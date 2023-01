Faimosul de la Survivor România, trecut scandalos! Vedeta Pro TV a făcut videochat, iar imaginile au devenit publice 05.01.2023

05.01.2023 Faimosul de la Survivor România, trecut scandalos! Vedeta Pro TV a făcut videochat, iar imaginile au devenit publice Unul dintre Faimoșii care vor lua parte în noul sezon „Survivor România” este char Remos Boroiu. Concurentul de la Pro TV, însă, are un trecut scandalos! Iată mai jos, în articol, detalii din viața campionului […] The post Faimosul de



Faimosul de la Survivor România, trecut scandalos! Vedeta Pro TV a făcut videochat, iar imaginile au devenit publice

Unul dintre Faimoșii care vor lua parte în noul sezon „Survivor România” este char Remos Boroiu. Concurentul de la Pro TV, însă, are un trecut scandalos! Iată mai jos, în articol, detalii din viața campionului […] The post Faimosul de la Survivor România, trecut scandalos! Vedeta Pro TV a făcut videochat, iar imaginile au devenit publice appeared first on Cancan.

Faimosul de la Survivor România, trecut scandalos! Vedeta Pro TV a făcut videochat, iar imaginile au devenit publice

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Gestul extrem pe care un bărbat de 35 de ani l-a făcut în această dimineaţă a alertat autorităţile încă de la primele ore. Acesta a murit după ce s-a aruncat de la etajul 20 al […] The post Gest şocant făcut de un tânăr de 35 de ani.

Un bărbat în vârstă de 80 de ani a murit, sâmbătă seara, după ce a căzut de la etajul al III-lea al unui bloc din Cluj-Napoca. Poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea circumstanţelor în care a avut loc incidentul. A fost deschis un dosar

Grupul Renault, alături de Nissan şi Mitsubishi din cadrul Alianţei, pregăteşte o nouă serie de automobile electrice ca parte a strategiei până în 2030 iar aceasta include şi

Viscolul a afectat mai multe sate din Ţinutul Pădurenilor. Luni dimineaţa, 31 ianuarie, în aşteptarea utilajelor de deszăpezire, un drum judeţean a rămas închis

Lucian Boronea, CEO al agenţiei de turism Accent Travel, spune că din cauza pandemiei a fost nevoit să restructureze circa 40% din forţa de muncă, însă acest lucru nu a reprezentat o provocare în desfăşurarea

Serge Offers, CFO (chief financial officer) al ING Bank România în ultimii trei ani şi jumătate, va prelua rolul de head of business banking şi deputy CEO începând cu 1 februarie, urmând să fie responsabil de dezvoltarea diviziei de Business

Creşterile de preţuri în cazul terenurilor din Capitală şi marile centre regionale „împing“ dezvoltatorii de retail către oraşe mai mici, unde loturile pot fi cumpărate la preţ mai mic şi unde există interes mare şi din partea marilor

Rata de incidență din București a ajuns astăzi, 1 februarie, la 21,65 de cazuri la mia de locuitori, potrivit Direcției de Sănătate Publică, fiind cea mai mare rată de la începutul pandemiei. Față de ziua precedentă, valoarea a crescut cu

Bilanț coronavirus România, 1 februarie 2022. Grupul de Comunicare Strategică va anunța numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 1 februarie, dar și în ultimele 24 de ore. […] The post

Constantin Boştină, preşedintele Asociaţiei pentru Studii şi Prognoze Economice, a spus, în cadrul unui eveniment organizat de asociaţie, că România ar putea ajunge pe locul 10 în Uniunea Europeană din punctul de vedere al PIB-ului nominal,

Producătorul de acoperişuri Wetterbest, deţinut de grupul irlandez Kingspan, a început în 2021 un program de investiţii care continuă şi anul

România nu se află încă în vârful valului cinci al pandemiei, numărul de cazuri va continua să crească, iar săptămâna viitoare ar putea trece de pragul de 50.000 de cazuri zilnice COVID, a declarat Alexandru Rafila marți seară, conform

Trupa Aerosmith a anunţat anularea concertelor programate în această vară în cadrul turneului european în contextul pandemiei de COVID-19, relatează marţi

Alexandru Arșinel este unul dintre cei mai apreciați actori din România. După 60 de ani de activitate, acesta s-a pensionat. Deși nu mai ocupă funcţia de consultant artistic la Teatrul Constantin Tănase din Capitală, actorul […] The post

Senatul şi Camera Deputaţilor încep, marţi, prima sesiune parlamentară ordinară din acest

Subiectul facturilor prezentate ca imposibil de plătit, de la vlădică până la opincă, are și părțile mai puțin

Argentina a reușit să o învingă pe Columbia, scor 1-0, în preliminariile Cupei Mondiale din Qatar. Naționala „albicelestă” a ajuns astfel la 29 de meciuri consecutive fără înfrângere. Ultimul meci pierdut de naționala lui Messi este

De la 1 februarie, în Italia au intrat în vigoare amenzile pentru persoanele nevaccinate cu vârsta de peste 50 de ani. De asemenea, peste două săptămâni va intra în vigoare Super Certificatul Verde, care va […] The post Ce este, de fapt,

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a amendat-o cu 5.000 de lei pe Olivia Steer pentru o întrebare cu caracter jignitor la adresa victimelor Holocaustului, postată de aceasta recent pe Facebook, notează G4Media.ro.

O femeie a devenit virală pe rețelele de socializare după ce a împărtășit descoperirea misterioasă pe care a făcut-o în noua ei casă, în timp ce aspira covorul, după ce s-a mutat recent în locul […] The post O femeie a găsit un