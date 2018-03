EXCLUSIV: Asigurare RCA cu 40% MAI IEFTINĂ! 21.03.2018

21.03.2018 EXCLUSIV: Asigurare RCA cu 40% MAI IEFTINĂ! Cifre oficiale. Prețul asigurării scade și cu 40% pentru șoferii



EXCLUSIV: Asigurare RCA cu 40% MAI IEFTINĂ!

Cifre oficiale. Prețul asigurării scade și cu 40% pentru șoferii cuminți

EXCLUSIV: Asigurare RCA cu 40% MAI IEFTINĂ!

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Un român din şase înghite antibiotice fără să întrebe medicul dacă pastilele sunt indicate pentru boala lui. Sunt rezultatele şocante ale celui mai recent studiu privind automedicaţia.

Ultimul weekend al acestei ierni, respectiv cel din 24-25 februarie, va fi unul dintre cele mai friguroase din acest sezon rece. Meteorologii au anunţat că în acest weekend, vremea va fi geroasă,

OMV Petrom, cea mai mare companie petrolieră din România, caută posibilităţi de dezvoltare în Marea Neagră, în Kazahstan şi în zona de est a Mării Mediterane, a anunţat, miercuri,

Grupul Orbis, cel mai mare lanţ hotelier din Polonia şi Europa Centrală şi de Est, care operează hotelurile Ibis şi Mercure, a ajuns la afaceri de 343,5 mil. euro în 2017, plus 5,4%, cele mai performante pieţe fiind Budapesta, Varşovia şi Praga

Nemții de la RB Leipzig au modificat vestiarul înaintea returului cu Napoli din Europa League, pentru ca Maurizio Sarri să poată fuma în voie. Returul dintre RB Leipzig și Napoli se joacă joi, de la ora 20, și poate fi urmărit

Astra - Dinamo se joacă sâmbătă, de la ora 19:45, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și LookTV, iar echipa alb-roșie are nevoie de victorie pentru a fi sigură de locul în play-off. Cornel

DNA a anunțat, miercuri, într-un comunicat de presă, că procurorii au decis începerea urmării penale în cazul lui Teodosie Petrescu - arhiepiscop al Tomisului, "funcționar public în sensul legii

Poate ai uitat să uzi plantele sau, poate, le-ai lăsat într-un loc nepotrivit. Indiferent de motiv, plantele tale au avut de suferit. Citește mai

Decontarea vacanţelor pentru militari şi poliţişti va înlocui voucherele care se ofereau în acest scop, potrivit unui vot dat miercuri de

Şoferul a refuzat să acorde prioritate de trecere unei motociclete care circula regulamentar şi a acroşat-o, provocând căderea motociclistului, care a suferit răni grave şi a decedat la scurt

Fermierii care vând în pieţe vor avea reguli mai stricte. Ei sunt obligaţi să modifice etichetele produselor şi să introducă detalii suplimentare, pe lângă preţ, precum data obținerii produsului sau localitatea de origine. Totodată, ei vor

Eugeniu Axentiev, fost comisar şef al municipiului Chişinăul, a fost numit director al Regiei „Autosalubritate”, condusă până acum de un şef interimar. Axentiev a fost numit pe o perioadă de doi ani, se menţionează într-un comunicat de

Autorităţile locale şi cele din turism lucrează la un brand turistic al Dobrogei. Noua formă de promovare va fi gata la mijlocul acestui

Statele membre UE abordează diferit controlul ratelor dobânzii, iar unele ţări justifică absenţa restricţiilor prin faptul că acestea reduc accesul la credite şi provoacă distorsiuni grave în economie. În România, mai mulţi parlamentari au

Raportul Curţii de Conturi prezintă o serie de nereguli descoperite de inspectori în timpul controlului efectuat la primăria municipiului Constanţa. În cadrul acţiunii de audit financiar desfăşurată în lunile mai şi iunie 2017, inspectorii

Preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, spune că nu s-a decis încă dacă va candida la o funcţie în partid, la Congresul extraordinar din 10 martie, precizând că 99% dintre primarii

Grupul informatic american Apple Inc. poartă pentru prima dată discuţii cu companiile miniere pentru a cumpăra cobalt direct de la ele, în ideea de se asigura că va avea suficiente cantităţi din

Bogdan Stancu (30 de ani) i-a informat astăzi pe oficialii FRF că se va retrage din naționala de fotbal a României. Bogdan Stancu, în prezent la Bursaspor, a trimis astăzi un mail pe adresa Federației Române de Fotbal în care

Posturile Look TV și Look Plus vor difuza, începând de astăzi, meciurile Champions League și Europa League. Citește mai

Vicepremierul Paul Stănescu a detaliat planurile sale pentru viitoarele alegeri din interiorul PSD. Ministrul Dezvoltării a declarat că, la Congresul care va avea loc în martie, nu plănuiește să urmărească nicio funcție de conducere. Mai mult,