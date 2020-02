Ex-iubitul ”Reginei Instagramului” s-a cuplat cu o mulatră, iar noi avem primele imagini! 04.02.2020

04.02.2020 Ex-iubitul ”Reginei Instagramului” s-a cuplat cu o mulatră, iar noi avem primele imagini! La un an de când i-a zdruncinat fostei iubite logodna cu Piți Jr, ex-iubitul ”Reginei Instagramului” a dat ”marea lovitură” în plan sentimental. Fostul Cristinei ICH s-a cuplat cu o sexoasă mulatră, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA,



Ex-iubitul ”Reginei Instagramului” s-a cuplat cu o mulatră, iar noi avem primele imagini!

La un an de când i-a zdruncinat fostei iubite logodna cu Piți Jr, ex-iubitul ”Reginei Instagramului” a dat ”marea lovitură” în plan sentimental. Fostul Cristinei ICH s-a cuplat cu o sexoasă mulatră, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, primele imagini. (CITEȘTE ȘI: “PUȘTOAICA LUI BOTE” ȘI MILIONARUL PLĂTITOR I-AU DAT ”FATALA” […] The post Ex-iubitul ”Reginei Instagramului” s-a cuplat cu o mulatră, iar noi avem primele imagini! appeared first on Cancan.ro.

Ex-iubitul ”Reginei Instagramului” s-a cuplat cu o mulatră, iar noi avem primele imagini!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Liderul PNL Ludovic Orban s-a întâlnit azi cu comisarul european pentru cercetare. „Carlos Moedas şi-a exprimat nedumerirea legată de situaţiile judiciare ciudate apărute în ceea ce o priveşte pe Laura Codruţa Kovesi precum şi surprinderea

Autorităţile vor să pună capăt terorii la care sunt supuşi locuitorii din zona de munte a judeţului Buzău, care de câteva săptămâni se văd neputincioşi în faţa atacurilor dese ale unui urs. Ministerul Mediului şi-a dat acordul pentru

Procurorul DNA Andrei Bodean a dat în judecată Antena 3 şi Evz.ro după ce acestea au publicat o serie de articole cu acuzaţii grave la adresa

Un bărbat de 30 de ani şi-a pierdut viaţa după ce a fost acroşat de o maşină care se deplasa pe DN 26, dinspre municipiul Galaţi către comuna

IKEA va testa în 30 de pieţe un serviciu prin care le va permite clienţilor să închirieze mobilă, în loc să o cumpere, ca parte a strategiei companiei de a reduce vânzarea de mobilă ieftină de unică folosinţă ca răspuns la preocupările

Un bărbat de 39 de ani a ignorat decizia judecătorilor, care îi puseseră maşina sub sechestru, fiind surprins în trafic de poliţişti, pe raza unei localităţi din judeţul

Regizorul documentarului „Leaving Neverland“, care-l prezintă pe Michael Jackson drept pedofil, a admis că există unele neconcordanţe între datele furnizate de acuzatorii

Rapperul american 50 Cent (43 de ani) şi-a vândut casa din statul american Connecticut, cu 21 de dormitoare, piscină, cazino, heliport şi heleşteu pentru doar 3 milioane de dolari şi va dona

Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse a ținut-o în șah pe spaniola Muguruza în turneul de la Monterrey(Mexic). Ruse a pierdut greu partida , setul doi fiind cedat după peste o oră de joc în tie break. Partida

TVR şi Primăria Braşov au avut, miercuri, primele discuţii oficiale privind organizarea în parteneriat a ediţiei de anul acesta a Festivalului Cerbul de Aur, reprezentanţii municipalităţi braşovene

Deși inițial se anunțase că Ion Iliescu va fi transferat, astăzi, la secția de cardologie, iată că medicii au revenit asupra deciziei. Așadar, fostul președinte al României va rămâne la Terapie Intensivă

Cristi Borcea a primit o veste foarte bună. Comisia de eliberări de la spitalul penitenciar Rahova a decis că Borcea se încadrează să fie liberat condiționat, se ia în considerare

Denumită şi „Iarba Sfântului Ioan”, sunătoarea este recomandată de secole pentru menţinea sănătăţii. Medicii din antichitate au apreciat efectele terapeutice ale acestei plante-minune pentru

DB11 Coupe, DB11 Volante, Rapide AMR, noul Vantage și DBS Superleggera, toate minunățiile auto lucrate manual în fabrica britanică Aston Martin din Gaydon pot fi admirate și cumpărate, de acum, direct

Banca Transilvania (TLV), cea mai tranzacţionată acţiune la bursa românească, a închis miercuri seară la maximul din 2019, în contextul în care doar în şedinţa de astăzi acţiunile s-au apreciat cu 0,7%, la 2,14

Angajatorii din Bucureşti oferă salarii care încep de la 400 de euro net pe lună (circa 1.900 de lei net) pentru tinerii fără experienţă şi pot ajunge la 1.500 de euro (7.100 de lei net) pentru candidaţii seniori din vân­zări şi

Atacantul francez Kylian Mbappe (20 de ani) e complementat de antrenorul lui de la PSG, Thomas Tuchel. Mbappe, cel mai bun tânăr fotbalist al Mondialului din 2018, are un sezon fantastic pe plan individual. Tânărul vârf a marcat

Un bărbat, în vârstă de 40 ani, pe numele căruia autorităţile din Italia au emis patru mandate europene de arestare a fost prins la Piatra-Neamţ şi încarcerat de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, a informat, miercuri,

Vot surpriză, miercuri, la moţiunea simplă pe Transporturi. Lia Olguţa Vasilescu a votat în favoarea moţiunii şi împotriva ministrului Răzvan Cuc. Vasilescu, care este în prezent purtător de cuvânt al PSD şi consilier pe probleme de

O femeie s-a înscris la facultate cu acte false. Tânăra din Albac a vrut să devină studentă la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, deși nu avea examenul de bacalaureat luat. Ea a vrut să urmeze cursurile Facultății de Asistență