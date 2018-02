Extratereştii, PREZENŢI ÎN ROMÂNIA încă de la 1570? Manuscrisul de la Sibiu, DOVADA SUPREMĂ a timpurilor depăşite 24.02.2018

24.02.2018 Extratereştii, PREZENŢI ÎN ROMÂNIA încă de la 1570? Manuscrisul de la Sibiu, DOVADA SUPREMĂ a timpurilor depăşite Un document bizar scandalizează comunitatea științifică. Manuscrisul de la Sibiu, așa cum este el cunoscut, pare, la prima vedere, imposibil de conceput. Este greu de contrazis o astfel de perspectivă pentru că volumul, care datează din1570,



Extratereştii, PREZENŢI ÎN ROMÂNIA încă de la 1570? Manuscrisul de la Sibiu, DOVADA SUPREMĂ a timpurilor depăşite

Un document bizar scandalizează comunitatea științifică. Manuscrisul de la Sibiu, așa cum este el cunoscut, pare, la prima vedere, imposibil de conceput. Este greu de contrazis o astfel de perspectivă pentru că volumul, care datează din1570, conține informații care nu aveau cum să fie disponibile la acea vreme pentru noi. Omenirea a ajuns la acest nivel de cunoaștere de abia în secolul XX.

Extratereştii, PREZENŢI ÎN ROMÂNIA încă de la 1570? Manuscrisul de la Sibiu, DOVADA SUPREMĂ a timpurilor depăşite

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Cotidianul The Telegraph a publicat, duminică, un articol despre fostul principe Nicolae al României, relatând că acesta intenţionează să se întoarcă în ţară, weekendul acesta, împreună cu noua

Fondatorul Ikea, miliardarul Ingvar Kamprad, a decedat la vârsta de 91 de ani, a anunţat duminică compania suedeză de mobilă înfiinţată în urmă cu jumătate de secol şi renumită astăzi în lumea

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi-a exprimat speranţa că Valentin Popa, ministru propus al Educaţiei, va fi un exemplu bun prin ceea ce va realiza atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Citește mai

Aveţi pietre la rinichi? Vă prezentăm un remediu pentru a elimina sau chiar distrugerea acestora, fără un disconfort major. Este o băutura miraculoasă care dizolvă calculii renali într-o singură

„Proiectul Tudor”, aşa se numeşte iniţiativa unei agenţii de detectivi particulari din Drobeta Turnu Severin de a crea un „grup de lucru” din foştii ofiţeri de poliţie judiciară şi nu numai, actualmente

În urma încercării eşuate de suicid, bărbatul în vârstă de 49 de ani a reuşit doar să se rănească la mâna stângă, iar medicii au concluzionat că leziunile nu i-au pus viaţa în pericol. Arma folosită de bărbat era deţinută

Simona Halep a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ultima partidă disputată la Australian Open, un turneu care a epuizat-o fizic şi

În ultimii ani, Lucescu jr a fost perceput ca un antrenor ultradefensiv, mulţumit cu 0-0 sau cu victorii la limită. Acum, ajuns la PAOK Salonic, el surprinde în mod

In 2018, persoanele nascute sub acest semn zodiacal pot miza pe sprijinul Cainelui de Pamant.Dar pentru realizarea planurilor, trebuie sa lucreze mult cu sine, sa nu mai viseze cu ochii deschisi, trecand la

Locuitorii din Sibiu pot sesiza tot ce îi deranjează din oraşul lor fără să bată drumul până la primărie. Printr-o aplicaţie pe telefonul mobil, 24 de ore din 24. Spre deosebire de

Florin Segărceanu, căpitanul nejucător al echipei de FED Cup, a vorbit despre finala Australian Open dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki, apreciind că "diferenţa s-a făcut mai ales la prospeţime, unde daneza a stat mai bine".

Manchester City s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Angliei, după victoria obținută contra lui Cardiff, scor 2-0, iar Kevin de Bruyne (26 de ani) a marcat un gol superb din lovitură liberă. Kevin de Bruyne a deschis scorul

Un bărbat din Oradea a murit după ce a căzut sub un tramvai, în staţia de lângă parcul Olosig. Roţile tramvaiului nu i-au secţionat corpul, însă i-au provocat răni grave. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru bărbatul în

22 de ani are Andreea Cătălina şi se întreţine singură! Are şi de unde, pentru că practică o meserie foarte bănoasă! Şi cum mai arată şi trăsnet, îi este uşor să trăiască pe picor mare, chiar. Andreea face videochat şi are chiar

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 28 ianuarie 2018 a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA. Citește mai

Profesorii ar putea să rămână cu salarii neplătite anul acesta. Surse din cadrul ministerului educației au explicat în exclusivitate pentru Realitatea TV că nu sunt suficiente fonduri pentru plata tuturor salariilor în

China şi Japonia intenţionează să stabilească o linie de comunicare militară pentru a aplana tensiunile în jurul insulelor disputate în Marea Chinei de Est, a anunţat duminică Beijingul, după o întrevedere

Românii şi votanţii PSD trebuie să afle de la miniştrii noului cabinet despre activitatea lor şi, în acest sens, aceştia vor comunica săptămânal ceea ce fac, a declarat, duminică, secretarul general adjunct al PSD,

O problemă importantă cu care se confruntă ţara noastră, pe lângă corupţia endemică, sărăcia, sănătatea precară sau educaţia deficitară – şi poate chiar din aceste motive – este emigraţia în masă a românilor pentru o viaţă mai

Florin Segărceanu, căpitanul nejucător al echipei de FED Cup, a vorbit despre finala Australian Open dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki, apreciind că "diferenţa s-a făcut mai ales la prospeţime, unde daneza a stat mai bine".