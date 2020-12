Everton - Manchester City a fost amânat » E focar de coronavirus la echipa lui Guardiola 29.12.2020

29.12.2020 Everton - Manchester City a fost amânat » E focar de coronavirus la echipa lui Guardiola Partida Everton - Man. City nu se va mai disputa în această seară. Cinci jucători ai lui City ar fi infectați cu coronavirus. Un meci amânat cu doar patru ore înainte de start în Premier League. Everton - Man. City nu se va mai juca în seara



Everton - Manchester City a fost amânat » E focar de coronavirus la echipa lui Guardiola

Partida Everton - Man. City nu se va mai disputa în această seară. Cinci jucători ai lui City ar fi infectați cu coronavirus. Un meci amânat cu doar patru ore înainte de start în Premier League. Everton - Man. City nu se va mai juca în seara asta. Cauza: coronavirus! E focar la echipa lui Pep Guardiola. După ce Gabriel Jesus și Kyle Walker au fost depistați pozitiv duminică, azi s-a descoperit că alți trei jucători ai lui City s-au infectat cu COVID-19. ...

Everton - Manchester City a fost amânat » E focar de coronavirus la echipa lui Guardiola

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Machiajul de seară se realizează după alte criterii decât cel de zi, respectiv se folosesc culori mult mai intense, îndrăzneţe, care vor sublinia aspectul chipului. De asemenea, se presupune că seara vine cu mai multă animaţie, poate cu dans,

Ministrul israelian de Externe şi-a amânat, din motive de securitate, vizita pe care o avea programată în Dubai luna aceasta, au precizat duminică diplomaţi care au făcut legătura cu tensiunile dintre Iran şi SUA, scrie

Răzvan Lucescu și Al-Hilal au învins cu 3-1 acasă pe Al-Wehda, într-un meci condus de Ovidiu Hațegan, trecând pe locul 1 în clasament. Al-Shehri a intrat în minutul 70, la 1-1, și a înscris imediat, la un corner. Ce suferință pentru

Băncile au efectuat plăţile pensiilor iar Poşta a livrat deja aproape jumătate din pensiile la domiciliu, a anunţat sâmbătă seara ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pe pagina sa de Facebook. "Băncile

Daniel Celea, stoperul de 24 deani de la CS Mioveni, e jucătorul în care Sepsi Sfântu Gheorghe își pune mari speranțe pentru partea a doua a sezonului. Covăsnenii încearcă și transferul atacantului de 22 de ani Tomas Diaz. La Sepsi, lucrurile

Cristina Țopescu a murit la finalul anului trecut! Ea a fost găsită moartă în casă, însă, duminică, 12 ianuarie, după ce o vecină a anunțat că nu o mai văzuse de anul trecut. Cristina Țopescu avea 59 de ani. În cursul serii de duminică,

Iniţial, pronosticul pentru revenirea lui Luis Suarez în echipa FC Barcelona se ridica la patru-şase săptămâni. Cele mai recente noutăţi, însă, aduc motive de îngrijorare pentru gruparea de pe Camp

Într-un meci din preliminariile Campionatului Mondial 2021 de handbal masculin, care a avut loc, sâmbătă, la Benevento (Italia), România a dispus, scor 32-21 (15-7) de Kosovo. Tricolorii au avut o primă repriză foarte bună, intrând la pauză cu

Ameninţarea cu bombă de la un mall din municipiul Râmnicu Vâlcea nu s-a confirmat, poliţiştii continuând verificările pentru identificarea persoanei care a sunat la 112. Reprezentanţii Inspectoratului

Alegerile anticipate ar putea fi organizate în patru luni, adică odată cu localele, în două cazuri: dacă Guvernul liberal își dă demisia sau dacă este dat jos prin moțiune de cenzură. Guvernul Orban ar trebui să plece de la Palatul Victoria

Un tânăr a murit pe loc, iar o altă persoană a fost rănită într-un accident rutier, în localitatea Gruiu, petrecut duminică seară, în jurul orei 21.00, pe DN4. Pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenţie Budeşti au intervenit rapid

DIICOT a trimis luni la Pachetul General rechizitoriul din dosarul Caracal pentru verificare și confirmarea soluției, a anunțat instituția printr-un comunicat de presă. Procurorul general urmează să decidă cu privire la trimiterea în instanță

Doi tineri din Filipine au ignorat avertismentul autorităţilor cu privire la posibila erupţie a vulcanului Taal şi au organizat ceremonia chiar la poalele lui. Chiar în timpul evenimentului, vulcanul a aruncat nori de cenuşă, moment imortalizat de

The post Ciornă automată appeared first on

Autorităţile japoneze au stabilit că fostul preşedinte al Nissan Motor, Carlos Ghosn, a fost ajutat de doi americani să fugă din Japonia, arată presa niponă preluată de

Fotbaliștii FCSB-ului s-au trezit cu noaptea-n cap și au ieșit pe terenul de antrenament în jurul orei 08:00, când afară era încă semi-întuneric! De la ora 12:45, roș-albaștrii au mai avut un antrenament cu mingea, iar ultima parte a zilei a

Specialiştii Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) Târgu Mureş, coordonaţi de doctorul Horaţiu Suciu, au efectuat luni primul transplant cardiac din acest an

Acţiunile pentru siguranţa comunităţii din ultima săptămână au avut ca rezultat prinderea în flagrant a 14 persoane, precum şi dispunerea a 10 măsuri preventive. În trafic, pentru neregulile rutiere, 43 de conducători auto au rămas fără

Ministerul Justiţiei a anunţat că românul Marius Balo, care execută o pedeapsă cu închisoarea în China, va fi transferat în

Start-up-urile care au produse sau servicii din domeniul energiei sau din domenii conexe se pot înscrie până cel târziu joi, 23 ianuarie, în InnoEnergy PRIMER, program de pre-accelerare al reţelei