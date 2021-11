Explozie puternică la compania Aerostar Bacău! Două persoane au fost rănite 23.11.2021

23.11.2021 Explozie puternică la compania Aerostar Bacău! Două persoane au fost rănite Explozie la compania Aerostar Bacău. Două persoane au fost rănite în urma incendiului, iar o alta a ajuns la spital după ce a făcut un atac de panică. Medicii le acordă acum celor trei persoane […] The post Explozie puternică la compania



Explozie puternică la compania Aerostar Bacău! Două persoane au fost rănite

Explozie la compania Aerostar Bacău. Două persoane au fost rănite în urma incendiului, iar o alta a ajuns la spital după ce a făcut un atac de panică. Medicii le acordă acum celor trei persoane […] The post Explozie puternică la compania Aerostar Bacău! Două persoane au fost rănite appeared first on Cancan.

Explozie puternică la compania Aerostar Bacău! Două persoane au fost rănite

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Dinamoviştii au efectuat vizita medicală cu şase zile înaintea primului meci oficial din 2021! Doi jucători ai alb-roşiiilor nu s-au prezentat, iar în lot a apărut şi o

Inspectoratul Școlar București i-a retras în ședința de vineri Cristinei Popa numirea în postul de director al Colegiului German Goethe din Capitală. Decizia a fost luată pe motiv că „nu avea acordul Forumului Democrat al Germanilor din

Florin Mergea se întoarce în circuitul ATP în 2021, urmând să debuteze, sâmbătă, la turneul de 250 de puncte din

Piaţa locală a muncii a trecut prin multe încercări în 2020, un an dominat de pandemia de

Vremea în data de 8 ianuarie este una capricioasă, cu multe ploi dar și

Mai multe județe din țară au probleme în alimentarea cu energie electrică, au confirmat pentru MEDIAFAX surse oficiale din Transelectrica. Afectate sunt județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăud,

Unirea Slobozia a început în această săptămână pregătirile cu noul antrenor, Adrian Mihalcea (44 de ani). Adrian Mihalcea a dorit la vadă la lucru echipa şi o serie de jucători aflaţi în probe, într-un meci de verificare cu Abatorul

Vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2 continuă în România. Astăzi au primit prina doză din tratament 9.595 de persoane. În total 101.301 de oameni au fost imunizați până în prezent. Toți a

În ziua de 24 martie 2020, furios că nu are cu ce să-şi cumpere aurolac, un tânăr de 22 de ani din comuna Iveşti, județul Galați, a intrat ca să caute bani în curtea unei femei din sat. Ştia despre ea doar că „vinde la piaţă

Reţeaua de cafenele 5 to Go a încheiat 2020 cu peste 220 de unităţi pe plan local, iar planurile de extindere vor continua şi în următorii ani, potrivit lui Radu Savopol, co­fondator 5 to

Bulgaria a deschis sezonul de schi 2021, după ce a ieșit din lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat. În lunile următoare se vor afla pe lista destinațiilor turistice Grecia, România, Turcia,

Piaţa de fuziuni şi achiziţii din România a numărat 91 tranzacţii în 2020, comparativ cu 110 în 2019, şi a fost estimată la 3,7-4,3 miliarde de euro luând în calcul suma totală a tranzacţiilor cu preţ declarat şi nedeclarat oficial,

Cursul de schimb a rămas ieri peste nivelul de 4,87 lei/euro, în uşoară creştere faţă de valoarea de la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a început anul 2021 sub pragul de 4,87

Kazuyoshi Miura (53 de ani), cel mai bătrân marcator din fotbalul profesionist japonez, a semnat prelungirea contractului cu FC Yokohama și va continua să joace fotbal și la vârsta de 54 de ani. Kazuyoshi Miura va împlini 54 de ani pe 26

Preşedinte ales al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a fost inoculat, luni, în direct la televiziune, cu a doua doză de vaccin împotriva COVID-19, informează Agerpres, care citează AFP și Reuters. Joe Biden, în vârstă de 78 de ani, a fost

Lanţul de magazine Profi şi-a propus să depăşească pragul de 2.000 de magazine până în 2024, mi­zând în continuare pe o ex­pan­siune accelerată după modelul ultimilor

Cine nu a auzit de libertinul și fermecătorul personaj Don Juan? El este bărbatul care poate să fure inima oricărei femei pe care pune ochii. Dacă l-ai privit până acum ca pe o legendă, află că astfel de bărbați chiar există printre noi.

Pe de o parte Germania este ţara care s-a remarcat cu soluţii ştiinţifice împotriva noului coronavirus, dar pe de altă parte a permis tratamentele cu comprese toracice îmbibate cu ghimbir în cazul unor bolnavi de

Salariul mediu net al unui angajat din fabricile de îmbrăcăminte a ajuns la aproape 1.900 de lei în luna octombrie a anului trecut, în creştere cu circa 4% comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, conform datelor de la Institutul Naţional

Deutsche Bank ar urma să plătească 125 mil. dolari pentru a evita o urmărire penală în America pentru acuzaţii de luare şi manipularea pieţelor de metale preţioase, conform