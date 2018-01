EXCLUSIV. Adevărul a ieşit la iveală. Ce "lupte subterane" s-au purtat în războiul dintre boşii de la FRF 29.01.2018

29.01.2018 EXCLUSIV. Adevărul a ieşit la iveală. Ce "lupte subterane" s-au purtat în războiul dintre boşii de la FRF Războiul dintre actualul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, şi fostul şef al FRF, Mircea Sandu, ajuns în faţa judecătorilor, s-a încheiat cu un fel de... remiză. Asta pentru că magistraţii care au închis definitiv



EXCLUSIV. Adevărul a ieşit la iveală. Ce "lupte subterane" s-au purtat în războiul dintre boşii de la FRF

Războiul dintre actualul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, şi fostul şef al FRF, Mircea Sandu, ajuns în faţa judecătorilor, s-a încheiat cu un fel de... remiză. Asta pentru că magistraţii care au închis definitiv dosarul au hotărât că... ambii sunt vinovaţi de insultele pe care şi le-au aruncat unul altuia! Unul dintre ei ar fi, însă, mai vinovat decât celălalt, astfel că va plăti despăgubiri mai mari! ”Luptele subterane” dintre boşii de la FRF au ieşit la iveală abia acum. (VEZI PE CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA: SUPER-INTERVIU ÎN EXCLUSIVITATE NAŢIONALĂ. Tatăl lui Răzvan Burleanu provoacă ”Armaghedonul” în Liga I. ”Gigi Becali pozează în Sfânt, dar e din Las Fierbinţi! Hagi e băgat la înaintare de…”)

EXCLUSIV. Adevărul a ieşit la iveală. Ce "lupte subterane" s-au purtat în războiul dintre boşii de la FRF

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Liderul nord-coreean a afirmat, în cadrul mesajului său de sfârşit de an, că Statele Unite nu mai pot începe un război împotriva Coreei de Nord acum că aceasta a dezvoltat capabilitatea de a lovi teriroriul american cu arme

Sorana Cîrstea, locul 37 WTA, a învins-o, luni, cu scorul de 7-6 (3), 6-1, pe americanca Jennifer Brady, locul 65 WTA, venită din calificări, în primul tur al turneului de categorie Premier de la

Sore, Vunk şi un spectaculos foc de artificii i-au ţinut pe piteşteni mai bine de două ore în centrul oraşului la spectacolul oferit de municipalitate în noaptea dintre

Preşedintele SUA, Donald Trump, va adopta în 2018 o serie de măsuri protecţioniste care riscă să genereze conflicte comerciale, dar republicanii riscă pierderea majorităţii în Camera Reprezentanţilor, cred analiştii FT,

"Marele Măr" cum este "poreclit" NY nu a dezamăgit aşteptările, gerul pătrunzător şi temerile legate de atentate teroriste au fost suportate stoic şi cu plăcere, graţie şi celor 7,5 milioane de dolari cheltuiţi pentru a asigura securitatea la

În doar câteva zile, noile proteste din Iran s-au răspândit în întreaga ţară, surprinzând complet atât autorităţile de la Teheran, cât şi comentatorii politici care urmăresc evenimentele din Orientul Mijlociu. Unul dintre motive este că

Simona Halep (1 WTA) arată de ce e liderul mondial. De când a debutat în noul sezon, fie că a jucat în demonstrativul de la Hua Hin (Thailanda), fie la Shenzhen (China), românca a bătut tot ce i-a ieşit în

Rock, pop, dance, house şi latino sunt genurile de muzică de care au avut parte cele câteva mii de timişoreni care au ales să petreacă Revelionul în stradă. Cei care au concertat au fost artişti timişoreni, dar şi celebrul Lou

Mii de oameni au ocupat centrul istoric al Devei în noaptea dintre ani. În Hunedoara, localnicii au fost invitaţi să se întâlnească la miezul nopţii în Parcul

Câteva mii de persoane au participat la petrecerea de Revelion organizată de Primăria Cluj-Napoca în Piaţa Unirii. Concertele organizate cu acest prilej şi spectacolul de lasere, lumini şi artificiile au reprezentat cele mai savurate

Preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Andrian Candu, afirmă că nu cunoaşte despre conţinutul discuţiilor confidenţiale purtate între Igor Dodon şi liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Şeful Legislativului a menţionat că deţine o

Revoluția fiscală pe care Guvernul a adoptat-o prin Ordonanță de Urgență în noiembrie a intrat în vigoare în prima zi a lui 2018. Conține o serie de măsuri, însă multe dintre ele sunt

Medicul Mihai Lucan are în faţă o nouă acuzaţie, cea mai gravă de până acum: tentativă de omor cu premeditare. Procurorii DIICOT suspectează că, în timpul unui transplant, chirurgul ar

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminică "un mesaj de alertă, o alertă roşie" cu privire la pericolele care vor ameninţa lumea în 2018 şi a făcut un apel la unitate pentru

Cristi Tănase (30 de ani) își va rezilia contractul cu Karabukspor în această iarnă, iar prima ofertă a venit din partea FCSB. Mijlocașul i-a transmis lui Gigi

Josephina Skriver are 24 de ani, dar și o poveste de viață remarcabilă. Ea e fotomodel, îngeraș ”Victoria's Secret”, joacă fotbal și are patru tați deoarece a fost concepută ”in vitro”! În plus, s-a scris

Dramă la Năvodari, chiar în noaptea de Revelion! O fetiţă de doar şase ani a murit, după ce a fost lovită de o maşină, chiar pe trecerea de

Pe Daniela Crudu, cumpăna dintre ani a prins-o printre prieteni. Bruneta a sărbătorit în stil mare, până dimineaţa. Aşa cum şi-a obişnuit fanii, Cruduţa s-a pozat în cele mai sexy ipostaze de Revelion. Într-una dintre imagini, bruneta apare

Anul 2018 vine cu un plus de bucurie pentru români: vom avea mai multe zile libere decât în 2017! Asta pentru că unele zile libere din cele 12 pică în cele

Dramă pentru o familei din Năvodari în seara de Anul Nou. Fetița lor de șase ani a murit după ce a fost lovită de o mașină, în timp ce se afla la colindat. Citește mai