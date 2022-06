Examenul de BAC la Română 2022 are loc astăzi 20.06.2022

20.06.2022 Examenul de BAC la Română 2022 are loc astăzi Bacalaureat 2022 începe astăzi, 20 iunie, cu proba orală la Limba română, obligatorie la toate profilurile. În acest an, 126.454 de absolvenţi de liceu s-au înscris pentru susţinerea examenului naţional de Bacalaureat – cel mai scăzut



Examenul de BAC la Română 2022 are loc astăzi

Bacalaureat 2022 începe astăzi, 20 iunie, cu proba orală la Limba română, obligatorie la toate profilurile. În acest an, 126.454 de absolvenţi de liceu s-au înscris pentru susţinerea examenului naţional de Bacalaureat – cel mai scăzut număr de candidați după Revoluție, potrivit ministrului Educației. Examenele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis […]

Examenul de BAC la Română 2022 are loc astăzi

Alexandrion Group, cel mai mare producător local de băuturi spirtoase după cifra de afaceri, plănuieşte să se extindă la nivel global, iar prima fabrică pe care o va deschide ar putea fi la New York în

În 1998, când România a participat la ultimul său Campionat Mondial de Fotbal, eu aveam 11

Raed Arafat a anunțat joi dacă România va mai trece printr-o carantinare totală ca în primul an de pandemie, din cauza valului 4 de coronavirus, provocat de varianta Delta extrem de

Platformele de livrări intră în luptă directă cu retailerii alimentari, astfel că FoodPanda şi Glovo şi-au deschis propriile centre de distribuţie, iar eMAG, ce deţine livratorul Tazz, pregăteşte un supermarket online cu produse

Horoscopul zilei de 8 august 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu au parte de o Lună Nouă în zodia lor, care e deschide o nouă […] The post Horoscop zilnic 8

Rangers, fără Ianis Hagi (22 de ani), a fost învinsă de Dundee, scor 0-1. Formația lui Steven Gerrard nu mai pierduse în campionat din martie 2020. Rangers nu traversează cel mai bun moment. A pierdut prima manșă a disputei cu Malmo, din turul 3

Armata americană a anunţat vineri că renunţă să restituie guvernelor german şi belgian şase instalaţii militare, citând, fără a numi Rusia, ”nevoi tot mai mari în teatrul european”, relatează

Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs sâmbătă în judeţul Vrancea, la o adâncime de 140 de kilometri. Seismul s-a produs la 11.24 în zona seismică Vrancea. A avut magnitudinea 3.7 și a avut loc la

Primăria Capitalei, prin Compania Municipală Eco Igienizare Bucureşti (CMEIB S.A.), demarează, începând de luni, tratamente de deratizare şi dezinsecţie la toate unităţile de învăţământ

Grecia, Turcia, Italia şi alte state mediteraneene au experienţa secolelor de luptă cu incendiile de pădure şi de vegetaţie uscată şi totuşi an de an focul scapă de sub control, în pofida avansului tehnologic şi a capacităţii de reacţie

Circa 27,1% dintre angajaţii din România spuneau că lucrează de acasă în perioada februarie – martie 2021, pe când media europeană era de peste 42%, potrivit Ziarului Financiar. Circa 27,1%

Florin Cîţu este favorit pentru şefia PNL, după ce în urma alegerilor din organizaţiile judeţene şi-a asigurat sprijinul a peste jumătate dintre acestea, însă testul decisiv va fi la Congresul din 25

Un bărbat de origine ruandeză a ucis luni dimineață, 9 august, un preot catolic, în regiunea Vendée, vestul Franţei, a anunţat pe Twitter ministrul de interne francez Gérald Darmanin, care a spus că urmează să se ducă la faţa locului,

Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara arată că, în țările cu grad mare de vaccinare, numărul bolnavilor de COVID care au ajung la Terapie Intensivă este foarte mic. Dr. Virgil Musta […] The post Virgil

Vremea se menține caniculară însă temperaturile sunt ceva mai scăzute față de zilele

Aleşii din statele americane afectate de o creştere mare a numărului de infecţii zilnice cu COVID-19 şi responsabilii şcolari nu se pun de acord asupra obligativităţii purtării măştii de către elevi. SUA au atins în ultima săptămână o

12.816 persoane s-au vaccinat împotriva COVID în ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate luni, 9 august, de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea (CNCAV). România înregistrase duminică, 8 august, cel mai slab

Un bărbat de 63 de ani, prins sub dărâmături, a murit la scurt timp după sosirea echipei de salvare. Un alt bărbat, de 47 de ani, are mai multe fracturi şi a fost dus la spital cu suspiciunea de leziuni

DEZBATEREA ZILEI, 9 august » Trebuia Messi să accepte să joace gratis pentru a rămâne la

12.816 persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, din care 8.605 cu prima doză a anunţat, luni, Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19