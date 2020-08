EXCLUSIV Au rezolvat problema stadionului! Unde se joacă Dinamo - Hermannstadt 21.08.2020

21.08.2020 EXCLUSIV Au rezolvat problema stadionului! Unde se joacă Dinamo - Hermannstadt Dinamo - Hermannstadt, meci din etapa inaugurală a sezonului 2020/2021 de Liga 1, se va disputa în cele din urmă pe Arena Națională. Dinamo a rezolvat problema stadionului, cu 3 zile înainte de debutul în noul sezon de Liga 1. Șefii spanioli au



EXCLUSIV Au rezolvat problema stadionului! Unde se joacă Dinamo - Hermannstadt

Dinamo - Hermannstadt, meci din etapa inaugurală a sezonului 2020/2021 de Liga 1, se va disputa în cele din urmă pe Arena Națională. Dinamo a rezolvat problema stadionului, cu 3 zile înainte de debutul în noul sezon de Liga 1. Șefii spanioli au găsit banii necesari pentru stingerea datoriilor în vederea închirierii Arenei Naționale, astfel că duelul cu Hermannstadt va avea loc pe cel mai mare stadion al țării, informație confirmată de surse din cadrul LPF. ...

EXCLUSIV Au rezolvat problema stadionului! Unde se joacă Dinamo - Hermannstadt

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Mersul la film este mult mai scump în weekend decât în timpul săptămânii, pentru români, deşi majoritatea altor ţări au acelaşi cost în weekend cu cel din decursul săptămânii, arată un studiu al companiei

Datele statistice au venit în ultimele zile cu două veşti proaste pentru economia României: exporturile au scăzut în iunie cu 5,5%, iar producţia industrială s-a restrâns cu 6,6%, fapt ce poate afecta creşterea economică încă foarte bună

"Centrul de operaţiuni comune" turco-american asupra Siriei va fi pe deplin operaţional de săptămâna viitoare, a anunţat vineri ministrul turc al apărării, citat de AFP. "Centrul de operaţiuni va

Sistemul bancar românesc are de anul trecut un nou lider după ce Banca Transilvania a depăşit BCR în funcţie valoarea activelor. Banca Transilvania a raportat active totale în valoare de 74,1 miliarde de lei în 2018, în timp ce BCR, care a

Gheorghe Grozav (28 de ani) traversează o formă excelentă la Kisvarda. Sâmbătă seara, românul a înscris pentru echipa sa în victoria din deplasare cu Honved, fosta adversară a Craiovei din Europa League, scor 3-1. Gicu, atacant inclus de Cosmin

Japonia a luat faţa Chinei devenind cel mai mare deţinător de titluri de trezorerie americane în iunie, scrie

Jucătoarea rusă de tenis Svetlana Kuznetsova a învins-o în semifinalele turneului WTA de la Cincinnati, Ohio, pe australianca Ashleigh Barty, care ar fi redevenit lider mondial în cazul în care ar

Grupul german Gothaer, care deţine la nivel local asigurătorul cu acelaşi nume, a numit-o pe Georgina Popescu (45 ani) în Consiliul de Administraţie al Gothaer Asigurări Reasigurări şi pe Reinerr Türr (54 ani) în poziţiile de Director General

FC Voluntari și Gaz Metan Mediaș se întâlnesc azi, de la ora 18:00, în primul meci al zilei din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 18:00 » FC Voluntari - Gaz

FCSB // În continuare într-o căutare disperată a înlocuitorului pentru Vergil Andronache, lista cu variante pentru banca roș-albastră se lărgește pe zi ce trece. Italianul Paolo Tramezzani e ultimul intrat în atenția FCSB-ului. În vârstă de

Patria Bank, instituţie de credit deţinută de fondul de investiţii Emerging Europe Accession Fund (EEAF), a înregistrat în primul semestru (S1) din 2019 venituri nete bancare de 83,5 mil. lei, echivalentul unei creşteri de 19% comparativ cu

Canal Productions, compania de producţie a actorului Robert de Niro (76 de ani), a dat în judecată o fostă angajată, căreia îi cere despăgubiri de 6 milioane de

După două tentative, în 1994 şi 1999, organizatorii Festivalului Wodstock au sperat anul acesta să se apropie de euforia sfârşitului anilor 60. Miley Cyrus şi The Black Keys, au urcat pe scenă, din

În urmă cu o lună, când teama de o încetinire economică mai rapidă decât în orice estimare cuprindea rând pe rând statele europene, premierul ungar Viktor Orban avertiza că o recesiune în Ungaria ar putea veni din Germania, de la o

Un bărbat susţine că bunicul său a murit în faţa Spitalului Judeţean de Urgenţe din Drobeta Turnu Severin „ca un câine”, fără ca personalul medical să-i acorde asistenţă medicală. Conducerea spitalului judeţean spune că situaţia

După pierderea lui Mihai Neicuţescu, care a fost răscumpărat de Dinamo, Chindia Târgovişte a rămas şi fără un alt fotbalist important. Este vorba de Bogdan Şandru (29 ani), potrivit de gsp.ro. Apărătorul central a revenit la Dunărea

Compania Hidroelectrica are șanse mari să fie listată la Bursa de Valori București (BVB) în sesptembrie 2020, potrivit directorului general al societății, Bogdan Badea. Deși Guvernul a vrut încă din 2013

Puterea de cumpărare în Bucureşti este mai mare, în medie, cu aproape 80% faţă de puterea de cumpărare din judeţele Vaslui sau

Arbitrul de scaun Carlos Ramos nu va fi delegat la meciurile surorilor Williams de la actuala ediție a US Open. Tragerea la sorți a tabloului de la US Open are loc astăzi, de la 19:00, liveTEXT pe GSP.ro. Spaniolul Ramos și Serena

Germania are nevoie de o lege care să interzică băncilor să treacă dobânzile negative mai departe către clienţii de retail, a declarat premierul Bavariei Markus Soeder pentru ziarul german Bild, scrie