­or­ientat către

„Vrem ca produsele fabricate de fermierii români sa ajungă pe rafturile magazinelor din

Submarinul "Stary Oskol", care face parte din Flota Rusiei din Marea Neagră a întrat în apele mării pentru a efectua o serie de exerciții, conform comandamentului local. Potrivit unor surse ale mass-media rusești, submarinul este dotat cu rachete

Dumitru Pulbere, fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, spune că în Constituţie nu este indicat un termen pentru alegerea preşedintelui Parlamentului. Potrivit lui, partidele politice care au acces în legislativ au la dispoziţie 15 zile

Radu Albot, numărul 46 mondial, s-a calificat pe tabloul principal al turneului ATP Masters 1000 „Miami Open 2019”. Aceasta după ce tenismenul moldovean a dispus cu 6-3, 7-5 de americanul Mitchell Krueger, locul 170 mondial, transmite

Înseamnă mai mulţi bani investiţi în campaniile electorale la o participare mai mare la vot? Au succes sistemele media cu televiziuni de ştiri publice în a demobiliza votanţii? Duce intervenţia guvernului în media şi campanii la o

O întâmplare cu totul ieşită din comun a avut loc, miercuri seară, în turul inaugural al turneului masculin de Masters de la

Poliţia neozeelandeză a anunţat joi că toate cele 50 de victime ale atacului din 15 martie asupra a două moschei din Christchurch au fost identificate, informează AFP. "Pot să anunţ că de

Din cele 17.694 de poduri şi podeţe aflate de-a lungul reţelei feroviare, la sfârşitul anului trecut, circa 47% aveau durata normată de funcţionare expirată, iar 28% aveau durata de viaţă

Cristina Neagu, desemnată pentru a patra oară în carieră cea mai bună jucătoare de handbal din lume, a dezvăluit că se gândeşte, după ce se va retrage din activitatea competiţională, să

Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor vrea să deruleze un program de tip „stock option plan” şi să ofere acţiuni gratuite angajaţilor şi membrilor conducerii, pentru recompensarea şi fidelizarea acestora, propunerea urmând

FCSB - CSU Craiova se va juca duminică, 31 martie, de la ora 20:30. Acesta va fi meciul în care formația învinsă va părăsi lupta pentru titlu, fiindcă ar putea avea un ecart de cel puțin 7 puncte față de liderul CFR Cluj. După

România U21 întâlnește reprezentativa similară a Spaniei astăzi, de la ora 19:45, într-o partidă amicală disputată la Granada. Partida va fi în direct la TVR 1, liveTEXT pe GSP.ro și VIDEO pe canalul de YouTube FRF

Mihai Trăitariu și-a rupt mână, însă abia acum a vorbit despre incidental dureros. Artistul a postat pe contul de socializare un mesaj, în care dezvăluie că încă are dureri, după ce a căzut pe gheață și a avut nevoie de intervenția

Leonor Baez, în vârstă de 50 de ani, a fost arestată lângă Buenos Aires pentru tentativa de a-şi ucide soţul, pe Hector Eduardo Ramirez. Femeia a pus la cale un plan diabolic cu fostul ei iubit, un paraguayan care locuia în Argentina,

Sony Pictures a lansat primul trailer pentru Once Upon a Time in Hollywood, cel de-al nouălea film al lui Quentin Tarantino. Citește mai