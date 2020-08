Exporturile de cereale au crescut cu 30% în primele 5 luni ale anului. Importurile s-au majorat cu 70% 22.08.2020

22.08.2020 Exporturile de cereale au crescut cu 30% în primele 5 luni ale anului. Importurile s-au majorat cu 70% România a exportat cereale în valoare de 1,138 miliarde de euro în primele cinci luni ale anului, cu 30,1% mai mult față de perioada similară de anul trecut, arată Institutul Naţional



România a exportat cereale în valoare de 1,138 miliarde de euro în primele cinci luni ale anului, cu 30,1% mai mult față de perioada similară de anul trecut, arată Institutul Naţional de...

Militarii aflaţi la putere în Sudan şi liderii mişcării de contestare au semnat un acord istoric care deschide calea unui transfer de putere către civili. Documentul a fost semnat de

Anul trecut a fost promulgată legea ce permite farmaciilor să comercializeze medicamente fără prescripție (OTC) și în mediul online, iar normele de aplicare au intrat in vigoare in aprilie 2019. Doina

GEZE România, subsidiara locală a producătorului german de uşi şi ferestre cu acţionare automată GEZE, se aşteaptă la o temperare a dezvoltărilor de clădiri de birouri în următorii doi ani, în condiţiile în care piaţa a crescut mult în

Mecanică Codlea (MEOY), companie care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa de închiriere a utilajelor agricole, a înregistrat în primul semestru din 2019 un profit net de 294.080 lei, în scădere cu 6,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului

Un tribunal penal egiptean a condamnat luni şase persoane la moarte şi alte 41 la închisoare pe viaţă, în baza unor acuzaţii legate de terorism, informează DPA. Curtea penală din Cairo a condamnat

Producătorul de gaze naturale controlat de stat se află în discuţii pentru concesionarea de noi perimetre în Marea

CFR Cluj va evolua astăzi în prima manșă din play-off-ul Ligii Campionilor contra cehilor de la Slavia Praga. Partida se joacă de la ora 22:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și transmisă de TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. liveTEXT de

Nu vă temeţi, locuitori ai Groenlandei! Când/dacă insula va deveni proprietatea lui Donald Trump, acesta promite să nu construiască niciun zgârie-nori

Summer Holiday mood on! Fie că ai plănuit o vacanţă la munte sau la mare, produsele tale favorite de la www.sensodays.ro sunt un must have în bagajul de travel. Iar pentru că vara aceasta se poartă Sensodays, Adina Halas, Andreea Perju şi Geanina

SafeTech Innovations, companie care activează în domeniul securităţii cibernetice şi care vrea să se listeze la bursă pe segmentul AeRO pentru a se dezvolta, a încheiat prima jumătate a anului 2019 cu un profit net de 279.000 de lei, dublu

Una dintre cele mai cunoscute bănci din Europa a anunţat că va cere clienţilor săi bogaţi, persoane fizice, să plătească pentru a putea avea un depozit bancar, în loc să le plătească dobândă, informează

Un tânăr de 24 de ani, din Republica Moldova, este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce a provocat un grav accident rutier, pătrunzând cu autovehiculul pe care îl conducea pe contrasens, unde a lovit frontal un

Investiţiile productive ar putea creşte cu un ritm mediu anual de 3,6% în perioada 2019-2021, pe fondul nivelului redus al costurilor de finanţare, al programelor în derulare asociate co-organizării Euro 2020 şi perspectivelor favorabile pentru

Franck Ribery (36 de ani, extremă stânga) a semnat cu Fiorentina un contract valabil pe două sezoane. #WelcomeLegend️@FranckRibery #ForzaViola #QuestaÈFirenze ️ pic.twitter.com/gu5UaSmJkP— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 21, 2019

După pierderea lui Mihai Neicuţescu, care a fost răscumpărat de Dinamo, Chindia Târgovişte a rămas şi fără un alt fotbalist important. Este vorba de Bogdan Şandru (29 ani), potrivit de gsp.ro. Apărătorul central a revenit la Dunărea

Douăzeci de şcoli şi grădiniţe din cele 309 existente în judeţul Covasna nu deţin autorizaţii sanitare de funcţionare, iar 56 de clădiri din cele 400 aflate în administrarea unităţilor de

Victor Piţurcă a fost numit, joi, în funcţia de manager al echipei de fotbal Universitatea Craiova, a anunţat clubul pe pagina sa de Facebook. Victor Piţurcă va conduce echipa de pe banca tehnică a echipei şi

Producătorul chinez rămâne fidel şablonului de două lansări anuale, pe care l-a avut până acum, în ciuda faptului că în 2019 deja a lansat trei telefoane, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro şi OnePlus 7 Pro

Real Madrid joacă azi primul meci pe teren propriu din noul sezon. Echipa lui Zinedine Zidane primește vizita lui Real Valladolid, iar partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Telekom Sport 2 și TV Digi Sport 2.

Parchetul din Paris a deschis vineri o anchetă cu privire la „violuri“ şi „agresiuni sexuale“ împotriva unor minore, în cadrul dosarului Jeffrey Epstein, la două săptămâni după aparenta sinucidere în închisoare a multimilionarului,