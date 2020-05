“Ex”-ul Andreei Antonescu i-a declarat război lui Abi Talent 29.05.2020

29.05.2020 “Ex”-ul Andreei Antonescu i-a declarat război lui Abi Talent Un nou ”război” e pe cale să înceapă în showbiz-ul românesc! Ex-ul Andreei Antonescu l-a ”faultat” pe Abi Talent. Domeniul de internet al cunoscutului artist a ajuns în posesia „Prințișorului taxiurilor”. CANCAN.RO vă prezintă, în



“Ex”-ul Andreei Antonescu i-a declarat război lui Abi Talent

Un nou ”război” e pe cale să înceapă în showbiz-ul românesc! Ex-ul Andreei Antonescu l-a ”faultat” pe Abi Talent. Domeniul de internet al cunoscutului artist a ajuns în posesia „Prințișorului taxiurilor”. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, informații de ultimă oră și declarații incendiare. D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor […] The post “Ex”-ul Andreei Antonescu i-a declarat război lui Abi Talent appeared first on Cancan.ro.

“Ex”-ul Andreei Antonescu i-a declarat război lui Abi Talent

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Bătaie de joc la adresa copiilor care riscă să se îmbolnăvească în urma hranei pe care o primesc la şcoală. Citește mai

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, o nouă informare meteo de vreme rea. Citește mai

Andreea Marin este, mereu, în centrul atenție, atât din punct de vedere sentimental, cât și din punct de vedere profesional. Firește, foarte mulți dintre fanii vedetei se întreabă și ce studii are aceasta, întrebarea fiind absolut

Trotinete electrice. În şedinţa de joi a Primăriei Capitalei, consilieri urmează să dezbată un proiect de hotărâre în legătură cu încheierea unui acord de cooperare co SC Hub Work SRL pentru implementarea unui proiect-pilot de transport

Deputatul fracţiunii parlamentare ACUM, Platforma DA, Iurie Reniţă, critică intervenţia oamenilor legii la acţiunea de protest şi la contramanifestaţia organizată joi, 24 mai, în faţa

Când lumea este dezamăgită, frustrată, furioasă pe ce se întâmplă în jur, de la lipsa drumurilor până la educaţia angajaţilor, îşi îndreaptă privirea, mânia şi vorba către noi, presa: Voi, presa, promovaţi numai lucrurile negative,

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a trimis sâmbătă, 25 mai, Biroului Electoral Central o solicitare pentru emiterea unor clarificări cu privire la eventuale neconcordanţe între numărul alegătorilor care s-au prezentat

Alegeri europarlamentare 2019. S-au descoperit sumele colosale cheltuite de partidele politice pentru reclamă. PSD a dat cei mai mulți

Un accident rutier grav a avut loc, sâmbătă, pe şoseaua spre Mănăstirea Prislop. Două femei venite în pelerinaj au fost

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la ieşirea de la urne, că a votat pentru o Uniune Europeană puternică, în care se va auzi vocea comunităţii maghiare şi a recomandat tuturor cetăţenilor să meargă la

Un turist de 41 de ani a murit, duminică, după ce i s-a făcut rău în timp ce era în zona Muntelui Bedeleu, la o zi după ce o femeie din Ungaria a murit în condiţii asemănătoare, la Rimetea, tot în judeţul Alba. Despre bărbatul decedat

Conservatorii cancelarului austriac Sebastia Kurz s-au clasat pe primul loc, iar extrema-dreaptă, pe locul al treilea în alegerile europarlawemntare de duminică. În Belgia s-a înregistrat o creştere a extremei drepte flamande şi a

Prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 judeţul Bistriţa-Năsăud va primi peste 72,8 milioane de lei pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile şi pentru modernizarea infrastructurii. Contractele

Mergând pe principiul: țara arde și baba se piaptănă ... la ce ne este utilă dragostea de sine? Cine mai are timp și pentru așa ceva? În fond, este o formă de narcisism?! Ei bine,

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, le-a cerut membrilor USR să rămână vigilenţi până la terminara numărării voturilor. De asemenea, Dan Barna a cerut demisia Vioricăi

SIF Moldova (SIF2) a ieşit din acţionariatul producătorului de medicamente Biofarm Bucureşti (BIO) odată cu vânzarea întregii participaţii de 13,5% către SIF Banat-Crişana (SIF1), tranzacţie în urma căreia SIF1 a ajuns la 36,75% din

Liga 1 îl dă la Cupa Africii doar pe mijlocașul Boubacar Fofana (29 de ani) de la Gaz Metan. Acesta a fost inclus în lotul Guineei. Fofana e coleg la națională cu jucători de renume din Europa precum Naby Keita (Liverpool), Amadou

Ladislau Boloni (66 de ani) ar putea ajunge la Genk, campioana Belgiei. Chiar dacă a calificat-o pe Antwerp în Europa League, după 3-2 la baraj cu Charleroi, la doar doi ani de la promovare, Bölöni ar putea părăsi echipa

În Piaţa Victoriei, în seara aceasta, de la ora 19:30, vor avea loc demonstraţii de susţinere a diasporei. Protestatarii sunt revoltaţi fiindcă mii de de români din străinătate nu au putut să voteze după ce au aşteptat ore întregi în faţa

Primarul interimar al Chişinăului, Ruslan Codreanu, anunţă că de luni, 27 mai, sunt lansate procedurile de licitaţie pentru selectarea companiei care să implementeze proiectul privind taxarea electronică în transportul public din Capitală,