Euro ajunge la un nou maxim istoric: Care este cursul afişat de BNR 18.09.2020

18.09.2020 Euro ajunge la un nou maxim istoric: Care este cursul afişat de BNR Leu a continuat să se deprecieze, iar euro a atins un nou maxim istoric pe piața valutară din România. Cursul afişat joi de Banca Naţională a României (BNR) este de 4,8595



Euro ajunge la un nou maxim istoric: Care este cursul afişat de BNR

Leu a continuat să se deprecieze, iar euro a atins un nou maxim istoric pe piața valutară din România. Cursul afişat joi de Banca Naţională a României (BNR) este de 4,8595 lei/euro. Dolarul...

Euro ajunge la un nou maxim istoric: Care este cursul afişat de BNR

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Retailerul francez de bricolaj Leroy Merlin, cu 17 magazine în România, va deschide următorul punct de desfacere în Bucureşti, în aprilie 2020, pe bulevardul Theodor

Prim-ministrul britanic Boris Johnson i-a amuzat pe delegaţii la Adunarea Generală a ONU cu un discurs nonconformist, în care a comparat Brexit-ul cu soarta legendarului Prometeu, dar pe care l-a consacrat

Clienţii proiectelor de lux alocă şi 25% din preţul apartamentului pentru a-l mobila, a declarat Rafaela Nebreda, Owner and Managing Partner at Imoteca, The Residential

Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti, operatorul pie­ţei de capital locale, spune că a fost re­zolvată partea de finanţare pentru reali­zarea Contrapărţii Centrale (CCP), o investiţie de minimum 16 milioane de euro

Compania locală a dezvoltat o platformă complexă de securitate cibernetică numită

Sorana Cîrstea (29 de ani, 96 WTA) s-a calificat azi în sferturile de finală ale turneului de la Tashkent (Uzbekistan). Românca a trecut în trei seturi echilibrate de belgianca Ysaline Bonaventure (25 de ani, 123 WTA), scor 3-6, 6-3,

De 23 de zile nimeni nu mai ştie nimic de Georgică Ilie, un pacient al Spitalului de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea din judeţul Argeş, care a fugit din unitate, deşi se afla sub tratament de

Costin Ștucan a avut o nouă ediție marca GSP LIVE, vineri dimineață, de la 09:01. Invitat în această dimineață a fost Eugen Pîrvulescu, unul dintre cei mai activi președinți din Liga 1 în ultimele decenii, în prezent la Dunărea

Guvernul va continua acţiunile pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei şi a oricăror forme de manifestare a intoleranţei, a dat asigurări premierul Viorica Dăncilă, aflată într-o vizită în

Casa de avocatură Popovici Niţu Stoica & Asociaţii a consiliat compania românească PlantExtrakt, care deţine o fabrică în judeţul Cluj unde produce tincturi şi extracte vegetale, în vânzarea operaţiunilor către grupul Europlant din

Ladislau Bölöni a odihnit mai mulţi titulari şi echipa lui s-a impus abia după 120 de minute în șaisprezecimile Cupei Belgiei dintre Antwerp și Lokeren, 4-2 după prelungiri. „Spre deosebire de sezonul trecut, are o formulă tip şi n-ar trebui

O societate spaniolă de securitate, vizată de o anchetă a justiţiei spaniole, l-ar fi spionat pe Julian Assange în favoarea Statelor Unite pe când australianul trăia în sediul Ambasadei Ecuadorului la Londra, dezvăluie în ediţia de vineri

Peste 40.000 de persoane - o prezenţă record - s-au adunat vineri în faţa Parlamentului neozeelandez pentru a da startul acţiunilor din cadrul grevei mondiale pentru climă, potrivit AFP. Pe 20 septembrie,

Numeroşi utilizatori din Europa au semnalat, sâmbătă dimineaţă, probleme de conectare la reţeaua de socializare online Facebook, informează publicaţia britanică Daily

Sporting și Rio Ave s-au întâlnit în Cupa Portugaliei, iar oaspeții au câștigat cu 2-1, însă înaintea meciului a avut loc un moment amuzant. La poza de grup a celor de la Sporting dinaintea startului, portarul debutant Luis Maximiano (20

Sorana Cîrstea (96 WTA) a pierdut finala turneului de la Tashkent (Uzbekistan), după ce a cedat în faţa belgiencei Alison Van Uytvanck (61 WTA), scor 2-6, 6-4,

Atletico Madrid și Real Madrid au remizat, scor 0-0, în derby-ul etapei din Spania. FINAL » Atletico Madrid - Real Madrid 0-0 Echipe de start Atletico: Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi - Koke, Saul, Thomas, Vitolo - Diego Costa, Joao

John McDonnell, membru al Partidului Laburist din Marea Britanie, vine cu un proiect pentru un program redus de muncă, care totalizează 32 de ore de muncă pe săptămână şi nicio tăiere de salarii. Vestea proastă care vine la pachet cu această

Gică Craioveanu, 51 de ani, directorul de imagine al celor de la CS Universitatea Craiova, l-ar fi deranjat pe finanțatorul Mihai Rotaru cu escapadele sale bahice, iar pe Corneliu Papură cu o descindere inoportună în vestiar. Gică Craioveanu nu mai

Ministrul britanic de Finanţe, Sajid Javid, ar urma să anunţe constituirea unui fond de peste 16 miliarde de lire sterline pentru contracararea efectelor pierderii fondurilor europene după Brexit, informează site-ul agenţiei