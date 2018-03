EXCLUSIV/FOTO Imagini ANTOLOGICE de pe "Ilie Oană" » Ce nume IMENS dădea la lopată înainte de România - Serbia de la Turul de Elită 21.03.2018

Imagini senzaționale trimise de fotoreporterul GSP de la Ploiești! Înaintea debutului naționalei U19 la Turul de Elită, contra Serbiei, antrenorul de legendă al Stelei, Dumitru Dumitriu, a pus mâna pe lopată și a degajat zăpada de pe



Imagini senzaționale trimise de fotoreporterul GSP de la Ploiești! Înaintea debutului naționalei U19 la Turul de Elită, contra Serbiei, antrenorul de legendă al Stelei, Dumitru Dumitriu, a pus mâna pe lopată și a degajat zăpada de pe gazon! Chiar dacă are 72 de ani, Țiți a fost în prima linie la deszăpezire. ...

