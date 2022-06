Europa de Est: Ce să sacrifici în continuare, creditul sau portofelul consumatorului? 12.06.2022

12.06.2022 Europa de Est: Ce să sacrifici în continuare, creditul sau portofelul consumatorului? Scumpirile capătă accente dra­matice în Europa de est: inflaţia din Cehia urcă la 16%, un maxim pe 30 de ani, iar protestele polonezilor privi­toare la creşterea preţurilor iau am­ploare. Acestea când băncile centrale luau poziţie pentru



Scumpirile capătă accente dra­matice în Europa de est: inflaţia din Cehia urcă la 16%, un maxim pe 30 de ani, iar protestele polonezilor privi­toare la creşterea preţurilor iau am­ploare. Acestea când băncile centrale luau poziţie pentru oprirea ciclului de creştere a dobânzilor prin care încercau să domolească inflaţia.

