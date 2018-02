Expertii antifrauda, în control la Metrorex 01.02.2018

01.02.2018 Expertii antifrauda, în control la Metrorex Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat, joi, surse din Ministerul



Expertii antifrauda, în control la Metrorex

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat, joi, surse din Ministerul Transporturilor. Potrivit...

Expertii antifrauda, în control la Metrorex

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Consultantul politic Cozmin Guşă a afirmat la Realitatea TV că şi în anul care tocmai a început PSD va avea o formă de comportament al unui jupân viclean. Citește mai

„Ivanka trebuia să candideze şi să câştige alegerile”. Cu siguranţă va fi cel mai mare scandal la început de an în Statele Unite care îl vizează pe Donald Trump după ce în presa americană au apărut fragmente din carte „Foc şi

Ambasada Olandei la Bucureşti a transmis, joi, un punct de vedere oficial după ce în presă au apărut imagini în care ambasadoarea Stella Ronner-Grubacic apare la aceeaşi masă cu omul de afaceri Nelu Iordache, cercetat pentru corupţie. Ambasada

Magistraţii au trimis după gratii un recidivist care în ultimii ani şi-a violat surorile, mama şi o nepoată. Ultimele infracţiuni sexuale le-a săvârşit asupra unei surori grav bolnave, la doar câteva luni după ce fusese eliberat

Majoritatea analiştilor antici­pea­ză pentru 2018 fluctua­ţia cursului de schimb prepon­de­rent în intervalul 4,6-4,7 lei/euro, fără a exclude însă episoade de volatilitate mai mare, evoluţia cotaţiei urmând să fie legată atât de

♦ Jaak Mikkel, directorul general al Coca-Cola HBC România, cel mai mare îmbuteliator de băuturi răcoritoare, spune că investitorii sunt interesaţi de un cadru fiscal şi juridic stabil, previzibil şi transparent atunci când aleg următoarea

Cristina Neagu (29 de ani), starul naționalei României și al lui CSM București, a fost nominalizată de EHF la titlul de cea mai bună handbalistă a Europei. Cristina Neagu se duelează de la distanță cu alte nume mari din handbalul

Politicienii din România sunt în doliu. Anunțul a fost făcut de președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, pe pagina sa de

Apa provenită din zăpada topită are numeroase beneficii pentru sănătate, fiind un leac la îndemână şi uşor de folosit, cu condiţia de a respecta câteva

Mesele grele din perioada Sărbătorilor au lăsat urme dureroase, numeroase persoane plângându-se, în cazurile mai puţin grave, de disconfort gastro-intestinal şi căutând remedii rapide. Ce recomandă

Vă propunem o antologie de 10 bancuri despre melci. Ne puteţi scrie la secţiunea de comentarii propriile glume despre această categorie de

Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeană de discuţii marţea viitoare, a anunţat ministerul sud-coreean al Unificării, responsabil pentru relaţiile intercoreene. "Coreea de

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Laurențiu-Teodor Mihai, este în direct, vineri, la Libertatea, de la orele 10:00. Președintele CNAS va explică situația creată prin refuzul medicilor de familie de a semna actele

La începutul anilor 1900, Ellis Island de pe costa vestică a SUA a devenit cel mai important punct în care au soosit imigranții Statele Unite, procesând până la 12 milioane de imigranți între anii 1892 și 1954. Un fotograf amator, numit

Cerul va fi mai mult noros, iar precipitaţiile vor fi frecvente în vest, nord-vest şi centru. Valorile termice se vor menţine peste mediile multianuale ale perioadei. Cerul va fi variabil, pe parcursul zilei iar noaptea vor fi condiţii de

Dosarul penal în care chirurgul Mihai Lucan, fostul șef al Instititului de Urologie de Transplant din Cluj, este cercetat pentru delapidare se extinde. Primarul Clujului este verificat dacă a plătit niște operații făcute la clinica celebrului

Compania bulgară Eldrive a intrat în România, planul fiind de a acoperi complet Bucureştiul, până în vara anului viitor, cu staţii de încărcare a maşinilor electrice. Bulgarii au încheiat în ţara vecină un parteneriat cu Shell pentru a

Simona Halep a câştigat duelul cu Irina Begu, din semifinalele turneului de la Shenzen, şi ar putea juca în ultimul act împotriva Mariei

Liderul fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat, Tudor Deliu, spune că nu cunoaşte în practica internaţională exemple când preşedintele ţării poate fi suspendat pe o perioadă de câteva minute, ca decretul pentru desemnarea unor