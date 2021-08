Exclusivitate ZF. Cât plătesc per capita pentru gunoi locuitorii din Bucureşti, Bacău, Timişoara şi Braşov. Sectorul 1, aproape dublu faţă de Timişoara, dar nu departe de tariful din Bacău. Costul anual/cap de locuitor variază între 270 şi 5 31.07.2021

31.07.2021 Exclusivitate ZF. Cât plătesc per capita pentru gunoi locuitorii din Bucureşti, Bacău, Timişoara şi Braşov. Sectorul 1, aproape dublu faţă de Timişoara, dar nu departe de tariful din Bacău. Costul anual/cap de locuitor variază între 270 şi 5 Într-un demers realizat de ZF prin solicitări la peste 10 administraţii locale mari din România reiese că costul per capita pentru strângerea gunoiului menajer pentru persoanele fizice şi salubrizarea străzilor este de aproape 500 de lei pe an



Exclusivitate ZF. Cât plătesc per capita pentru gunoi locuitorii din Bucureşti, Bacău, Timişoara şi Braşov. Sectorul 1, aproape dublu faţă de Timişoara, dar nu departe de tariful din Bacău. Costul anual/cap de locuitor variază între 270 şi 5

Într-un demers realizat de ZF prin solicitări la peste 10 administraţii locale mari din România reiese că costul per capita pentru strângerea gunoiului menajer pentru persoanele fizice şi salubrizarea străzilor este de aproape 500 de lei pe an pentru sectorul 1 din Bucureşti, aproape dublu faţă de Braşov sau Timişoara, unde costul pe cap de locuitor pe an este de circa 270 de lei.

Exclusivitate ZF. Cât plătesc per capita pentru gunoi locuitorii din Bucureşti, Bacău, Timişoara şi Braşov. Sectorul 1, aproape dublu faţă de Timişoara, dar nu departe de tariful din Bacău. Costul anual/cap de locuitor variază între 270 şi 500 de lei, potrivit datelor analizate de ZF în baza răspunsurilor de la mai multe administraţii locale mari din România

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

O persoană a căzut, luni după-amiază, de la etajul 11 al Palatului Administrativ din Satu Mare, poliţiştii derulând verificări la faţa locului pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul, scrie ziarul local Presasm.

Stadionul Steaua (Ghencea) urmează să fie recepţionat în cursul lunii septembrie, iar stadionul Rapid (Giuleşti) - în martie 2021, spune Cris­tian Erbaşu, proprietarul uneia dintre companiile care se ocupă de renovarea celor două

Dunărea Brăila susține că nu există cazuri de coronavirus în echipă. Numai că formația dunăreană nu s-a mai antrenat de patru zile, toatele fetele fiind obligate să stea în izolare! Gazeta Sporturilor a dezvăluit luni, 31 august, că

Oana Roman, în vârstă de 44 de ani, anunța chiar de la începutul anului că este decisă să apeleze la toate mijloacele pentru a arăta așa cum își dorește. Și a reușit, pentru că procesul de remodelare corporală și alimentația

Bucureştiul şi aproape jumătate din ţară se află sub cod galben de caniculă, conform avertizării emise de Administraţia Naţională de Meteorologie. Cealaltă jumătate din ţară se află sub un cod galben de instabilitate atmosferică

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 august 2020 au fost de 41,265 miliarde euro, faţă de 41,808 miliarde euro la 31 iulie 2020, anunță BNR. Rezervele valutare la Banca Naţională a

PSD şi PNL ar pregăti un tun imobiliar după ce, pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor a fost pus un proiect prin care un teren de 46 de hectare al statului din zona Romexpo va fi transferat gratuit în proprietatea Camerei de Comerţ, anunţă

Opozantul rus Aleksei Navalnîi a fost otrăvit cu un agent neurotoxic din gama Noviciok, anunţă Guvernul german, citat de BBC

Redactorul-şef al revistei 168 Ora, un săptămânal care a publicat o imagine în care premierul Viktor Orban apare înconjurat de familia sa, a fost concediat miercuri, un gest care provoacă noi îngrijorări cu privire la libertatea presei în

Raiffeisen Bank prelungeşte ofer­ta pentru credite imobiliare proprii până la 30 septembrie 2020, menţinând dobânda variabilă de 5,16% pe an (2,75% marja de dobândă Ă 2,41% IRCC) sau o dobânda fixă pen­tru 7 ani, de 6% pe

Cancelarul Angela Merkel a declarat că Rusia va trebui să răspundă la „întrebări dificile” legate de încercarea de asasinare a lui Aleksei Navalnîi, principalulul contestatar al președintelui

Manchester United a anunțat transferul mijlocașului olandez Donny Van de Beek, de la Ajax Amsterdam, pentru 35 de milioane de lire sterline, sumă la care se pot adăuga încă 5 milioane, reprezentând bonusuri de performanță. Jucătorul de 23 de

Berbec În această săptămână îți dorești să creezi cât mai multe amintiri. Astfel, găsești curajul necesar pentru a încerca lucruri noi și, în plus, reușești să îi motivezi și pe cei din

Ministerul Finanţelor a împrumutat joi de la bănci suma de 1,4 mld. lei, în două emisiuni de titluri de stat scadente în 202, respectiv 2025, cu dobânzi de 2,6% şi 3,2% pe

Cristi Tănase (33 de ani), fostul jucător al FCSB-ului și al echipei naționale, a semnat cu Academica Clinceni și a revenit în Liga 1 după doi ani. „Dodel” revine în fotbalul românesc după doi ani, perioadă în care a evoluat în

Poliţiştii au dat-o în urmărire naţională şi internaţională pe Bratosin Marina-Roxana (24 de ani). Persoanele care pot oferi informaţii despre locul în care se află tânăra sunt rugate să apeleze numărul de urgenţă 112 sau să se

Se scufundă planeta! Brigada ”Corupătoarele” a plecat ”pe gol” de la LOFT. După ce s-au distrat în renumitul club de pe litoral, cele trei celebre sexoase s-au retras, în glorie, dar singure, spre camera de hotel. CANCAN.RO vă prezintă

Racheta lui Ilie Năstase din anii ’70, spada Anei Maria Brânză, o cină cu Raed Arafat... Peste 60 de produse, servicii şi experienţe unice se licitează, până pe 18 septembrie, în

Leo Messi (33 de ani) nu mai este sigur de plecarea de la Barcelona, anunțată de presa internațională la mijlocul lunii august, când superstarul argentinian a trimis „burofaxul” despărțirii de catalani. Astăzi, Messi s-a întâlnit cu tatăl

Fondurile de pensii administrate de Allianz Ţiriac au ajuns la o deţinere de peste 5% din capitalul Băncii Transilvania, cea mai mare instituţie de credit după active de pe piaţa