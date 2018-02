Exatlon 19 februarie: Ion Oncescu a plecat definitiv din Republica Dominicană, din cauza problemelor de sănătate! Medicii au avut de spus ultimul cuvânt 20.02.2018

20.02.2018 Exatlon 19 februarie: Ion Oncescu a plecat definitiv din Republica Dominicană, din cauza problemelor de sănătate! Medicii au avut de spus ultimul cuvânt Exatlon 19 februarie. În ediția de luni seară, telespectatorii, dar și concurenții au avut parte de o veste neașteptată. În cadrul Arenei, Cosmin Cernat a făcut un anunț cu privire la starea de sănătate a lui Ion Oncescu. Deși sportivul se



Exatlon 19 februarie: Ion Oncescu a plecat definitiv din Republica Dominicană, din cauza problemelor de sănătate! Medicii au avut de spus ultimul cuvânt

Exatlon 19 februarie. În ediția de luni seară, telespectatorii, dar și concurenții au avut parte de o veste neașteptată. În cadrul Arenei, Cosmin Cernat a făcut un anunț cu privire la starea de sănătate a lui Ion Oncescu. Deși sportivul se retrăsese temporar din concurs, pentru a primi îngrijiri medicale, concurentul va fi nevoit să […] The post Exatlon 19 februarie: Ion Oncescu a plecat definitiv din Republica Dominicană, din cauza problemelor de sănătate! Medicii au avut de spus ultimul cuvânt appeared first on Cancan.ro.

Exatlon 19 februarie: Ion Oncescu a plecat definitiv din Republica Dominicană, din cauza problemelor de sănătate! Medicii au avut de spus ultimul cuvânt

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Primăria Generală a Capitalei a anunţat că imobilul în care a funcţionat ani la rând fostul Hotel Concordia şi în care a avut loc întâlnirea celebră din noaptea de 23 spre 24 ianuarie 1859, în care s-a hotărât Unirea Principatelor Romane

Tribunalul Galaţi l-a condamnat pe un bărbat de 40 de ani la închisoare cu executare pentru conducere a unui autovehicul fără permis şi dare de mită. În încercarea de scăpa de dosarul penal, individul a ameninţat doi bătrâni cu

Conform unui raport publicat de compania de securitate cibernetică Norton, hackerii au fost destul de ocupaţi în anul care s-a încehiat în urmă cu trei săptămâni. Aceştia au furat, în total, 172 de miliarde de dolari de la utilizatorii care

V.H. (60 de ani), din comuna prahoveană Valea Doftanei, este cercetat într-un caz de corupţie sexuală, după ce a fost reclamat la Poliţie de părinţii unor adolescente. Bărbatul este acuzat că ar fi plătit două minore pentru a le determina

Un bistriţean de 45 de ani s-a trezit zilele trecute luat pe sus de către poliţişti şi înştiinţat că a fost condamnat de un tribunal din Belgia la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Potrivit familiei acestuia, bărbatul

România a încasat de la Uniunea Europeană fonduri nerambursabile în valoare totală de 3,6 miliarde de euro în anul 2017, arată datele centralizate de Ministerul Fondurilor Europene

Fostul premier Victor Ponta a precizat marţi că nu s-a mai întâmplat ca toate deciziile în PSD să fie luate de un singur om, susţinând că preşedintele social-democrat Liviu Dragnea este cel mai puternic om politic de la dictatorul comunist

IPJ Dâmboviţa a transmis, prin purtătorul de cuvânt, că Alexandra Marin, tânăra ucisă marţi într-un salon de cosmetică din Titu, nu a depus plângeri la Poliţie pe numele militarului criminal, Florin

Un tribunal din sudul Portugaliei a cerut oficial unui spital expertizarea psihiatrică a unei persoane decedate de doi ani. Cererea bizară a tribunalului rezidă dint-o dispută legată de o moștenire,

Primele barje electrice din lume, fără emisii și, potențial, fără a fi nevoie de o echipă la bord, se vor afla în porturile din Antwerp, Amsterdam și Rotterdam din această vară, scrie

Calendar Bacalaureat 2018. În acest an, Bac-ul începe în februarie, cu probele orale. Ministerul Educaţiei a publicat programul complet al probelor examenului de Bacalaureat din 2018. Examenul

Fostul preşedinte Ion Iliescu a declarat, miercuri, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, că Verestoy Attila ” a fost unul din oamenii care a promovat conlucrarea, cooperarea tuturor forţelor politice şi o bună relaţie între români şi

Dinamo joacă ACUM o partidă amicală cu Termalica BB Niecieza, echipa de pe locul 13 din prima ligă poloneză. Partida a început la ora 16:00, nu este la TV și poate fi urmărită în format liveSCORE pe GSP.ro. liveSCORE: Dinamo -

S-au scurs momente înfiorătoare într-un cartier din sectorul 2 al Capitalei! Un bărbat a fost lovit de un tramvai, iar trupul său a ajuns sub unul dintre vagoane. Unul dintre martori a sunat disperat la 112, iar în prezent, victima se află în

Premierul desemnat al României, Viorica Dăncilă, a afirmat, miercuri, într-un mesaj postat pe Facebook, faptul că Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, înfăptuită la 24 Ianuarie 1859, reprezintă "un

Ministrul Apararii Nationale va construi, la Herculane, un centru de recuperare pentru militarii care revin din teatre de operatii si are in derulare un proiect cu armata canadiana pentru realizarea unui centru national de psihologie operationala ce va

Un accident rutier grav s-a produs în această după-amiază, în zona Obor. Un bărbat, în vârstă de 60 de ani, a fost prins sub tramvai, potrivit ISU. Circulația tramvaielor 21 este

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a convocat în mai 2017 pe directorul interimar al FBI, Andrew McCabe, pentru a-l întreba cu cine a votat în scrutinul prezidențial din 2016. Citește mai

Voluntari din state occidentale participă alături de insurgenţii kurzi sirieni la luptele împotriva forţelor armate turce în regiunea Afrin, a declarat un oficial din cadrul grupării Forţele Democratice Siriene (SDF), o

Alexandru Dumbravă se antrenează din greu în aceste zile pentru cursă. Împreună cu 5 străini, atletul vrea să stabilească un record național și să completeze prima traversare a Oceanului Atlantic de la est la vest între două continente.