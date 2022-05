Faliment City Insurance: FGA spune că cererile de plată mai pot fi depuse până la 20 iulie 06.05.2022

Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) atrage atenţia păgubiţilor City Insurance că, în urma deciziei definitive în instanţă privind falimentul City Insurance, a început să curgă teremnul lmită până la care se mai pot depune cereri de plată, respectiv până pe 20 iulie 2022.

