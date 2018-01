EXCLUSIV/Ernest a fost un adolescent rebel. Petrecerile de Revelion se lăsau mereu cu scandal 02.01.2018

02.01.2018 EXCLUSIV/Ernest a fost un adolescent rebel. Petrecerile de Revelion se lăsau mereu cu scandal Deși acum moderează una dintre cele mai de succes emisiuni TV și încearcă să evite pe cât posibil orice sandal între părțile implicate în show, Ernest a fost un adolescent rebel. Chiar el ne-a povestit cum petrecea cu prietenii lui. Ernest



EXCLUSIV/Ernest a fost un adolescent rebel. Petrecerile de Revelion se lăsau mereu cu scandal

Deși acum moderează una dintre cele mai de succes emisiuni TV și încearcă să evite pe cât posibil orice sandal între părțile implicate în show, Ernest a fost un adolescent rebel. Chiar el ne-a povestit cum petrecea cu prietenii lui. Ernest Takacs, cunoscutul prezentator al emisiunii „Ochii din umbră”, a încercat mereu să fie […] Post-ul EXCLUSIV/Ernest a fost un adolescent rebel. Petrecerile de Revelion se lăsau mereu cu scandal apare prima dată în Libertatea.ro.

EXCLUSIV/Ernest a fost un adolescent rebel. Petrecerile de Revelion se lăsau mereu cu scandal

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Etapa surprizelor în La Liga. Barcelona şi Real Madrid nu au reuşit să se impună în meciurile pe care le-au avut împotriva celor de la Celta Vigo respectiv Atheltic

România a obţinut a doua victorie la Campionatul Mondial de Handbal feminin din Germania. Tricolorele au învins naţionala Sloveniei, echipa care furnizase prima mare surpriză a competiţiei după un succes cu Franţa.

Fostul premier egiptean Ahmed Shafik, care şi-a anunţat săptămâna trecută intenţia de a candida la preşedinţie în 2018 şi care a fost expulzat din Emiratele Arabe Unite, nu mai poate fi găsit, a anunţat familia, informează

Shaorma ar putea fi interzisă în Uniunea Europeană de anul viitor, deci inclusiv în România, dintr-un motiv cât se poate de serios: în procesul de preparare a cărnii se folosesc fosfaţi. Citește

Economia României va ajunge la un efectiv mediu de 5,138 milioane de salariaţi în 2018, cu 207.000 de persoane mai mult decât în 2017, potrivit proiectului de buget publicat pe site-ul Ministerului de Finanţe. De altfel, prognoza guvernului pe

În septembrie 1939, România s-a confruntat cu un val de refugiaţi fără precedent în istoria sa, criză căreia i-a făcut faţă cu

În ciuda dimensiunii lor, câinii din rasele gigant sunt, în general, animale temperate, iubitoare, loiale şi foarte

Fotbalistul Barcelonei, Gerard Pique, şi cântăreaţa columbiană Shakira formează un cuplu de şapte ani. Cei doi au şi doi băieţi, Sasha şi

O defecţiune tehnică la un autocar a pus în pericol toate cele 40 de poersoane care călătoreau de la Buzău spre Bucureşti. Duminică seară, pe DN2, la Cotorca, din comuna Ciocârlia, autocarul a luat foc, traficul în zonă fiind complet blocat

Americanca Serena Williams şi rusoaica Maria Şarapova au o relaţie de rivalitate, greu de regăsit în istoria tenisului

Viktoria Azarenka a revenit cu gânduri mari în circuitul profesionist, dar are parte de o ultimă jumătate de an de

Premierul Mihai Tudose discuta luni cu vicepremierul Marcel Ciolacu şi cu ministrul Finanţelor Ionuţ Mişa bugetul pe 2018, urmând ca în şedinţa de guvern de miercuri, acesta să fie adoptat, a anunţat vicepremierul Marcel Ciolacu la Europa

Sfinți pomeniți pe 4 decembrie, în calendarul ortodox. Sfânta Mare Muceniță Varvara este pomenită în calendarul creștin ortodox la data de 4 decembrie. Sfânta Varvara, care este protectoarea minerilor, a fost fiica unui aristocrat roman pe nume

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, o atenţionare nowcasting cod galben de ceaţă, valabilă pentru mai multe zone din ţară. Citește mai

2018 nu le aduce bucurii, ci doar lipsuri si necazuri. Inca din prima parte a anului au loc schimbari in viata lor, si nu in bine. Citește mai

Conform statisticilor, romanii sunt pe penultimul loc in Europa in privinta consumului anual de lapte: 12,6 litri pe cap de locuitor, fata de 67,5, cat este media de consum in Europa Occidentala. Citește mai

În vremea socialismului dinastic, arareori găseai pe afişele de teatru Revizorul lui Gogol. Exista o anumită prudenţă atunci când cuiva îi venea ideea introducerii acestei piese

Omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu este aşteptat luni la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) pentru a fi audiat în dosarul în care preşedintele PNL, Ludovic Orban, este judecat pentru folosire a influenţei în scopul obţinerii unor

Containerul multirisc a costat 330.000 de euro, dar este extrem de util în cazul unor dezastre naturale sau a unor explozii, când victimele rămân prinse sub

Directorul CIA, Mike Pompeo, a afirmat că mesajele de pe Twitter ale preşedintelui Donald Trump ajută agenţia cu informaţii valoroase, informează