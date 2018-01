EXCLUSIV Bombă la Viitorul! Eric n-a venit în cantonamentul din Turcia şi ar putea pleca! 13.01.2018

13.01.2018 EXCLUSIV Bombă la Viitorul! Eric n-a venit în cantonamentul din Turcia şi ar putea pleca! Viitorul a efectuat în această dimineaţă primul antrenament din cadrul cantonamentului din Turcia, însă marele absent a fost brazilianul Eric de Oliveira (32 de ani), vedeta echipei. Acesta nu a făcut deplasarea alături de echipă



Viitorul a efectuat în această dimineaţă primul antrenament din cadrul cantonamentului din Turcia, însă marele absent a fost brazilianul Eric de Oliveira (32 de ani), vedeta echipei. Acesta nu a făcut deplasarea alături de echipă în Turcia, fiind lăsat acasă pentru a-şi rezolva anumite probleme personale. ...

