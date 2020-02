Faimosul de la Exatlon s-a împăcat cu siliconata Mirunica, iar noi avem dovada! 22.02.2020

22.02.2020 Faimosul de la Exatlon s-a împăcat cu siliconata Mirunica, iar noi avem dovada! În urmă cu aproximativ un an, „Faimosul” de la Exatlon s-a aflat în centrul unei dispute conjugale. A fost părăsit de frumoasa Mirunica din cauza… infidelităților. Cu toate acestea, sportivul se pare că și-a spălat



Faimosul de la Exatlon s-a împăcat cu siliconata Mirunica, iar noi avem dovada!

În urmă cu aproximativ un an, „Faimosul” de la Exatlon s-a aflat în centrul unei dispute conjugale. A fost părăsit de frumoasa Mirunica din cauza… infidelităților. Cu toate acestea, sportivul se pare că și-a spălat ”păcatele” și a reușit să o împace pe sexoasă. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile […] The post Faimosul de la Exatlon s-a împăcat cu siliconata Mirunica, iar noi avem dovada! appeared first on Cancan.ro.

Faimosul de la Exatlon s-a împăcat cu siliconata Mirunica, iar noi avem dovada!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Paleontologii au descoperit într-o regiune de coastă din Peru fosilele bine conservate ale unui strămoş al balenelor, un animal amfibiu şi patruped, o descoperire care completează cunoştinţele pe care oamenii

Mihaela Buzărnescu (30 de ani, 30 WTA) și daneza Caroline Wozniacki (13 WTA) se înfruntă în optimile de finală ale turneului de la Charleston, Statele Unite ale Americii. Partida e liveSCORE cu video pe GSP.ro și în direct pe

Managerul Spitalului Județean de Urgență Suceava, Vasile Rîmbu, a decis să o înlocuiască din funcție pe dr. Georgeta Martiniuc, medicul șef al secției Oftalmologie, după ce s-a dovedit că aceasta a chemat la cabinetul privat o fetiță pe

Brigitte Sfăt a făcut o dezvăluire neașteptată la Ferma. Ea a mărturisit că s-a despărțit de iubitul ei, Corneliu Oană, înainte de participarea la show-ul de la Pro TV. Într-o discuție pe care a avut-o cu Florin Pastramă la Ferma, Brigitte

HOROSCOP 5 aprilie 2019. Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de vineri, 5 aprilie 2019. Citește mai

Din cauza modificărilor regimului alimentar din ultimele decenii, când alimentele industriale au luat locul celor naturale aproape în totalitate, zahărul artificial și înlocuitorii acestuia s-au transformat

Miniştrii de Externe ai statelor membre NATO au adoptat, cu ocazia reuniunii aniversare de la Washington, un set de măsuri pentru intensificarea securităţii în regiunea Mării Negre, anunţă Alianţa Nord-Atlantică, preluat de Mediafax.

Una dintre cele mai iubite și apreciate cântărețe de muzică pop, Britney Spears, a fost internată într-un spital destinat tratării oamenilor cu probleme psihice. Problemele pe care le-a avut cu tatăl său i-au pus

Compania a înregistrat afaceri de 10,5 milioane de lei (2,2 mil. euro) în 2018 şi estimează o creştere de 15% a cifrei de afaceri pentru

Cifra de afaceri totală a companiilor din Ro­mâ­nia s-a majorat în 2017 cu 10%, la 1.427 mld. lei (306 mld. euro), cel mai mare nivel atins vreodată de businessul local, atât în lei, cât şi în euro. Este pen­tru prima dată când acest prag

Mădălina Manole a ales să își pună capăt zilelor chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani. Vedeta a fost găsită în baia casei sale din Otopeni, chiar de soțul ei. Conform informațiilor rezultate în urma autopsiei, Mădălina Manole s-a

Acoperit de zăpezi şi distins de la distanţe impresionante, vârful Retezat a intrat în legendă prin înfăţişarea sa de piramidă retezată. Este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Masivul Retezat, alături de lacurile glaciare şi

Vicepreşedintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis şi comisarii europeni Günther Oettinger şi Pierre Moscovici participă la Bucureşti, vineri şi sâmbătă, la reuniunea Eurogrup şi la reuniunea informală a miniştrilor de finanţe

Fostul ministru PSD al Afacerilor Europene, Victor Negrescu, s-a lăudat la partid că relaţiile sale apropiate cu Frans Timmermans vor convinge Comisia Europeană să accepte ordonanţa de urgenţă pe Justiţie pregătită de Guvernul Dăncilă,

The post Autosalvare ciornă appeared first on

Această afirmaţie este o minciună. Ne-am obişnuit ca în campaniea electorală orice gest al opozanţilor din oricare tabără să fie aspru criticat, până la isterie. Aşa se întâmplă şi acum, cei care ţipă mai tare, de fapt, ţipă exact

Preşedintelui Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, i-a fost decernat, miercuri titlul de Doctor Honoris Causa al ASE. Ioan Aurel Pop a particpat ieri şi la ceremonia aniversară de la Academia

Handbalistele campioanei României sunt conştiente că pot salva acest sezon, în funcţie de ce vor face în „dubla“ cu

Cristina Neagu va fi, vineri (ora 19.00, Digi Sport, Telekom Sport), în tribune, în Sala Dinamo, dar a fost implicată şi în pregătirea

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Dâmboviţa, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi a Parchetului de pe lângă Judecătoria