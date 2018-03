EXCLUSIV Țeapă! Răzvan Raț s-a antrenat cu Dinamo, dar semnează cu altă echipă din România » Prima reacție: "Voi fi din nou acasă" 22.03.2018

22.03.2018 EXCLUSIV Țeapă! Răzvan Raț s-a antrenat cu Dinamo, dar semnează cu altă echipă din România » Prima reacție: "Voi fi din nou acasă" Deși se antrenează de o lună cu Dinamo, Răzvan Raț, 36 de ani, va semna cu ACS Poli Timișoara! Fundașul stânga va semna un contract valabil până la finalul sezonului. update 15:35 Răzvan Raț a fost prezentat la noua echipă și a



Deși se antrenează de o lună cu Dinamo, Răzvan Raț, 36 de ani, va semna cu ACS Poli Timișoara! Fundașul stânga va semna un contract valabil până la finalul sezonului. update 15:35 Răzvan Raț a fost prezentat la noua echipă și a dat primele declarații: "E simplu. Am ales Poli pentru că cei de aici m-au dorit foarte mult. M-am antrenat cu Dinamo și le mulțumesc celor de acolo pentru că mi-au permis să fac asta. ...

