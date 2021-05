EXCLUSIV. Gigi Becali explodează: ginerele lui, gagiman la LOFT! 26.05.2021

26.05.2021 EXCLUSIV. Gigi Becali explodează: ginerele lui, gagiman la LOFT! Mihai Mincu, ginerele lui Gigi Becali, s-a distrat la LOFT, unul dintre cele mai selecte localuri din Capitală, fără soția sa, Teodora. Tânărul a preferat compania prietenilor, dar a fost un adevărat “gagiman”, tinerele sorbindu-l



EXCLUSIV. Gigi Becali explodează: ginerele lui, gagiman la LOFT!

Mihai Mincu, ginerele lui Gigi Becali, s-a distrat la LOFT, unul dintre cele mai selecte localuri din Capitală, fără soția sa, Teodora. Tânărul a preferat compania prietenilor, dar a fost un adevărat “gagiman”, tinerele sorbindu-l […] The post EXCLUSIV. Gigi Becali explodează: ginerele lui, gagiman la LOFT! appeared first on Cancan.

EXCLUSIV. Gigi Becali explodează: ginerele lui, gagiman la LOFT!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Startup-ul românesc StockBinder, dezvoltatorul platformei de tip SaaS cu acelaşi nume, care facilitează integrarea rapidă între magazine online, furnizori şi producători, atrage o investiţie de peste 100.000 de euro de la 4 antreprenori

Majoritatea investitorilor globali continuă să tranzacţioneze, dar 90% dintre aceştia prezic scăderi de venituri până în 2021 şi spun că momentul ieşirii fondurilui din companiile din portofoliul va fi amânat, arată un sondaj realizat de

Nicolae Pop, ofiţer în marina comer­cială, a vizitat în opt ani de acti­vi­tate peste 50 de ţări cu deschiere la mare sau ocean şi a descoperit, prin ochi de turist, industria ospitalităţii şi modul în care cultura fiecărei ţări îşi

Producătorul de vinuri Purcari Wineries (simbol bursier WINE) a anunţat miercuri la Bursă că în baza deciziilor acţionarilor din 14 iunie 2018, 25 aprilie 2019, 29 aprilie 2020 şi deciziei administratorilor din 14 mai 2020, un număr de 128.352 de

Economia va scădea în 2020 cu 4%, iar deficitul bugetar va fi de 8,5% din PIB, după cum arată valorile medii ale sondajului Indicatorul de Încredere Macroeconomică pe luna mai, efectuat de

Deputatul Dorel Căprar, 45 de ani, a fost singurul care votat, miercuri, împotriva impozitării cu 85% a pensiilor speciale. Parlamentarul PPU consideră că votul favorabil dat de majoritatea parlamentarilor (307 la număr) este un ”act de

Ozana Barabancea a postat un mesaj emoționant pe contul său de Facebook cu câteva ore înainte să se afle că se numără printre persoanele care s-au îmbolnăvit recent cu noul coronavirus. În România, numărul celor infectați cu maladia

Mai multe publicaţii de peste Atlantic avansează ideea că Jared Kushner, ginerele preşedintelui Donald Trump, are în prezent o influenţă neobişnuit de mare la Casa

Marian Baronescu, proprietarul între­prinderii familiale Marian Baronescu IF, afirmă că fermierii români nu au avut unde să îşi vândă produsele după ce statul a impus restricţii din cauza pandemiei de

Actorul Florin Predună a murit noaptea trecută! Era un nume sonor al teatrului din Bârlad, jucând, de altfel, peste 180 de roluri de toate felurile, de la drame la comedii și nu numai. CITEȘTE ȘI: DOLIU ÎN LUMEA MUZICII. VERA LYNN, UNA DINTRE

Cu tot mai mulţi copaci distruşi de insecte, cu tot mai multe păduri arse, cu tot mai multe ploi şi evacuări de populaţie, întinsa Siberie resimte din plin efectele schimbării climatice. Aceste fenomene s-au accentuat în ultimele

Este panică în rândul autorităţilor locale din Buzău din cauza exploziei de noi cazuri de coronavirus. Disperat că transmiterea comunitară a noului coronavirus este tot mai evidentă, primarul Buzăului a luat decizia de a-i verifica personal pe

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta a precizat că în cursul zilei de miercuri, din cauza precipitaţiilor abundente pompierii au acţionat pentru evacuarea apei din peste 500 de case, curţi sau

Faimoasa „datorie publică mică“ a României va deveni, în curând, o amintire. Deficitele uriaşe şi creşterea economică negativă vor duce datoria publică, în acest an, spre 44-45% din PIB. Doar în primele patru luni din an, statul a făcut

La finalul luni mai, Camera Deputaţilor, for decizional, a adoptat legea privind aprobarea proiectului de investiţii „Spital Militar Regional Carol I”, ce urma să se construiască la

Dent Estet, cel mai mare jucător din piaţa medicinei dentare, a reluat activitatea începând cu 15 mai, după două luni în care autorităţile au suspendat activitatea pentru această piaţă şi în prima lună a depăşit încasările din aceeaşi

Bărbatul care a căzut în gol la un hotel din Capitală și a murit era un fost magistrat iranian. Gholamreza Mansouri era sub control judiciar şi aştepta o decizie de extrădare. Gholamreza Mansouri, un fost

Restricţiile impuse de stat din cauza pan­demiei de COVID-19 au început să se relaxeze, iar de ieri 15 iunie mulţi dintre angajaţii din economia locală s-au putut întoarce în birouri, în locurile de muncă

Un epidemiolog din China a ajuns, în urma unui studiu, la o concluzie care dă fiori. Potrivit cercetărilor sale, coronavirusul ar putea supraviețui până la trei luni pe mâncarea congelată. Totodată, acesta consideră că virusul ar putea avea

Ruben Albes, un spaniol de 35 de ani, este noul antrenor al echipei FC Hermannstadt, au anunțat vineri reprezentanții clubului din Sibiu. Acesta a mai antrenat anterior echipe ca Eldense, Novelda, Real Valladolid B,