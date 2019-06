Ex-iubitul cunoscutei prezentatoare TV a fost tâlhărit de interlopul ”Amar” la o partidă de barbut! 04.06.2019

04.06.2019 Ex-iubitul cunoscutei prezentatoare TV a fost tâlhărit de interlopul ”Amar” la o partidă de barbut! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii uluitoare dintr-un dosar care a fost ”ținut la secret”. (Avantajele oferite de un studio de videochat) Ex-iubitul Vicăi Blochina a fost tâlhărit de un renumit



Ex-iubitul cunoscutei prezentatoare TV a fost tâlhărit de interlopul ”Amar” la o partidă de barbut!

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii uluitoare dintr-un dosar care a fost ”ținut la secret”. (Avantajele oferite de un studio de videochat) Ex-iubitul Vicăi Blochina a fost tâlhărit de un renumit interlop din Capitală, în timpul unei partide de barbut. (CITEȘTE ȘI: CHEF SUPER-ELEGANT LA BOTEZUL ”JUNIORULUI” LUI SALAM) D.A.S. (Departamentul […] The post Ex-iubitul cunoscutei prezentatoare TV a fost tâlhărit de interlopul ”Amar” la o partidă de barbut! appeared first on Cancan.ro.

Ex-iubitul cunoscutei prezentatoare TV a fost tâlhărit de interlopul ”Amar” la o partidă de barbut!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Loteria Română organizează duminică, 17 martie, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 17 martie 2019: Loto 6/49: Va urma Joker: Va urma Loto 5/40: Va urma Noroc: Va urma

Primii fotbaliști ai echipei naționale au sosit, duminică la prânz, în cantonamentul de la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, în vederea pregătiri primelor jocuri din preliminariile Campionatului European 2020. Tricolorii nu mai vin de mult

Doar luni ne mai bucurăm de vreme însorită. De marţi, temperaturile scad cu 10 grade şi apar ploile. Vremea va fi deosebit de caldă luni, cu temperaturi care vor ajunge şi la 25 de grade Celsius în Capitală, spun meteorologii. Vremea va continua

Celebra creatoare de modă Zina Dumitrescu (82 de ani) a vorbit într-un interviu, acordat în cadrul unei emisiuni TV, despre lucruri mai puţin ştiute legate de viaţa

Populismul reprezintă o ameninţare reală la proiectul european, este de părere preşedintele Partidului Mişcarea Populară, Eugen Tomac, care îi acuză pe liderii PSD de discursuri antieuropene. "Asistăm

Astra - FCSB // Alin Buzărin (rubricand GSP), Marius Mărgărit (reporter special GSP) și Dan Udrea (reporter GSP) vor comenta live derby-ul etapei secunde din play-off. Înainte de Astra - FCSB » La ce ne așteptăm? Alin

Bianca Andreescu (18 ani, 60 WTA) dispută azi, de la ora 22:00, finala turneului WTA Premier Mandatory de la Indian Wells contra nemțoaicei Angelique Kerber (31 de ani, 8 WTA). Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și în direct la TV Digi

Azi, de la ora 18:00, la Mogoșoaia, are loc primul antrenament al naționalei României. Elevii lui Cosmin Contra încep pregătirea primelor jocuri din preliminariile Campionatului European. S-au alăturat lotului Niță, Pantilimon, Anton,

Vești bune pentru cinefili: Netflix și-a actualizat grila de filme și seriale cu o mulțime de titluri tentante! Vorbim despre 70 de producții licențiate și 56 originale, deci ai de unde alege când te întinzi pe canapea în fața televizorului.

Un bărbat de 81 de ani s-a ales cu arsuri grave pe aproape tot corpul, după ce a încercat să stingă un incendiu de vegetație care a izbucnit duminică în satul Tegheş din județul Ilfov. Pensionarul este în stare critică. Mai multe echipaje

Tot mai multe descoperiri in legatura cu boala care afecteaza din ce in ce mai multe femei din intreaga lume sunt facute si acest lucru ajuta foarte mult la combaterea acestei boli. Citește mai

Trenurile pe relaţia Piteşti - Târgovişte - Bucureşti vor avea întârzieri de 20-25 de minute, duminică după-amiaza, din cauza unor deranjamente tehnice produse la instalaţiile de dirijare a traficului, după ce

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de luni, 18 martie 2019. Citește mai

Momente de muzică şi dans tradiţionale iraniene, turkmene şi kazahe, demonstraţii meşteşugăreşti şi degustări de mâncăruri specifice sunt programate, duminică, la Muzeul Naţional al Satului

Costin Ștucan îl are invitat la ediția de luni a GSP Live, care începe la 09:01, pe Andy Nagy, președinte Sindicatului Angajaților din Ministerul Tineretului și Sportului. Moderatorul emisiunii și Andy Nagy vor dezbate

Adrian Florea, șeful departamentului Fotbal de la Gazetă și jurnalist cu peste 20 de ani experiență în presa de sport, analizează pentru cititorii GSP.ro evenimentele din etapa a 2-a a play-off-ului. Notele play-off-ului Ligii 1,

Derby-ul Greciei, dintre Panathinaikos și Olympiacos, a fost întrerurpt în minutul 70 din cauza incidentelor dintre fani, la scorul de 1-0 pentru oaspeți. Cea mai aprigă rivalitate din fotbalul elen și-a consumat astăzi un alt

FCSB s-a impus în deplasarea de la Astra, scor 2-0. Cristi Balaj, fost arbitru internațional, în prezent analist la TV Telekom Sport și președinte al Agenției Naționale Anti-Doping, afirmă că pe teren s-au întâmplat lucruri

Am început să strâng bani, pentru a putea să-mi cumpăr și să-mi instalez o centrală de apartament. Dar am auzit că nu mai avem dreptul să facem asta, că centralele de apartament sunt interzise în toate țările din Uniunea Europeană. Este

Simulare BAC 2019 barem Română. Prima probă scrisă, la Român, din cadrul simulări 2019 Bacalareat are loc luni. Citește mai