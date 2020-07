EXCLUSIV Ce face Anamaria Prodan la Hermannstadt » Dezvăluiri din interior 13.07.2020

13.07.2020 EXCLUSIV Ce face Anamaria Prodan la Hermannstadt » Dezvăluiri din interior Finanțatorul principal al lui Hermannstadt, Claudiu Rotar, explică rolul Aneimaria Prodan (47 de ani) în club. - Domnule Rotar, a început Sibiul să câștige. Aveți trei victorii la rând. E meritul noului antrenor, Albes, al jucătorilor sau al



Finanțatorul principal al lui Hermannstadt, Claudiu Rotar, explică rolul Aneimaria Prodan (47 de ani) în club. - Domnule Rotar, a început Sibiul să câștige. Aveți trei victorii la rând. E meritul noului antrenor, Albes, al jucătorilor sau al arbitrilor? - Eu am spus-o și mai demult. Dacă nu riști, nu câștigi. Am riscat, schimbând antrenorul, și au început să vină și rezultatele. - Dar au pus umărul și arbitrii. Mai ales la Iași. ...

