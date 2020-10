Exerciţiu de imaginaţie. Cum arată restaurantul viitorului: Un mix de terasă, magazin, loc de luat masa la interior şi componentă de take-away 02.10.2020

02.10.2020 Exerciţiu de imaginaţie. Cum arată restaurantul viitorului: Un mix de terasă, magazin, loc de luat masa la interior şi componentă de take-away Pandemia de COVID-19 a ridicat multe probleme pentru industria HoReCa, restaurantele fiind unul dintre cele mai afectate businessuri de restricţiile impuse de autorităţi pentru a limita răspândirea



Exerciţiu de imaginaţie. Cum arată restaurantul viitorului: Un mix de terasă, magazin, loc de luat masa la interior şi componentă de take-away

Pandemia de COVID-19 a ridicat multe probleme pentru industria HoReCa, restaurantele fiind unul dintre cele mai afectate businessuri de restricţiile impuse de autorităţi pentru a limita răspândirea virusului.

Exerciţiu de imaginaţie. Cum arată restaurantul viitorului: Un mix de terasă, magazin, loc de luat masa la interior şi componentă de take-away

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Toamna aceasta vine cu noi tendinţe în materie de culori ale părului, iar moda a fost dată deja de cele mai celebre vedete de peste Ocean. Se poartă nuanţele intense de blond, şuviţele sunt în continuare în trend, iar în cee ace priveşte

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului WTA de la Luxemburg, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, după ce a învins-o pe franţuzoaica

Brad Smith, preşedintele gigantului american Microsoft, va fi prezent în Bucureşti săptămâna viitoare la un eveniment organizat de companie, care este dedicat

Parlamentul European este pregătit să permită intrarea în funcţie a noii Comisii Europene a Ursulei von der Leyen la 1 decembrie - cu o lună mai târziu decât s-a prevăzut -, în contextul în care trei ţări - România, Franţa şi Ungaria -

Istoria prezenţelor feminine în alegerile prezidenţiale a început la scrutinul din anul 2000. Prima femeie din România care a îndrăznit să concureze cu numele grele ale politicii vremii a fost avocata

Marius Copil (92 ATP) a împlinit astăzi 29 de ani și și-a făcut un cadou deosebit. Românul s-a calificat în sferturile de finală de la Antwerp (Belgia). Copil a trecut de favoritul numărul 3, Diego Sebastian Schwarzman (15 ATP), pe care l-a

Loteria Română a organizat noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, joi, 17 octombrie

În umbra sediului Băncii Centrale Europene din Frankfurt grupuri de tineri se adună în fiecare dimineaţă, căutând ceva de muncă ilegal. Majoritatea au auzit că firmele folosesc această locaţie pentru a alege muncitori ilegali, relatează

Florin Prunea (51 de ani), managerul general al celor de la Dinamo, a comentat egalul dintre România și Norvegia, scor 1-1, din preliminariile EURO 2020. „Am suferit foarte mult, cum am suferit toți. Am avut jocul în mână, am controlat a doua

Judecătorii ieşeni au condamnat un bărbat care a comis o faptă de distrugere după ce a lăsat 80 de vaci să intre într-un lan de porumb, pe care l-au

SCM Rm. Vâlcea are un meci extrem de dificil la Podgorica, acolo unde se câștigă foarte greu. Buducnost a pierdut deja un prim joc și nu mai are voie la pași greșiți. Buduncnost - SCM Rm. Vâlcea e sâmbătă, de la 20:00, liveSCORE pe GSP.ro și

BVB avea la 30 septembrie 1.754 de acţionari, cu nouă mai puţin faţă de finalul lunii

Marius Copil (29 de ani, 92 ATP) a pierdut la mare luptă duelul cu Andy Murray (32 de ani, 243 ATP) din sferturile de finală ale turneului ATP 250 de la Antwerp (Belgia). Românul a cedat în trei seturi echilibrate, scor 3-6, 7-6 (7), 4-6, după două

Dacă eşti consumatoare de preparate raw vegan, această reţetă te va cuceri iremediabil. Sănătoasă şi extrem de delicioasă, cu un grad de complexitate mediu, tarta cu blat raw vegan şi pere poate deveni dulcele pe care să-l oferi celor dragi

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a anunţat vineri că a prezentat Biroului Electoral Central (BEC) aplicaţiile informatice pentru alegerile prezidenţiale şi este în desfăşurare etapa de evaluare şi

Scandalul de la Tarom subliniază a mia oară: companiile de stat româneşti sunt ţinute în viaţă nu pentru a face profit pentru stat şi pentru buget, nu ca să ofere statului controlul în punctele nodale ale economiei, cum cred unii, ci pentru

La scurt timp după startul acestui sezon, CFR Cluj, dar şi prima reprezentativă au primt o lovitură grea: George Ţucudean a fost nevoit să se retragă temporar din

Lacina Traore, 29 de ani, ivorianul din atacul CFR-ului, a făcut uitate evoluțiile modeste pe care le-a avut de la revenirea în „Gruia”. Contra Craiovei, acesta a deschis scorul în minutul 70. Omrani a închis tabela opt minute mai târziu, iar

Premierul Viorica Dăncilă a discutat cu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, despre situaţia de la Tarom şi acuzele care îi sunt aduse de fosta directoare a companiei, Mădălina Mezei. Liderul PSD spune că ministrul a negat toate lucrurile

Mii de consumatori rămân fără energie electrică în perioada 21-25 octombrie din cauza lucrărilor de reparaţii la reţea, efectuate de E-Distribuţie