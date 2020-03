Eugen Tomac, Liderul PMP, despre instituirea stării de urgenţă: Iohannis a luat decizia corectă 14.03.2020

Eugen Tomac a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis a luat decizia corectă prin instituirea stării de urgenţă. Liderul PMP face apel către români să rămână calmi şi să urmeze instrucţiunile autorităţilor. Şi USR solicită guvernului să gestioneze „cu înţelepciune” prerogativele pe care le are.

