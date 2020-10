EXCLUSIV Universitatea Craiova a găsit înlocuitorul lui Koljic! Azi s-au întâlnit să discute pentru noul vârf 03.10.2020

03.10.2020 EXCLUSIV Universitatea Craiova a găsit înlocuitorul lui Koljic! Azi s-au întâlnit să discute pentru noul vârf CS Universitatea Craiova a pierdut sâmbâtâ doi jucători, iar acum încearcă să facă transferuri ultima sută de metri. Cel mai nou nume pe lista oltenilor este Marko Dugandzic. După ce atacantul Elvir Koljic s-a accidentat grav în meciul cu Poli



CS Universitatea Craiova a pierdut sâmbâtâ doi jucători, iar acum încearcă să facă transferuri ultima sută de metri. Cel mai nou nume pe lista oltenilor este Marko Dugandzic. După ce atacantul Elvir Koljic s-a accidentat grav în meciul cu Poli Iași (1-0), iar extrema Valentin Mihăilă s-a transferat la Parma, șefii Craiovei caută acum un nou atacant. Din informațiile GSP. ...

Distribuitorul de jucării Edu Class, o afacere antreprenorială pornită în 2010 de antreprenorii Anca şi Lucian Leibovici, estimează afaceri de 9 mil. lei la finalul anului, în creştere cu 25% faţă de 2018, în contextul în care primele nouă

Trei persoane au fost reținute la punctul de trecere de la Vama Giurgiu, fiind surprinse în timp de Poliție când supravegheau o mașină care intenționa să transporte 750 de kilograme de cannabis în Ungaria. Printre persoanele reținute se

Marius Copil (92 ATP) a împlinit astăzi 29 de ani și și-a făcut un cadou deosebit. Românul s-a calificat în sferturile de finală de la Antwerp (Belgia). Copil a trecut de favoritul numărul 3, Diego Sebastian Schwarzman (15 ATP), pe care l-a

Loteria Română a organizat noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, joi, 17 octombrie

Sicriul cu trupul Tamarei Buciuceanu-Botez a fost depus astăzi la ora 10 la Teatrul Bulandra din Capitală pentru ca cei care au iubit-o pe marea doamnă a comediei să-şi poată lua rămas bun, scrie

Trecerea la ora de iarnă 2019 se va face în ultimul weekend din luna octombrie, adică în noaptea de 26 spre 27 octombrie, când ceasurile se dau înapoi cu o oră, ora 4:00 devenind ora 3:00. Duminica,

Companiile specializate în dezvoltarea de soluţii software domină ediţia din acest an a topului Deloitte Technology Fast 50 din Europa Centrală, cel mai bine reprezentate ţări fiind Cehia, Polonia şi Ungaria, dar se remarcă şi ţări mai mici,

Florin Prunea (51 de ani), managerul general al celor de la Dinamo, a comentat egalul dintre România și Norvegia, scor 1-1, din preliminariile EURO 2020. „Am suferit foarte mult, cum am suferit toți. Am avut jocul în mână, am controlat a doua

BVB avea la 30 septembrie 1.754 de acţionari, cu nouă mai puţin faţă de finalul lunii

Dacă eşti consumatoare de preparate raw vegan, această reţetă te va cuceri iremediabil. Sănătoasă şi extrem de delicioasă, cu un grad de complexitate mediu, tarta cu blat raw vegan şi pere poate deveni dulcele pe care să-l oferi celor dragi

Bogdan Vintilă, antrenorul FCSB, a susținut azi o conferință de presă, înainte de meciul contra Chindiei Târgoviște, și a oferit cele mai noi informații din lotul roș-albaștrilor. FCSB va juca duminică, de la 20:30, pe terenul celor de

Cele mai multe maladii au denumiri care sperie mai mult decât însăşi boala, însă în cazul Leucodistrofiei metacromatice, situaţia este deosebit de serioasă şi cere un maximum de atenţie. În primul

Ilie Balaci a fost comemorat, astăzi, la locul de veci din Cimitirul Sineasca. Fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima a decedat în urmă cu aproape un an, pe 21 octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani. La slujba de comemorare a „Minunii

În 1887, elevii unei şcoli din Salt Lake City îngropau o capsulă a timpului care avea să treacă prin multe peripeţii până la deschiderea ei programată în 2019, relatează

Lacina Traore, 29 de ani, ivorianul din atacul CFR-ului, a făcut uitate evoluțiile modeste pe care le-a avut de la revenirea în „Gruia”. Contra Craiovei, acesta a deschis scorul în minutul 70. Omrani a închis tabela opt minute mai târziu, iar

Judecătorul spaniol Manuel Garcia Castellon a ordonat închiderea paginilor de web ale platformei de internet Tsunami Democratic, care a contribuit la chemarea la amplele manifestaţii pro-independenţă ce au loc

Sute de susţinători ai manifestanţilor din Hong Kong au fost prezenţi în tribunele Barclays Center, vineri seară, la un meci din presezonul Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), dintre echipa

Mii de consumatori rămân fără energie electrică în perioada 21-25 octombrie din cauza lucrărilor de reparaţii la reţea, efectuate de E-Distribuţie

Roger Federer (38 de ani, 3 ATP) a declarat că nu a participat la nunta lui Rafael Nadal (33 de ani, 2 ATP) dintr-un motiv simplu: nu a fost invitat. „Nu am fost invitat la nuntă. Ne înțelegem foarte bine, dar la astfel de evenimente vrei să fii

Comisia Europeană a aprobat finanţare UE de 130 milioane de euro pentru extinderea unui terminal de GNL din nord-vestul Poloniei, atrăgându-şi furia activiştilor ecologişti care continuă să se opună susţinerii de către UE a proiectelor din