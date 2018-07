EXCLUSIV Un fost campion cu CFR Cluj explică de ce vrea conducerea să-l dea afară pe Edi Iordănescu: "S-a întâmplat ceva în cantonament" 26.07.2018

26.07.2018 EXCLUSIV Un fost campion cu CFR Cluj explică de ce vrea conducerea să-l dea afară pe Edi Iordănescu: "S-a întâmplat ceva în cantonament" Eugen Trică (41 de ani), fost campion al României ca jucător cu CFR Cluj și fost secund la echipa ardeleană, susține că nu rezultatele slabe din ultimele două meciuri ar fi motivul pentru care campioana României ar vrea să-i rezilieze



EXCLUSIV Un fost campion cu CFR Cluj explică de ce vrea conducerea să-l dea afară pe Edi Iordănescu: "S-a întâmplat ceva în cantonament"

Eugen Trică (41 de ani), fost campion al României ca jucător cu CFR Cluj și fost secund la echipa ardeleană, susține că nu rezultatele slabe din ultimele două meciuri ar fi motivul pentru care campioana României ar vrea să-i rezilieze contractul lui Edward Iordănescu. "Dacă a fost deja dat afară Edi mi se pare o mare eroare de management din partea CFR-ului. Nu poți să dai un antrenor afară, după două meciuri slabe. ...

EXCLUSIV Un fost campion cu CFR Cluj explică de ce vrea conducerea să-l dea afară pe Edi Iordănescu: "S-a întâmplat ceva în cantonament"

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Preparatul se regăseşte în bucătăria românească de câţiva zeci de ani, cu influenţe din gastronomia franceză. Ingredientele de care avem nevoie se numără pe degete, însă e nevoie de atenţie la pregătirea sosului şi coacerea sufleului la

Absolvenţii de clasa a XII-a, care au terminat Profilul Real, susţin joi ultima probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat. Cea de a treia evaluare se defăşoară la disciplina aleasă de candidaţi, care de cele mai multe ori optează

Cercetătorii americani au arătat că centrul de recompense al creierului preţuieşte alimente bogate în grăsimi şi carbohidraţi - adică multe alimente prelucrate - mai mult decât alimentele care conţin doar grăsimi sau numai carbohidraţi.

Mulţi români aleg să-şi repare singuri maşina sau să apeleze la persoane care nu sunt autorizate să facă astfel de

Deşi, conform datelor oficiale, viteza excesivă este cauza unui deces din trei produse în accidente rutiere, parlamentarii români vin cu două propuneri de modificări legislative care vor face mult mai dificilă combaterea acestui flagel. Concret,

O soluţie europeană la problema migraţiei nu se întrevede la Consiliului European din 28-29 iunie, dar la nivel european există deja un consens de a ţine refugiaţii la

Curtea Supremă este aşteptată joi să pronunţe sentinţa definitivă în dosarul în care fostul ministru al Energiei Constantin Niţă este acuzat de trafic de influenţă. În primă instanţă, Niţă a fost condamnat la patru ani de închisoare

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri seară într-o emisiune televizată că rezultatul de moţiunii de cenzură la adresa Guvernului Dăncilă este "unul al nesimţirii, slugărniciei, lipsei de

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că vrea o supraveghere mai strictă a investiţiilor străine ''prădătoare'', dar nu a luat nici o măsură anume vizând China. Presa de peste Ocean a scris in

*suprafaţă de 1.000 mp * opt săli de clasă * spaţiu de joacă exterior * din septembrie 2019, şcoală primară cu predare în limba

Zece persoane au fost rănite, în timpul nopții de miercuri spre joi, pe DN 19, în localitatea Ciuperceni, județul Satu Mare, după impactul dintre două autoturisme și un microbuz. Potrivit IGSU, în accidentul de la Ciuperceni au fost zece

Subiecte BAC 2018 Geografie, Chimie, Biologie, Informatica, Logica, Fizică, Filosofie și Psihologie. Ultima probă scrisă. Iată subiectele şi baremul de corectare. Citește mai

Consilierul economic al prim-ministrului, Octavian Calmâc, susţine că sectorul privat are mari rezerve în ce priveşte aplicarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Potrivit lui Calmâc, acest subiect puţin se

Partidul Liberal declară că invalidarea alegerilor în municipiul Chişinău este o repetiţie pentru alegerile parlamentare din toamnă. Conducerea PL consideră că scenariul aplicat în cadrul alegerilor din capitală este un precedent periculos,

A plouat aproape 24 de ore în Vrancea şi aluviunile rezultate au distrus drumuri judeţene şi naţionale şi au inundat gospodării, în special în zona de munte, respectiv la Năruja, Soveja, Vrîncioaia, Tulnici,

Corupţia este răspândită în România, ceea ce înseamnă costuri economice imense pentru al doilea cel mai sărac popor al Uniunii Europene, deoarece mituirea afectează fiecare cetăţean prin costuri mai ridicate, investiţii mai mici şi implicit

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, îl va primi pe 30 iulie la Casa Albă pe şeful guvernului italian, Giuseppe Conte. Anunţul a fost făcut miercuri de administraţia americană, relevă agenţia

Tragicul eveniment s-a produs joi dimineaţă pe drumul naţional DN22, între localităţile Şuţeşti şi Grădiştea. Traficul rutier pe amintita şosea a fost blocat timp de mai bine de o oră, fiind reluat apoi pe o singură bandă,

HOROSCOPUL LUNII IULIE 2018. In iulie 2018, trebuie sa acordati un plus de atentie activitatii inimii si a sistemului vascular. In orice caz, veti avea nevoie de ajutor medical. Nu incercati sa va

România nu are ce să facă cu întreaga producţie de gaze din Marea Neagră, iar un export spre nord sau sud nu este fezabil, astfel că gazele vor ajunge în vestul Europei prin Ungaria, a declarat Kristof Terhes,