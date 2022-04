EY România: Relocarea investiţiilor din Rusia, Ucraina, Belarus spre România ar putea aduce venituri suplimentare la bugetul de stat care să compenseze creşterile bugetare de cheltuieli legate de preţurile energiei, război şi să nu fie nevoie de 11.04.2022

În locul creşterilor de taxe, guvernul ar putea să -şi joace bine cărţile pentru relocarea investiţiilor din Ucraina, Belarus şi Rusia către România şi să aducă investiţii care ar putea contrabalansa în bugetul de stat creşterea de cheltuieli legate de compensarea facturilor la energie lau cheltuielile legate de războiul din Ucraina, a spus, în cadrul unui eveniment al EY România, Alex Milcev, partener al companiei de consultanţă şi audit.

