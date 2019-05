EXCLUSIV. Iulia Albu nu s-a apropiat de mormantul lui Razvan Ciobanu. Cum a reactionat cand preotul a chemat-o sa arunce pamant pe sicriu 02.05.2019

02.05.2019 EXCLUSIV. Iulia Albu nu s-a apropiat de mormantul lui Razvan Ciobanu. Cum a reactionat cand preotul a chemat-o sa arunce pamant pe sicriu Data de 2 mai 2019 va rămâne una de doliu în lumea modei din România. Astăzi, regretatul designer a fost condus pe ultimul drum de către toţi cei care l-au iubit. La ceremonia funerară ce a avut loc la Cimitirul Progresul din București, Iulia



EXCLUSIV. Iulia Albu nu s-a apropiat de mormantul lui Razvan Ciobanu. Cum a reactionat cand preotul a chemat-o sa arunce pamant pe sicriu

Data de 2 mai 2019 va rămâne una de doliu în lumea modei din România. Astăzi, regretatul designer a fost condus pe ultimul drum de către toţi cei care l-au iubit. La ceremonia funerară ce a avut loc la Cimitirul Progresul din București, Iulia Albu a recurs la un gest uluitor. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, […] The post EXCLUSIV. Iulia Albu nu s-a apropiat de mormantul lui Razvan Ciobanu. Cum a reactionat cand preotul a chemat-o sa arunce pamant pe sicriu appeared first on Cancan.ro.

EXCLUSIV. Iulia Albu nu s-a apropiat de mormantul lui Razvan Ciobanu. Cum a reactionat cand preotul a chemat-o sa arunce pamant pe sicriu

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Eroarea apărută la unul dintre subiectele de la proba de Limba şi literatura română din cadrul simulării Evaluării Naţionale, la clasa a VIII-a, este una "impardonabilă", însă aceasta nu a afectat elevii, a declarat miercuri ministrul

Mama uneia dintre tinere a sunat la 112 anunţând dispariţia fetelor. Intervenţia salvatorilor a durat mai bine de o oră din momentul în care acestea au fost

Cea mai mare manifestare literară din Franţa, Salonul Cărţii, se va desfăşura anul acesta între 15 şi 18 martie, în Parcul Expoziţiilor de la Porte de Versailles, cu o programare bogată, exigentă

Antrenorul francez Zinedine Zidane a acceptat să preia echipa de fotbal Real Madrid într-un moment foarte dificil, după ce aceasta a ieşit din cursă pentru marile obiective din acest sezon, dar salariul net pe

Rusia a decis ca din 18 martie să înceapă operarea la întreaga capacitate a două noi termocentrale construite în Crimeea, relatează miercuri agenţia Reuters, care susţine că a obţinut această informaţie

Bugetul pe 2019 aduce beneficii importante pentru cetăţeni, iar preşedintele Klaus Iohannis "trebuie să îşi ceară scuze pentru întârzierea inutilă a adoptării noului buget", afirmă Partidul Social

Poliţiştii locali din municipiul Braşov au sancţionat, în ultimele două zile, aproximativ de 20 de şoferi care au oprit sau staţionat neregulamentar în apropierea accesului în unităţile de

Patru persoane au fost rănite, miercuri, într-un accident ce a avut loc pe Centura de Vest a Ploieştiului, în care au fost implicate două autoturisme şi un TIR, informează IPJ Prahova. Potrivit IPJ

Moscova a transmis ieri Kievului o notă, ca urmare a încetării Tratatului bilateral de prietenie, în care menţionează ceea ce consideră a fi „încălcările” comise de Ucraina în privința

Horoscop 14 martie Berbec O zi în care oportunităţile apar de unde te aştepţi mai puţin, însă, pentru a te putea bucură de ceea ce vine la ţine, că şansă, este indicat să fii flexibil în gândire

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat miercuri, la un workshop pe tema politicilor publice în domeniul cancerului pulmonar, că, începând cu acest an, va fi introdus un program de finanţare a

Grupul Zentiva a cumpărat compania Solacium, un brand românesc de suplimente alimentare şi medicamente fără reţetă, parte din grupul Dr. Max, care mai deţine pe piaţa românească farmaciile Sensiblu, potrivit unui anunţ al

„În România, deocamdată, suntem la începutul programelor de mindfulness, aici departamentul de resurse umane este sufocat de administraţie şi nu mai are timp să se ocupe de angajaţi. Când un om nu se simte bine din cauza stresului, pleacă din

Portarul lui Sepsi, Bela Fejer (23 de ani), ar fi unul dintre primii sportivi din România care primește interdicție să pătrundă într-o altă țară: el n-ar mai avea voie în Ucraina după ce a jucat la o selecționată a

Mai sunt două luni până la alegerile europarlamentare şi în partidele din România încă sunt discuţii legate de listele candidaţilor. În PSD lucrurile sunt din ce în ce mai clare în privinţa candidaturilor. Trei femei social-democrate ar

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 14 martie 2019. Citește mai

Administratorul societăţii cu sediul în Craiova se află în stare gravă după ce a căzut de la o înălţime de peste 10 metri. Acesta lucra la montarea unui

Atât conducerea grupului Raiffeisen Bank International (RBI), cât şi cea a Raiffeisen Bank România susţin că banca nu va pleca din

Traficul auto a fost restricţionat, miercuri seară, pe DJ205, în localitatea Zoreşti, după ce un pieton a fost accidentat de un

Am testat timp de patru zile cel mai puternic și mai dotat Opel. GSi Grand Sport este o limuzină accesorizată pentru clasa premium și se transformă într-o adevărată bestie în combinație cu motorul turbo de