Evaluare Naţională 2020. S-au făcut de râs la Capacitate! Cele mai tari perle la proba de Limba şi literatura română 16.06.2020

16.06.2020 Evaluare Naţională 2020. S-au făcut de râs la Capacitate! Cele mai tari perle la proba de Limba şi literatura română Ieri, elevii de clasa a 8-a au susținut prima probă la examenul de Capacitate, mai exact cea de la Limba și literatura română. Așa cum era de așteptat, mulți dintrre ei s-au făcut de râs și au introdus, în examen, numeroase perle, care mai de



Evaluare Naţională 2020. S-au făcut de râs la Capacitate! Cele mai tari perle la proba de Limba şi literatura română

Ieri, elevii de clasa a 8-a au susținut prima probă la examenul de Capacitate, mai exact cea de la Limba și literatura română. Așa cum era de așteptat, mulți dintrre ei s-au făcut de râs și au introdus, în examen, numeroase perle, care mai de care mai amuzante. Elevii de clasa a 8-a au susținut […] The post Evaluare Naţională 2020. S-au făcut de râs la Capacitate! Cele mai tari perle la proba de Limba şi literatura română appeared first on Cancan.ro.

Evaluare Naţională 2020. S-au făcut de râs la Capacitate! Cele mai tari perle la proba de Limba şi literatura română

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cântăreața Bianca Rus ar avea motive să ofteze. Se pare că bărbații care au părăsit-o nu numai că nu se mai întorc la ea, dar dau de bani și o duc foarte bine. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Dacă fostul soț, Antonio

Lanţul de supermarketuri şi magazine de proximitate Profi, controlat de fondul de investiţii Mid Europa Partners, va lansa marca proprie cu acelaşi nume pe segmentul mediu de

Radu Mazăre mai are de ispășit doar câteva zile de carantină la Penitenciarul Rahova, iar autoritățile vor decide unde va executa condamnarea de 9 ani, primită în dosarul ”Polaris”. Fostul primar al Constanței a fost adus în România,

Simona Halep a părăsit French Open 2019 în sferturi, ceea ce înseamnă că românca a pierdut 1.570 de puncte în ierarhia

Mircea Rednic e așteptat de suporteri înapoi la Dinamo, dar „Puriul” e la un pas de a semna cu Al Fateh din Arabia Saudită. Antrenorul în vârstă de 57 de ani e în discuții avansate cu echipa care a terminat

Un tânăr din Gorj a fost bătut cu bestialitate de către un bodyguard al localului în care își organiza petrecerea burlacilor. Loviturile au fost atât de violente, încât medicii i-au extirpat un rinichi. Agresorul, care este din Petroșani,

Papamobilul cu care Papa Francisc se va deplasa în timpul vizitei pe care o efectuează în România a fost produs în țara noastră, special pentru acest eveniment. Vehiculul a fost conceput de către uzina Dacia şi Serviciul de Protecţie şi Pază

CANCAN.RO, site-ul nr. 1, este liderul internetului românesc și în luna mai, fiind pe locul 1 în clasamentul BRAT, în ceea ce privește numărul de afișări. Potrivit monitorizării lunare realizată de BRAT, site-ul CANCAN.RO este lider absolut

Loto 6/49 din 2 iunie 2019. Loteria Română a organizat joi, 6 iunie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super

Mai mulți elevi de la trei licee din Bucureşti au participat, vineri, la Parlament, la simularea unei şedinţe de plen a Camerei Deputaţilor, în care au putut să dezbată şi să adopte trei proiecte de

Arbitrul român Ovidiu Hațegan a fost delegat la meciul cu Anglia de duminică, la Guimarães. Un penalty generos acordat în barajul cu Irlanda de Nord din noiembrie 2017 l-a costat prezenţa la CM din Rusia. De la finala pentru

Vineri, 31 mai 2019, are loc finala show-ului Românii au talent, de la Pro TV. Pentru seara de gală a emisiunii, Andra a ales o ținută spectaculoasă. Andra a purtat o rochie de culoare albă, cu inserții argintii. Rochia asimetrică, a scos

<p>La doar câteva zile după ce Răzvan Ciobanu a murit într-un cumplit accident rutier, în presă apăreau informaţii incredibile din trecutul designerului: obişnuia să se împrumute şi să nu mai returneze banii, iar din această cauză

Clipe de panică vineri seara, la un concert susținut în Capitală, când o tânără a căzut în gol, după ce balustrada s-a rupt. Fata a avut nevoie urgentă de intervențăa medicilor, care au bandajat-o la cap. Potrivit martorilor, incidentul s-a

Fostul preşedinte Ion Iliescu a fost transportat la Spitalul Elias din Capitală, vineri după amiază, după ce i s-a făcut rău. UPDATE 1 iunie, ora 12.30 ”Starea de sănătate a domnului Ion Iliescu evoluează favorabil. Investigaţiile şi

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Fifor, anunţă că social-democraţii vor susţine pactul politic propus de preşedinte doar în cazul în care "va fi construit în avantajul

Gigantul francez Decathlon, prezent pe circa 50 de pieţe de la nivel mondial, produce biciclete în două fabrici din România. Sport Mechanical Workshop din Timişoara şi Nextcity din Reşita sunt cele două firme partenere ale retailerului de

Norvegia - România 2-2, partidă contând pentru preliminariile EURO 2020, a avut parte de un moment trecut cu vederea de televiziuni. Victor Vrînceanu, jurnalist la Gazeta Sporturilor, și fotoreporterul Cristi Preda transmit

Vicepreşedintele PDM Andrian Candu a anunţat că democraţii au pregătit sesizările necesare către Curtea Constituţională pentru a ataca toate deciziile adoptate sâmbătă, 8 iunie, de Parlamentul Republicii Moldova, convocat de deputaţii

Dorinel Munteanu a avut un discurs dur după remiza din Norvegia, scor 2-2. Cel mai selecţionat jucător din istoria României spune că se produc prea multe schimbări de la meci la meci, astfel că nu există continuitate şi naţionala nu poate