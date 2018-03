EXATLON. El este câştigătorul surpriză al concursului de până acum! A obţinut cele mai multe puncte 02.03.2018

02.03.2018 EXATLON. El este câştigătorul surpriză al concursului de până acum! A obţinut cele mai multe puncte EXATLON. Dacă s-ar încheia acum concursul, Vladimir Drăghia ar fi marele câştigător! El a acumulat cele mai multe puncte! Iar pe locul al doilea este Diana Belbiţă, tot o component a echipei ”Faimoşilor”. Exatlon România este unul dintre



EXATLON. El este câştigătorul surpriză al concursului de până acum! A obţinut cele mai multe puncte

EXATLON. Dacă s-ar încheia acum concursul, Vladimir Drăghia ar fi marele câştigător! El a acumulat cele mai multe puncte! Iar pe locul al doilea este Diana Belbiţă, tot o component a echipei ”Faimoşilor”. Exatlon România este unul dintre cele mai urmărite reality show-uri, cu dueluri care-ţi ţin respiraţia, între echiepe ”Faimoşii” şi ”Războinicii”. The post EXATLON. El este câştigătorul surpriză al concursului de până acum! A obţinut cele mai multe puncte appeared first on Cancan.ro.

EXATLON. El este câştigătorul surpriză al concursului de până acum! A obţinut cele mai multe puncte

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Denis Alibec a fost doar rezervă la meciul de azi cu Gaz Metan Mediaș. Ianis Zicu îl sfătuiește pe atacantul de la FCSB să vorbească mai mult cu Dică și să-i transmită ce probleme are. "Ar trebui spună: «sunt accidentat, nu sunt la

Real Madrid a continuat și în această seară degringolada din actualul sezon din La Liga. Campioana en-titre a condus de două ori pe terenul lui Levante (2-2), însă s-a văzut egalată de fiecare dată. Ramos a deschis scorul

Valerică Găman a fost titular în primul meci oficial din 2018 pentru FCSB în victoria de pe terenul lui Gaz Metan, scor 2-1, și recunoaște că nu stă prea bine din punct de vedere fizic. "Am întâlnit o echipă cu o foarte

Un politician italian care candidează pentru Senat, Emanuele Dessi, s-a lăudat pe Facebook că a lovit a treia oară un român, informează

Ştefan Ştiucă, semifinalistul de la "Vocea României", a impresionat juriul încă din primele secunde cu piesa „Nothing compares 2U“, a artistei irlandeze Sinead O’Connor. Tudor Chirilă a fost cel care s-a întors primul, urmat de Smiley, apoi

Horoscop 4 februarie 2018. Racii amestecă lucruri care nu au avut niciodată legătură între ele Horoscop 4 februarie 2018 – Berbec Este o zi în care rememorarea unor evenimente din trecut poate deveni motiv pentru abordarea greșită a unor

O informare meteorologică de ninsori viscolite la munte, precipitaţii mixte în nord, nord-vest şi centru, dar şi intensificări ale vântului în restul ţării este în vigoare duminică, până la ora

O informare meteo emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie a intrat în vigoare sâmbătă seara şi este valabilă până duminică la ora 20.00, fenomenele vizate fiind ninsori viscolite la munte, intensificări ale vântului, precipitaţii

Preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a asigurat pe omologul său francez, Emmanuel Macron, ca actiunile armatei turce în Siria vizează lupta contra unor "elemente teroriste" şi că

Filmul suedez 'The Square', regizat de Ruben Ostlund, a primit premiul Goya pentru cel mai bun film european, la cea de-a 32-a ediţie a premiilor cinematografiei spaniole. Lungmetrajul a

Vremea caldă şi neaşteptat de frumoasă pentru această perioadă se schimbă radical. Ninsorile, ploile şi vântul vor pune pe întreaga ţară, iar temperaturile vor înregsitra o scădere

Sergiu Hanca a acceptat să vorbească în primul interviu de când a devenit căpitanul lui Dinamo. Acesta spune că echipa s-a întărit serios și că alb-roșii vor câștiga derby-ul cu CSU (azi, ora 20:45, Digi, Telekom, Look,

Fulham - Nottingham Forest 2-0. Costel Pantilimon, portarul lui Nottingham a scăpat mingea în plasă la un șut pe colțul scurt. "La sfârșitul campionatului, voi veni la conferință și voi spune ce sezon bun a avut Pantilimon", l-a

GSP.RO te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

Continuăm să acumulăm profit! Ieri am bifat alte 7 pronosticuri câştigătoare, mizând pe confruntările programate în cele mai tari întreceri ale Europei, dar şi Liga 1. Ne-au adus pe plus în special golurile, marcate la foc automat în

Cinci oameni au fost răniţi, sâmbătă după-amiază, în urma unui accident rutier în care au fost implicate patru maşini, pe Calea Griviţei din Capitală. Şoferul care a provocat accidentul îşi bătea soţia în timp ce se afla la volan.

Imagini de coșmar într-un spital din România. Mizerie, pereți cu mucegai, așternuturi murdare - toate apar în fotografiile postate pe Facebook în urmă cu mai putin de 24 de ore. Citește mai

Nicolae Robu, primarul Timişoarei, a încercat să explice, la Realitatea Tv, motivul pentru care în Spitalul de Boli Infecţioase Timişoara sunt condiţii de coşmar ce aduc amine de anii 1950, mai degrabă. Citește mai

Apar noi detalii în cazul şoferului drogat care a făcut praf 4 mașini în centrul Capitalei. Dragoş Bârligea mai avea un dosar penal pentru conducere fără permis. Citește mai

Reprezentanţii platformei de anunţuri online OLX au declarat, pentru AGERPRES, că investighează aspectele legale privind comercializarea pe acest site a proiectelor Start-Up Nation, şi că au trimis o solicitare în acest sens către