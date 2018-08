EXCLUSIV Antrenorul de la Sepsi i-a pus gând rău lui FCSB: "Jucătorii mei nu vor pleca urechea la ofertele lui Becali" + "Îi vom chinui la fel ca-n iarnă" 17.08.2018

Eugen Neagoe, antrenorul lui Sepsi Sfântu Gheorghe, a prefațat partida cu FCSB de duminică. Tehnicianul de 50 de ani e convins că echipa sa va pune mari probleme vicecampioanei României. - Domnule Neagoe, ce simțiți înaintea acestui meci? - Nu mai sunt la început de drum. Știu ce am de făcut și am mai avut multe meciuri contra FCSB-ului. În plus, suntem deja obișnuiți cu meciurile tari. ...

