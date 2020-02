EUROPA LEAGUE. Ce spune regulamentul în cazul golului marcat de Păun » Schimbarea care a dus la anularea golului 28.02.2020

28.02.2020 EUROPA LEAGUE. Ce spune regulamentul în cazul golului marcat de Păun » Schimbarea care a dus la anularea golului Meciul dintre Sevilla și CFR Cluj, 0-0, din 16-imile Europa League a avut parte de un final dramatic, după ce în minutul 87 CFR Cluj a avut un gol anulat. Arbitrul leton Andris Treimanis a anulat reușita lui Adrian Păun, după consultarea VAR,



EUROPA LEAGUE. Ce spune regulamentul în cazul golului marcat de Păun » Schimbarea care a dus la anularea golului

Meciul dintre Sevilla și CFR Cluj, 0-0, din 16-imile Europa League a avut parte de un final dramatic, după ce în minutul 87 CFR Cluj a avut un gol anulat. Arbitrul leton Andris Treimanis a anulat reușita lui Adrian Păun, după consultarea VAR, pentru că în faza de dinainte Lacina Traore a atins mingea cu mâna. La interviul de după meci și la conferință, Dan Petrescu a venit cu un regulment, din care le-a citit jurnaliștilor, dar acesta nu era actualizat. ...

EUROPA LEAGUE. Ce spune regulamentul în cazul golului marcat de Păun » Schimbarea care a dus la anularea golului

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Primăria Timişoara a lansat o campanie cu ocazia căreia vor fi plantate pe malul Begăi sute de sălcii şi magnolii. Primarul Nicolae Robu a prezentat evenimentul ca pe o mare realizare, ţinând să planteze în mod simbolic o salcie pentru a-i

Începând de duminica aceastã, de la ora 18:45, îndrãgita interpretã de muzica popularã Emilia Ghinescu i se alãturã lui Nicolai Tand la cârma emisiunii Star Chef, de la Antena Stars. „Aşa cum mã

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis vineri o scrisoare preşedinţilor partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament, prin care îi invită la consultări joia şi vinerea viitoare, la

Guvernul trebuie să înceteze cu "această discuţie la nesfârşit" pe tema ordonanţelor de urgenţă referitoare la Codurile penale, iar Parlamentul trebuie să finalizeze procedura începută în acest sens,

În prima parte a zilei de 6 aprilie, continuă să se exprime grijile cu privire la administrarea și conservarea unor bunuri de importanță materială sporită. Contextul se reiterează, cu nuanțe în plus, pe 11 și 12 aprilie, când, o cuadratură

În prima parte a zilei de 6 aprilie, dezbateri aprinse cu una sau mai multe persoane interesate de același venit, bun material sau avantaj pe care îl pretinde și Fecioara. Situație încărcată de tensiune și ostilitate chiar și între nativi și

În prima parte a zilei de 6 aprilie, preocupări bănești, motive de enervare. Peștii ar putea fi puși în situația de a lua una sau mai multe decizii cu privire la banii câștigați din muncă; ideea generală este de diversificare a surselor de

În prima parte a zilei de 6 aprilie, situații speciale la locul de muncă: măsuri organizatorice care le complică existența, activitate curentă „dată peste cap” de evenimente neplăcute, de exemplu, stricarea aparaturii cu care lucrează.

Premierul britanic i-a transmis vineri o scrisoare președintelui Consiliului European, Donald Tusk, în care îi cere o amânare a Brexitului până la data de 30 iunie. Theresa May a făcut această solicitare pentru ca Parlamentul de la Londra să

Un arădean din Pâncota a rămas fără 4.000 de euro după a apelat la doi muncitori să-i schimbe burlanele casei. După efectuarea lucrării, muncitorii au negociat prețul, moment în care i-au furat banii. Suspecții au fost repede identificați de

Vedeta gastronomiei britanice Gordon Ramsey, în vârstă de 52 de ani, a devenit tată pentru a cincea oară, după ce soția sa, Tana, a născut un băiețel, care a primit numele de Oscar James, potrivit contactmusic.com. Copilul s-a născut joi,

Dedeman, unul dintre cei mai mari retaileri de bricolaj, a fost înfiinţat de frații Dragoș și Adrian Pavăl, care de curând au făcut o super-achiziţie, scrie profit.ro. Citește mai

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Procurorul general Augustin Lazăr a respins, vineri, afirmaţiile că ar fi sancţionat disciplinar un deţinut politic de la Penitenciarul Aiud şi susţine că este este victima unei campanii de discreditare, în care oameni nevinovaţi,

Igrasia consta in petele de umezeala care apar in anumite zone ale peretilor din locuinta noastra. Uneori ea devine mai clara prin culoarea galbuie pe care o capata. Citește mai

Președintele Iohannis a trimis vineri, 5 aprilie a.c., o scrisoare președinților partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, prin care îi invită la consultări, la Palatul Cotroceni, pe

eMAG are in acest sfarsit de saptamana o promotie de reduceri pentru cele mai performante telefoane produse de Samsung. Citește mai

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a creat un ghid online pentru persoanele care vor sa iasă dintr-o situaţie de abuz. Ghidul cuprinde sfaturi despre cum pot victimele să îşi facă un plan de siguranţă înainte să plece, ce pot

Sezonul de schi 2018-2019 se închide oficial în data de 7 aprilie în Poiana Braşov, anunţă autorităţile locale. Este ultimul weekend de schi pe pârtiile din Postăvarul. În schimb, pârtiile de mare altitudine din Sinaia se prezintă în stare

Preşedintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, consideră că degeaba unii reprezentanţi ai societăţii civile au făcut apel către Blocul ACUM „să se unească temporar cu PSRM pentru a-l debarca pe